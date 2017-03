Sidigas Avellino - Reyer Venezia in diretta, LIVE ritorno Champions League Basket

Aggiorna il contenuto

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, dell'incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale della Champions League di Basket. Al Pala Del Mauro di Avellino la Sidigas di coach Pino Sacripanti sfida la Reyer Venezia di coach De Raffaele, andando a caccia della rimonta dopo il -4 subito al Taliercio, in laguna, non più tardi di una settimana fa. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Una sfida di andata tutt'altro che brillante quella dell'andata, che ha visto la Reyer Venezia aggiudicarsi il primo atto vincendo di misura con il punteggio di 53-49. Partita poco esaltante, con gli irpini padroni del gioco per almeno trentacinque minuti, nei quali hanno toccato anche il massimo vantaggio di quattordici lunghezze nel secondo periodo. Sul finale, la reazione degli orogranata, che mostrano gli artigli e completano con Hrvoje Peric la rimonta; decisivo nel più quattro finale anche il duo Haynes-Bramos. Decisiva in negativo per Avellino la serata no di Logan, che non è riuscito ad inserirsi come primo violino nell’orchestra diretta da Sacripanti, stonando le note con una performance non esaltante da due punti e bassissime percentuali.

Marquez Haynes con la bimane a canestro - Foto SuperNews

Il periodo di forma delle due squadre.

La forma della squadra irpina non è quella scintillante di inizio stagione. Ragland, che ha tolto tante volte le castagne dal fuoco, è apparso nelle ultime uscite visibilmente stanco, al pari di Leunen, il computer della squadra, che è andato in tilt in un paio di occasioni. Stesso dicasi per Thomas, specialista della fase realizzativa, che litiga spesso col canestro. Appannamento fisiologico che sembra pagare anche Fesenko, sfiancato dall'assenza di Cusin, non riuscendo ad essere più dominante come nei mesi scorsi. Infine Logan, che non sembra ancora aver fatto fare alla squadra quel salto di qualità che ci si attendeva. Eppure, per ribaltare questo quadro, basterà una vittoria, che dopo la buona prestazione dell'andata - fatta eccezione per il quarto conclusivo - sembra a portata di mano.

L’Umana Reyer Venezia viene da un periodo decisamente ondivago: dopo l’incredibile filotto di dieci vittorie tra campionato e FIBA Champions League, i lagunari sono incappati in un periodo nero, colpa anche degli infortuni che hanno martoriato il reparto guardie, con Tonut out per un intervento alla schiena, che si è unito alle precarie condizioni di Filloy e McGee. Quattro sconfitte consecutive in campionato, culminate dalla disfatta a Cremona e l’uscita anticipata alle Final Eight contro la sorprendente Leonessa Brescia, hanno minato l’umore del roster veneziano, che si sta pian piano riprendendo con la vittoria su Avellino nella sfida d’andata e con gli innesti di Stone e Batista, tuttavia non disponibili in coppa. La truppa di De Raffaele è pronta a rilanciare le proprie fiches per un percorso più lungo possibile in campionato e con lo sguardo puntato anche sulla FIBA Champions League.

Le dichiarazioni della vigilia.

A circa ventiquattrore dalla sfida del Pala Del Mauro, in conferenza stampa il vice allenatore della Reyer Tucci ha così presentato la gara: "Avellino é un campo caldo che ben conosciamo. La posta in palio è altissima e sappiamo della difficoltà nell’andare a giocare una gara del genere – afferma in conferenza stampa – Il tutto sarà molto interessante perché noi e la Sidigas ci conosciamo bene: hanno a disposizione così tanto talento e l’arrivo di Logan va a rinforzare un roster già competitivo. E’ stata aumentata la pericolosità offensiva più di quanto non lo fosse già prima. Ci tocca dunque avere grande rispetto e non sottovalutare nessuno dei giocatori, compresi quelli che escono dalla panchina. Parlo ad esempio di Randolph, che sta dando un grande contributo con la sua completezza offensiva: sarebbe riduttivo concentrarsi soltanto su Green, Logan e Ragland piuttosto che a Leunen. Venezia deve rispettare la Scandone ma avere la determinazione nel voler vincere la partita. Dal punto di vista delle energie stiamo recuperando il passo così come ha dimostrato il successo con Pesaro. Siamo pronti per questa battaglia di domani".

Discorso simile, per certi versi, quello fatto dal Direttore Sportivo della Sidigas Avellino Nicola Alberani, che ha tuttavia provato a scuotere la squadra in termini di orgoglio dopo la sconfitta rimediata domenica contro Varese: “Questa gara potrà essere l’opportunità per riscattarci dalla prestazione di domenica contro Varese. Venezia ed Avellino ormai si conoscono molto bene, si rispettano e si equivalgono per tanti aspetti. La differenza la farà l’approccio con cui scenderemo sul parquet, dovremo cercare di far rispettare il fattore campo, per noi questo aspetto deve tornare ad essere prioritario. Non nego che in questo momento ci sia un po’ di frustrazione, durante gli allenamenti settimanali ci alleniamo bene e con entusiasmo, ma durante le gare non riusciamo a raccogliere i frutti del lavoro svolto. Per noi è un’occasione importantissima e faremo di tutto per non farcela sfuggire”.

Questione psicologica.

La Scandone sembra aver pagato, in queste ultime sconfitte, anche un grosso problema di mentalità. Un ostacolo che, per la prima volta, ha condizionato le prestazioni degli irpini, chiamati quasi d'obbligo a vincere. Le ambizioni della società e dei tifosi non sono mai state alte come quest'anno. A una piazza abituata a lottare con i denti e i gomiti per salvarsi e sopravvivere se ne è sostituita una che adesso si aspetta di vincere. Perso l'obiettivo Coppa Italia, e con i playoff ancora lontani, la gara di Champions con Venezia assume i contorni di una vera prova del fuoco per Sacripanti ed i suoi, che non vogliono perdere un altro obiettivo stagionale dichiarato.

Il precedente.

C'è un precedente, quest'anno, nel catino irpino che sorride ai lagunari, che grazie ad una ottima prova di squadra e soprattutto di Melvin Ejim ha già sbancato il Pala Del Mauro, seppur di misura (78-80). Gara come al solito molto equilibrata quella andata in scena poco prima di Natale, con Ragland che non bastò ai padroni di casa per mettere un freno alla fisicità ed all'intensità dei veneziani e coronare la rimonta dal più dieci ospite di fine terzo quarto.

La cronaca di quell'incontro.

Pino Sacripanti applaude il Pala DelMauro - Foto SportAvellino

I roster a disposizione di Sacripanti e De Raffaele.

