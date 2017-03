Ncaa - Ancora Xavier, fuori Arizona (73-71)

Continua il magico momento di Xavier che dopo aver fatto lo scalpo a Maryland e FSU, stanotte lo fa anche ad Arizona. Per i Moschettieri questo è il terzo upset di fila che fa di loro la Cinderella del torneo ed ora che sono approdati alle Elite Eight dovranno vedersela con la favorita del torneo, Gonzaga.

XAVIER (11) - ARIZONA (2) 73-71

La partita non inizia nel migliore dei modi per Xavier che resta a secco per i primi quattro minuti subendo un parziale di 7-0 firmato dalla tripla di Allen e dai quattro punti di Ristic. Smuove il punteggio dei Musketeers colui che poi sarà il man of the match, Trevon Bluiett. Con i sette punti della guardia di Indianapolis la seed #11 si riporta in partita giungendo fino al -1 e poi al sorpasso sul 31-29 grazie alla schiacciata di Tyrique Jones. Arizona però reagisce con la sua stella, Allonzo Trier, che riporta avanti i Wildcats a fine primo tempo, poi conclusosi sul 35-37 con il jump shot di Alkins.

I secondi venti minuti iniziano ancora una volta nel segno di Ristic che mette a segno otto punti in tre minuti facendo mantenere la leadership del match ad Arizona. Dopo lo show del serbo però sale in cattedra Xavier che torna a mettere la testa avanti con la schiacciata di Sean O'Mara prima di venir rispedita indietro dai canestri di Trier e Markkanen, deludente per il resto del match con un misero 3/9 dal campo. La stella di Arizona fa vedere tutto il suo valore mettendo a segno dodici punti in fila che assieme al canestro di Allen e ai liberi di Jackson-Cartwright valgono il 61-69 a 3:45 dalla sirena. Qui però iniziano i problemi. Arizona comincia a sbagliare tiri su tiri (0/5 negli ultimi due minuti, 0/3 Trier), mentre Xavier gioca libera da ogni tipo di pressione e ribalta l'esito della partita grazie a Bernard e Bluiett, anche se il match lo chiude il canestro di O'Mara a 44 secondi dalla sirena.

XAVIER MUSKETEERS. Punti: Bluiett 25, Bernard 15. Rimbalzi: Macura 7, Bernard 6. Assist: Goodin 6, Macura 5.

ARIZONA WILDCATS. Punti: Trier 19, Ristic 17. Rimbalzi: Trier 9, Markkanen 8. Assist: Jackson-Cartwright 5, Trier 3.