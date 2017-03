Ncaa, Sweet Sixteen - Tutto facile per South Carolina. Baylor al tappeto 50-70

South Carolina vola alle Èlite eight

BAYLOR (7) - SOUTH CAROLINA (3) 50-70

Netto successo di South Carolina che piega Baylor ed accede alle Èlite Eight dove affronterà Florida. Decisivo, nelle fila dei Gamecocks, l'uomo più atteso, il "maschio-alfa" Sindarius Thornwell che realizza 24 punti e 6 rimbalzi, dimostrandosi il miglior giocatore, per distacco, tra tutti quelli scesi in campo sul luculliano parquet del Madison Square Garden. Oltre alla guardia classe 1994, South Carolina iscrive anche altri 3 interpreti del proprio roster in doppia cifra: i 12 punti a testa di PJ Dozier e Chris Silva, e gli 11 di Duane Notice, si rivelano il giusto carburante per superare i rivali e festeggiare, al suono della sirena finale, il passaggio al turno successivo del torneo Ncaa.

La gara dura all'incirca dieci minuti, infatti Baylor riesce a tener testa agli avversari fino alla metà del primo tempo, sul punteggio di 15 pari, dopodichè i Bears accusano più di un blackout in attacco e vengono pugnalati più volte dall'efficace attacco dei Gamecocks. Thornwell e compagni chiudono la prima frazione di gioco inanellando un mega parziale di 16-0 che fissa il punteggio al riposo sul 37-22. Neanche l'intervallo ridà a Baylor la giusta serenità per tentare di risalire la china: la compagine texana litiga maledettamente con il canestro, tira con un brutto 30% dal campo, e non riesce ad erodere in alcun modo il gap accumulato.

Sfida praticamente chiusa. North Carolina riprende le ostilità nello stesso modo in cui ha chiuso il primo tempo: 12-6 di parziale e +21. Il massimo vantaggio gli uomini in nero e granata lo toccano poco dopo, sul 63-41 che di fatto appone con largo anticipo i titoli di coda alla contesa. Baylor esce dalla competizione avendo messo in pratica una prestazione non all'altezza soprattutto in fase offensiva: i 22 punti realizzati dai Bears nei primi 20' minuti è il peggior record, in questo torneo, di punti realizzati in un tempo. Solo Johnathan Motley salva la faccia, con 18 punti e 9 rimbalzi, unico Bear ad uscire dal campo in doppia cifra nella casella dei punti realizzati.

BAYLOR BEARS: Punti: Motley 18, Lual-Acuil 9, Lacomte 8; Rimbalzi: Motley 9; Assist: Wainright 4;

SOUTH CAROLINA GAMECOCKS: Punti: Thornwell 24, Dozier 12, Silva 12; Rimbalzi: Silva 7; Assist: Notice 4;