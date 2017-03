NCAA, Sweet Sixteen - Oregon ha la meglio nel finale: Michigan eliminata (68-69)

NCAA - Oregon ha la meglio nel finale: Michigan eliminata 68-69Fonte immagine: Kval.com

La prima partita delle sweet sixteen regala subito spettacolo, con i Ducks, numero tre del tabellone, che riescono a passare il turno e si scontreranno con la vincente tra Kansas e Purdue. Michigan era avanti negli ultimi minuti di partita ed ha avuto persino l'opportunità di vincerla, ma l'errore di Walton Jr. regala il successo agli avversari. Dorsey segna cinque triple con 20 punti totali mentre Bell realizza una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi; dall'altra parte non bastano i 39 della coppia Walton Jr. - Irvin.

Il match è divertente già da subito con molti cambi di vantaggio e qualche piccola fiammata delle due squadre, che però non permettono nessun allungo: il match infatti rimane molto equilibrato. Michigan dalla sua ci mette qualche palla persa di troppo, ma riesce a nascondere il problema con un paio di triple fondamentali e un Walton Jr. fenomenale nel primo tempo, che pare aver dimenticato la brutta prestazione del secondo round. Oregon rimane in parità grazie ai canestri facili in contropiede e scopre in Jordan Bell il suo leader, il quale trascina i suoi nei momenti di difficoltà. Dorsey però è l'uomo che regala ai Ducks il sorpasso con due triple che spezzano le gambe ai Wolverines, i quali non trovano l'apporto sotto canestro di Wagner - che aveva permesso di battere Louisville - e si vedono costretti a forzare qualche tiro di troppo da fuori. Una menzione speciale va fatta anche per D.J. Wilson, giocatore più che intelligente e decisivo in difesa, che permette ai suoi di giungere alla fine del primo tempo con due soli punti di distanza.

La partita prosegue sulla stessa falsariga anche nella seconda parte, ma cambiano gli interpreti: da una parte è Brooks a legittimare il vantaggio di Oregon e Dorsey ancora una volta trova fiducia dall'arco dei tre punti. Michigan è in netta difficoltà e rimane aggrappata in qualche modo con i canestri di uno strepitoso Zach Irvin, i cui punti concedono almeno di arrivare agli ultimi minuti con pochi punti di differenza dagli avversari. I Ducks sono in fiducia e stavolta è Dylan Ennis a portare avanti il parziale dei suoi, interrotto solamente a due minuti dalla fine da cinque punti consecutivi di Walton Jr., intervallati da una tripla di Wilson; il risultato è +1 Michigan e timeout per coach Altman. Subito dopo il tempo è ancora Dorsey a segnare un lay-up fondamentale che rimette la palla nelle mani dei Wolverines. Michigan ha ben due chance di segnare: la prima è di Wilson che sbaglia una tripla e sulla secondo e Derrick Walton Jr., uomo di fiducia per gli ultimi possessi, a sbagliare un tiro più che buono. Oregon conquista la vittoria che la spedisce alle Elite Eight.