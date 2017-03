Basketball Champions League - Il sorteggio dei quarti: Venezia contro il Pinar, c'è il Monaco per Sassari

Urna non propriamente benevola quella che ha decretato gli scontri dei quarti di finale della FIBA Champions League. Sorteggio alquanto ostico per le due italiane rimate in corsa, con il Banco di Sardegna Sassari, allenato da coach Pasquini, che sfiderà i francesi del Monaco, primi della classe nel proprio campionato. Altrettanto impegnativa la sfida che vedrà la Reyer Venezia, reduce dal derby vinto contro la Sidigas Avellino, sfidare - nuovamente - i turchi del Pinar Karsiyaka.

Sfida già andata in scena, quella tra italiani e Pinar, nel girone eliminatorio, quando all'andata, al Taliercio, i veneziani si imposero con il punteggio di 75-61, limitando l'attacco ospite soprattutto nel primo quarto. Tutt'altro che piacevole il ricordo invece della trasferta in quel di Karşıyaka, dove la squadra di De Raffaele chiuse con un pesantissimo -40 sul groppone. Un piccolo punto a favore degli italiani, che disputeranno la gara di ritorno - il 28 di questo mese - in casa, mentre l'andata sette giorni prima, si giocherà alla Mustafa Kemal Ataturk Karsiyaka Sport Hall.

Stesso dicasi anche per i sardi di coach Federico Pasquini, che dopo aver superato nel doppio confronto degli ottavi i francesi del LeMans, affronteranno nuovamente una squadra transalpina, il Monaco. Prima in programma la trasferta in terra monegasca, poi i francesi saranno di scena tra le mura del PalaSerradimigni. La gara d'andata si giocherà mercoledì 22 marzo, mentre il ritorno in Sardegna si disputerà anche in questo caso sette giorni dopo. Monaco che rappresenta una delle migliori squadre del lotto delle pretendenti al titolo, reduce inoltre da un ottimo periodo di forma: sei delle ultime sette gare stagionali, tra campionato e coppa, portate a casa, con il primato nella Ligue 1 saldamente tra le mani dei ragazzi di Mitrovic.

Il quadro dei quarti di finale.

Asvel Lyon-Villeurbanne - Iberostar Tenerife

Pinar Karsiyaka - Umana Venezia

Banvit Bandirma - MHP Riesen Ludwigsburg

Monaco - Banco di Sardegna Sassari