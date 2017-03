Serie A2, Coppa Italia: saranno Virtus Bologna e Biella a giocarsi il trofeo

L'ultimo atto di questa Coppa Italia sarà Virtus Bologna - Biella dopo che le due hanno superato rispettivamente Trieste e Treviso in due avvincenti semifinali.



L'Eurotrend Biella arriva dalla vittoria in semifinale su Treviso con il punteggio di 89-81. Gara in sostanziale equilibrio nei primi 20 minuti, con Biella che ha preso un margine decisivo nel terzo quarto grazie soprattutto a Jazzmar Ferguson (30). Marco Venuto ha respinto il tentativo di assalto di Treviso nei minuti finali, con tre triple consecutive nell'ultimo quarto di gara ha consegnato ai suoi il pass per la finale.

TREVISO: Perry 22+7 rimbalzi, Moretti 14+6 assist

BIELLA: Ferguson 30+6 assist, Hall 15+8 rimbalzi



Nell'altra semifinale è stata la Virtus Bologna ad avere la meglio su Trieste con il punteggio di 74-86, in una partita dove un grande Green (37 punti, 6 rimbalzi e 6 recuperi) ha tenuto in piedi i suoi per tre quarti. Nel decisivo 4° quarto le V nere hanno dato lo strappo decisivo alla gara (parziale di 6-22) grazie ad un superlativo Kenny Lawson da 25 punti (7/8 da 3 punti, 3 triple nel 4° quarto), supportato da un ottimo Guido Rosselli, doppia-doppia da 21+10.

TRIESTE: Green 37+6, 43 di valutaz., Baldasso 12 punti con 4/7 da 3

BOLOGNA: Lawson 25 con 7/8 da 3, Rosselli 21+10.





LA FINALE



Alle 17.45 di oggi ci sarà dunque l'ultima battaglia per decretare il vincitore di questa Coppa Italia di A2 2016/17. Biella e Virtus Bologna sono le due capoliste dei rispettivi gironi, confermando in questa 3 giorni bolognese il motivo della loro posizione in classifica. L'Eurotrend non avrà a disposizione De Vico, già assente in semifinale, mentre per Bologna, dopo aver recuperato al 100% anche Lawson, saranno tutti disponibili.

In palio, oltre al trofeo, ci sarà un pass per una wild card alla prossima FIBA Europe Cup che il vincitore deciderà se esercitare oppure no.