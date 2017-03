Serie A2, Girone Est: il Gioco delle Coppie

Serie A2, Girone Est: i risultati della 24^ giornata

Guardando la classifica sembra di tornare negli anni '90, quando andava in onda 'Il Gioco delle coppie': davanti comandano Treviso e Virtus Bologna a quota 34 seguite dal duo inseguitrice Trieste-Ravenna a 32 punti. In piena zona PO ci sono a quota 28 Roseto e Fortitudo Bologna con Verona e Mantova subito dietro a 26 punti. Rischia di rimanere fuori dalla post-season la coppia formata da Jesi e Piacenza al momento a quota 22 mentre per Udine e Ferrara sembra ormai tramontata l'ipotesi playoff. Per un posto nei playout c'è invece battaglia tra Imola e Chieti, entrambe a 18 punti, mentre è ormai una sfida a due per determinare la squadra che retrocederà in serie B: Recanati e Forlì al momento si trovano entrambe a quota 12 ma solamente una delle due potrà giocarsi la permanenza nella seconda serie attraverso i playout.



I RISULTATI DELLA 24^ GIORNATA

Tezenis Verona-Segafredo Virtus Bologna 113-105 d. 2 t.s.

US Basket Recanati-Unieuro Forlì 74-89

Visitroseto.it Roseto-Dinamica Generale Mantova 88-81

Andrea Costa Imola-G.S.A. Udine 77-65

Termoforgia Jesi-OraSì Ravenna 85-88 d. 1 t.s.

Kontatto Fortitudo Bologna-Bondi Ferrara 89-91 d. 1 t.s.

De' Longhi Treviso-Proger Chieti 80-47

Assigeco Piacenza-Alma Trieste 78-70



LA CLASSIFICA

Segafredo Virtus Bologna 34, De' Longhi Treviso 34, OraSì Ravenna 32, Alma Trieste 32, Kontatto Fortitudo Bologna 28, Visitroseto.it Roseto 28, Dinamica Generale Mantova 26, Tezenis Verona 26, Termoforgia Jesi 22, Assigeco Piacenza 22, G.S.A. Udine 20, Bondi Ferrara 20, Proger Chieti 18, Andrea Costa Imola 18, Unieuro Forlì 12, US Basket Recanati 12



IL PROSSIMO TURNO - 25^ GIORNATA

Domenica 19 marzo - Ore 18.00

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103-Andrea Costa Imola Basket

Virtus Segafredo Bologna-US Basket Recanati

Pallacanestro Ferrara 2011-Aurora Basket Jesi

Apu Gsa Udine-Pallacanestro Trieste 2004

Basket Ravenna Piero Manetti-Treviso Basket

Pallacanestro Forlì 2.015-Scaligera Basket Verona

Domenica 19 marzo - Ore 18.30

Pallacanestro Chieti-Roseto Sharks

Lunedì 20 marzo - Ore 20.30

Stings Mantova-UCC Assigeco Piacenza



La 25^ giornata si aprirà domenica 19 marzo alle ore 18, con la Fortitudo Bologna che cercherà di consolidare il proprio posto nella zona playoff e rialzarsi dopo il KO interno contro Ferrara in un derby contro Imola al momento nei bassifondi della classifica. La capolista Virtus Bologna ospiterà poi il fanalino Recanati, in un testa-coda che sulla carta non dovrebbe essere in discussione: i leopardiani sono in serie negativa da 3 partita mentre per la Segafredo è arrivato uno stop a Verona nell'ultimo turno dopo le fatiche della Coppa Italia della settimana precedente.

Sarà poi il turno di Ferrara, che dopo la vittoria a sorpresa al Paladozza, ha momentaneamente salutato le parti basse della classifica e domani avrà di fronte Jesi, reduce da 3 sconfitte consecutive, all'ultima spiaggia per un posto tra le prime otto. Una Udine in un momento non felice (4L) ospiterà invece Trieste che deve riscattare invece la brutta prestazione offerta a Piacenza settimana scorsa continuando la corsa per il terzo posto.

Sfida ad alta quota quella tra Ravenna e Treviso, l'Orasì arriva da 4W consecutive ed ha raggiunto Trieste al 3° posto, mentre per la De'Longhi, dopo la vittoria agevole su Chieti, un impegno non facile per cercare di rimanere in testa al girone. Nell'ultima partita delle 18, una Forlì in ripresa cerca di uscire dai bassifondi ospitando una delle squadre più in forma del girone, Verona, reduce da 3 vittorie consecutive tra cui l'ultima sulla capolista Virtus.



Alle 18.30 invece andrà di scena Chieti-Roseto: i padroni di casa sono al momento in piena zona playout ed arrivano dalla pesante sconfitta al Palaverde, gli Sharks invece stanno cavalcando l'onda di un ottimo momento di forma con 3 vittorie nelle ultime 4 che l'hanno di fatto consolidata in un posto per i PO. Nel posticipo del lunedì, infine, una Mantova in un pessimo momento (4L nelle ultime 5 compresa la Coppa Italia) ed ora a soli 4 punti di vantaggio sul nono posto, riceverà al Palabam una Piacenza che, dopo il ritorno alla vittoria di settimana scorsa, ha dovuto fare i conti con l'addio inaspettato di Bobby Jones, che ha chiuso anzitempo la stagione ed è tornato negli USA per problemi familiari.