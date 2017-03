NCAA - Tempo di bracket, tempo di March Madness

Il pomeriggio più lungo per ogni giocatore NCAA, che aspetta il momento della pubblicazione del bracket per capire se potrà disputare il torneo, il traguardo di una lunga stagione e per alcuni della vita.

Trentadue erano le squadre già sicure della qualificazione, grazie alla wild card conquistata con la vittoria del torneo di conference. Trentasei erano i posti ancora disponibili, che nel corso della Selection Sunday sono stati assegnati alle squadre più meritevoli e più forti del panorama NCAA.

Le quattro teste di serie sono andate a Villanova (campione uscente), a Kansas, a North Carolina e a Gonzaga. Questa la divisione delle squadre prescelte per conference: ACC (9), Big East (7), Big Ten (7), Big 12 (6), SEC (5), Pac-12 (4), A-10 (3), American (2) e West Coast (2).

FIRST FOUR

Dayton, 14/15 marzo

Mt. St. Mary's (19-15) vs. New Orleans (20-11)

Providence (20-12) vs. USC (24-9)

NC Central (25-8) vs. UC Davis (22-12)

Kansas State (20-13) vs. Wake Forest (19-13)

EAST REGION

Buffalo, giovedì 16 marzo

1 Villanova (31-3) vs. 16 (winner of Mt. St. Mary's vs. New Orleans)

8 Wisconsin (25-9) vs. 9 Virginia Tech (22-10)

Orlando, giovedì 16 marzo

5 Virginia (22-10) vs. 12 UNC Wilmington (29-5)

4 Florida (24-8) vs. 13 East Tennessee State (27-7)

Tulsa, venerdì 17 marzo

6 SMU (29-4) vs. 11 (winner of Providence vs. USC)

3 Baylor (25-7) vs. 14 New Mexico State (28-5)

Greenville, venerdì 17 marzo

7 South Carolina (22-10) vs. 10 Marquette (19-12)

2 Duke (27-8) vs. 15 Troy (22-14)

MIDWEST REGION

Tulsa, venerdì 17 marzo

1 Kansas (28-4) vs. 16 (Winner of NC Central vs. UC Davis)

8 Miami FL (21-11) vs. 9 Michigan State (19-14)

Milwaukee, giovedì 16 marzo

5 Iowa State (23-10) vs. 12 Nevada (28-6)

4 Purdue (25-7) vs. 13 Vermont (29-5)

Sacramento, venerdì 17 marzo

6 Creighton (25-9) vs. 11 Rhode Island (24-9)

3 Oregon (29-5) vs. 14 Iona (22-12)

Indianapolis, venerdì 17 marzo

7 Michigan (24-11) vs. 10 Oklahoma State (20-12) | Friday, March 17 (Indianapolis)

2 Louisville (24-8) vs. 15 Jacksonville State (20-14) | Friday, March 17 (Indianapolis)

SOUTH REGION

Greenville SC, venerdì 17 marzo

1 North Carolina (27-7) vs. 16 Texas Southern (23-11)

8 Arkansas (25-9) vs. 9 Seton Hall (21-11)

Milwaukee, giovedì 16 marzo

5 Minnesota (24-9) vs. 12 Middle Tennessee (30-4) | Thursday, March 16 (Milwaukee)

4 Butler (23-8) vs. 13 Winthrop (26-6) | Thursday, March 16 (Milwaukee)

Sacramento, venerdì 17 marzo

6 Cincinnati (29-4) vs. 11 (winner of Kansas State vs. Wake Forest)

3 UCLA (29-4) vs. 14 Kent State (22-13)

Indianapolis, venerdì 17 marzo

7 Dayton (24-7) vs. 10 Wichita State (30-4)

2 Kentucky (29-5) vs. 15 Northern Kentucky (24-10)

WEST REGION

Salt Lake City, giovedì 16 marzo

1 Gonzaga (32-1) vs. 16 South Dakota State (18-16)

8 Northwestern (23-11) vs. 9 Vanderbilt (19-15)

Buffalo, giovedì 16 marzo

5 Notre Dame (25-9) vs. 12 Princeton (23-6)

4 West Virginia (26-8) vs. 13 Bucknell (26-8)

Orlando, giovedì 16 marzo

6 Maryland (24-8) vs. 11 Xavier (21-13)

3 Florida State (25-8) vs. 14 Florida Gulf Coast (26-7)

Salt Lake City, giovedì 16 marzo

7 Saint Mary's (28-4) vs. 10 VCU (26-8)

2 Arizona (30-4) vs. 15 North Dakota (22-9)