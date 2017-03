Serie A2, Girone Ovest: i risultati della 25^ giornata

Nella partita di apertura della 25^ giornata, l'Unicusano Roma trova la quarta vittoria di fila avendo la meglio su Treviglio con il punteggio di 97-90 solamente dopo un tempo supplementare. Decisiva la prestazione di John Brown, autore di 26 punti e 8 rimbalzi.



Cade invece Reggio Calabria e salta la panchina di coach Paternoster, Tortona vince per 68-78 consolidando il secondo posto in classifica infliggendo alla Viola la nona sconfitta nelle ultime 10 nonostante una prestazione mostruosa di Alan Voskuil (36 punti, 10/16 da tre).



Torna alla vittoria la capolista Biella che fa suo il match contro Trapani senza molte difficoltà con il punteggio di 79-55. Ci pensa Mike Hall con l'ennesima doppia-doppia da 16+10 a consegnare il primo pass matematico per la post-season di questo girone ovest.



In una sfida di alta classifica è Agrigento che la spunta sul finale su Legnano per 68-67 agganciando così Latina e Treviglio a quota 28. Top scorer del match l'americano Bell-Holter, che con un ottima prestazione da 16 punti allontana le voci di un suo possibile taglio imminente.



Cade ancora Siena, che lascia due punti tra le mura amica a Ferentino con il punteggio finale di 82-87, che ora torna a sperare di rientrare per un posto nei playoff. Bernardo Musso e BJ Raymond sono i due migliori marcatori in casa FMC con 20 punti per entrambi.

Torna alla vittoria anche Scafati che supera tra le mura amiche l'Eurobasket Roma per 93-84 nonostante i ben 6 giocatori in doppia cifra per coach Bonora. MVP del incontro Darryl Joshua Jackson che chiude con 27 punti.

Tonfo inaspettato per Latina che cade al Palabianchini a discapito di Agropoli, al momento fanalino di coda del girone sul punteggio di 81-84 dopo un tempo supplementare. Mattia Soloperto trova una grande prestazione da 16 punti e 11 rimbalzi in 24 minuti.

Nell'ultima partita di questo turno, Casale Monferrato trova una vittoria fondamentale contro una diretta concorrente come Rieti per un posto nei playoff. Il match termina sul punteggio di 65-59 con la Novipiù che ora è in solitaria all'ottavo posto, scalzando proprio l'NPC che ora si ritrova ad inseguire.



I RISULTATI DELLA 25^ GIORNATA - GIRONE OVEST

Unicusano V. Roma-Remer Treviglio 97-90 d. 1 t.s.

Benacquista Assicurazioni Latina-Basket Agropoli 81-84 d. 1 t.s.

Mens Sana Basket 1871 Siena-FMC Ferentino 82-87

Angelico Biella-Lighthouse Trapani 79-55

Moncada Agrigento-TWS Legnano 68-67

Viola Reggio Calabria-Orsi Tortona 68-78

Givova Scafati-Roma Gas & Power E. Roma 93-84

Novipiù Casale Monferrato-NPC Rieti 65-59

CLASSIFICA

Angelico Biella 38, Orsi Tortona 34, Unicusano Virtus Roma 30, TWS Legnano 30, Benacquista Assicurazioni Latina 28, Remer Treviglio 28, Moncada Agrigento 28, Novipiù Casale Monferrato 26, NPC Rieti 24, Lighthouse Trapani 24, Mens Sana Basket 1871 Siena 24, Roma Gas & Power Eurobasket Roma 22, FMC Ferentino 22, Givova Scafati 14, Viola Reggio Calabria 14, Basket Agropoli 14