NCAA - Trojans e Aggies completano il tabellone, sconfitti Providence e North Carolina Central

NCAA - Trojans e Aggies completano il tabellone, sconfitti Providence e North Carolina CentralFonte immagine: www.twitter.com/NCAA

Si completa finalmente il tabellone del primo round del torneo NCAA grazie all'aggiunta delle ultime due squadre per gli ultimi posti disponibili: USC Trojans ha la meglio sui Friars con una rimonta incredibile nel secondo tempo guidata da 24 punti di Boatwright, massimo in carriera per lui. Passa anche UC Davis contro gli Eagles al termine di una partita molto tirata e il top scorer è Moneke con 18 punti e 12 rimbalzi; bene anche Lemar e White che combinano per 29 punti in due.

Providence Friars - USC Trojans 71-75

Il match sembrava già chiuso nel primo tempo nel quale, dopo un inizio piuttosto equilibrato, i Friars scappano con un parziale di 15-0 portato avanti da due triple di Bullock e un'altra di Lindsey, che realizza 15 punti solamente nei primi 20 minuti. I Trojans rientrano negli spogliatoi sul risultato di 29-44 e non sembrano esserci possibilità per recuperare lo svantaggio. I ragazzi di coach Clay Helton però non si danno per vinti e già dai primi minuti rimettono le cose a posto, giungendo a -5 con 10 minuti alla sirena. La partita di Boatwirght è fantastica, lui è il protagonista nei due parziale di 8-0 che portano al vantaggio con sei minuti da giocare. Gli avversari, ormai nel panico, non trovano più la via del canestro e non reggono neanche in fase difensiva, così i Trojans prendono le redini del gioco e acquisiscono un vantaggio decisivo negli ultimi minuti del match. Fondamentale anche la prestazione di Metu dalla lunetta (9/12) che permette di mantenere il vantaggio, i Friars ci provano negli ultimi istanti, ma la vittoria ormai è dei Trojans che approdano al primo turno da numero 11 e troveranno di fronte i Mustangs, tutt'altro che imbattibili.

UC Davis Aggies - North Carolina Central Eagles 67-63

Gli Aggies iniziano subito forte con Moneke protagonista che regala un vantaggio di nove punti nei primi minuti di gioco, mentre North Carolina resta fuori dalla partita. La reazione però è quasi immediata e grazie alle nove palle perse di UC Davis gli Eagles si rifanno sotto nel primo tempo con un parziale di 16-3 che li porta addirittura in vantaggio alla fine del primo tempo, sul risultato di 34-31. Ancora una volta gli Aggies colpiscono ad inizio periodo con un parziale di 11-2 in cui gli avversari rimangono a secco in fase offensiva (1/9 dal campo). LeVelle Moton, coach di North Carolina, ha l'intuizione di passare ad una difesa a zona 1-3-1 e riesce a forzare alcune palle perse che riportano in gara i suoi ragazzi negli ultimi minuti, capitanati dal solito Graf. Quest'ultimo segna la tripla del -1 nell'ultimo minuto e ha la possibilità di segnare il buzzer beater da tre punti che manderebbe il match all'overtime ma il suo tiro trova soltanto il ferro e UC Davis vince la prima partita in un torneo NCAA. Gli Aggies troveranno Kansas nel primo turno, e se vogliono avere qualche speranza dovranno sicuramente limitare tutte quelle palle perse.