Ncaa - Kansas in scioltezza cancella Purdue (98-66)

KANSAS JAYHAWKS (1) - PURDUE BOILERMAKERS (4) 98-66

Dura un tempo la resistenza di Purdue, prima di affondare sotto i colpi dell'artiglieria pesante di Kansas. I Boilermakers partono a razzo, Caleb Swanigan (18 punti) trova in Vincent Edwards, Ryne Cline e P.J. Thompson i sui fidi scudieri, ed in un amen mettono a ferro e fuoco il nylon del canestro avversario. Da oltre l'arco e dalla media, Purdue va a bersaglio con continuità, spingendosi sull'11-18. Kansas, dopp i primi minuti di blackout, prova a scuotersi, e si aggrappa ai suoi giocatori migliori: Vick schiaccia, Jackson danza e segna, Mason III sigla da solo un parziale di 5-0, ma Purdue riallunga grazie ad un ispiratissimo Edwards da oltre l'arco dei tre punti (25-33). A 6.30 dal termine del primo tempo, ecco sbocciare definitivamente Kansas: Mason III con il gioco da tre punti, e due bombe consecutive dell'ucraino Mykhailiuk consegnano il primo vantaggio alla compagine dalla seed più vantaggioso, gap che lievita fino al +7 (47-40) al termine dei primi 20' minuti.

Purdue si affida al tiro dalla lunga distanza, le triple di Clyne, Swanigan e Thompson ricuciono parzialmente lo svantaggio (58-54), ma subiscono la veemenza ed il fantasioso attacco degli Jayhawks. Piazzano un parziale di 11-0, aperto e coronato da Frank Mason III (26 punti), e lavorato da una splendida schiacciata in 360° di Lagerald Vick, un break che taglia letteralmente le gambe al team della città di West Lafayette, che di colpo evapora dal parquet come neve al sole. Questo parziale da il la alla festa Jayhawks, che in 10' minuti hanno il merito di spingersi fino al +32 finale. Partecipano al party oltre ai soliti Franck Mason III e Josh Jackson, anche Devon Graham (11 dei suoi 26 punti fatturati negli ultimi 7' minuti) e Mitch Lightfoot che manda a bersaglio i 5 punti finali con cui fissa definitivamente il punteggio sul 98-66.

KANSAS JAYHAWKS: Punti: Mason III 26, Graham 26, Jackson 15; Rimbalzi: Jackson 12; Assist: Mason III 7;

PURDUE BOILERMAKERS: Punti: Swanigan 18, Thompson 12, Haas 11; Rimbalzi: Swanigan 7; Assist: Mathias 7;