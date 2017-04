A Napoli il Concentramento Interregionale under 20 maschile

Lunedì 3 aprile inizia la tre-giorni di basket a Napoli, dove andrà in scena il Concentramento Interregionale Under 20 maschile, e Vavel seguirà l'evento da vicino assistendo ogni giorno a tutte e tre le partite che verranno disputate in uno dei due campi prescelti per questa manifestazione.

Si è tenuta questa mattina al PalaBarbuto la conferenza stampa di presentazione del Concentramento Interregionale Under 20 maschile - Trofeo Mario Delle Cave che si terrà a Napoli tra lunedì 3 e mercoledì 5 aprile. Dodici squadre inserite in tre gironi si daranno battaglia per conquistare gli ultimi sei biglietti disponibili per la Finale Nazionale di categoria che si terrà a Roseto degli Abruzzi. Si giocherà al PalaBarbuto di viale Giochi del Mediterraneo e alla Palestra Cascella del Polifunzionale di via Adriano, prime partite in programma lunedì alle 15, le ultime alle 14.30 di mercoledì.

"Ospitare e organizzare questo Concentramento Interregionale, viatico per la Finale Nazionale di un campionato importante come quello Under 20 maschile, ci riempie di orgoglio e soddisfazione - ha detto il Presidente del Comitato Regionale Campania della FIP prof. Manfredo Fucile. L'anno scorso furono prove generali, quest'anno abbiamo avuto conferma del buon lavoro fatto visto che da Roma ci hanno affidato l'organizzazione di questo nuovo Concentramento Interregionale che vedrà in campo ben 12 squadre. Per questa città e per il nostro movimento è una grande opportunità, ma è anche la conferma del fatto che la Federazione e il Presidente Petrucci sono attenti alle nostre attività e credono nelle nostre potenzialità. Vogliamo che a questi ragazzi resti un buon ricordo di questa esperienza napoletana e dimostrare, anche a noi stessi, di essere all'altezza della situazione per poter ambire poi a qualcosa di ancora più prestigioso. Il nostro sogno? Ospitare il Torneo delle Regioni".

"Chi mi conosce sa quanto io creda nell'attività giovanile, che per me ha sempre avuto la priorità su tutto - ha detto Giancarlo Rossini, Consigliere Federale alla prima uscita ufficiale sul territorio - sono dunque contentissimo dell'opportunità che Napoli e la Campania hanno avuto nell'ospitare questo importante Concentramento Interregionale. L'Under 20 è un campionato particolare, per molti di questi ragazzi questa sarà l'ultima opportunità di conquistare una Finale Nazionale prima di passare senior, e questo regalerà ulteriori emozioni a questa tre giorni di pallacanestro".

"Abbiamo volutamente dato a questo Concentramento Interregionale una dimensione da Finale - ha concluso Enzo Vastarella, Responsabile Ufficio Gare della FIP Campania che ha collaborato all'organizzazione della manifestazione. Avremo due impianti all'altezza della situazione, 12 squadre che regaleranno grande pallacanestro e 14 arbitri di B che potranno sfruttare in prospettiva questo importante palcoscenico. Ora non ci resta che goderci lo spettacolo".