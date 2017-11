Risultato finale Italia - Romania in diretta, LIVE Qualificazioni Cina 2019 75-70: vittoria degli azzurri

Google Plus

ITALIA ROMANIA 75-70 (26-15; 42-28; 59-43)

L'Italia vince di 5 punti contro una modesta Romania. Ottimi primi tre quarti giocati dagli azzurri, male l'ultimo quarto con la squadra ospite che prova a rientrare. 16 punti per Della Valle. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel italia

FINISCE 75-70 PER L'ITALIA

73-65 sei punti di fila per la Romania. time out sacchetti

73-59 Vitali mette una tripla che può aver chiuso la partita a tre minuti dalla fine

70-55 Mancano cinque minuti alla fine del match.

65-55 L'italia avanti di 10 punti

62-46 L'italia esce bene dal time out con la tripla di Filloy

59-46 Tripla di Watson e time out immediato di Sacchetti.

59-43 si chiude anche il terzo quarto. Italia avanti di 16 punti,come gli stessi punti di Aradori

50-39 Gentile spinge gli azzurri, ma la Romania non molla!

48-36 Italia più 12

44-33 Tripla di Moldoveanu

44-30 Polonara risponde a Kuti,

Sacchetti inizia con lo stesso quintetto del primo tempo. Gentile, Aradori, Crosariol, Vitali e Polonara

21.12 tra poco inizia il terzo quarto

42-28 Finisce il secondo quarto. La Romania prova a farsi sotto, ma l'Italia tiene il vantaggio di 14 punti. 10 punti di Gentile.

40-23 Squadre che faticano a trovare la via del canestro ora.

37-21 Altro minuto chiamato dalla Romania. Italia sul più 16.

33-19 Altro time out chiamato da Zare Markovski: azzurri che provano a scappare

29-15 Il secondo quarto si apre con la tripla di Filloy

Dopo una buona partenza della Romania, l'Italia chiude in avanti il primo quarto di 11 punti, 26-15. 7 punti per Aradori!

26-15 Due tiri liberi messi a segno dell'Italia

24-15 Grande inizio per Della Valle che guida il primo allungo dell'Italia.

17-11 Watson risponde ad un canestro molto bello di Della Valle

15-9 La squadra di Sacchetti prova a scappare, 5 punti di Aradori

9-7 Vantaggio Italia: bel canestro di Aradori, ma la squadra di Zare Markovski rimane aggrappata al risultato

6-4 Vitali si fa trovare pronto a rimbalzo e realizza il primo canestro dal campo. Vantaggio Italia, primo time out chiamato dalla Romania!

4-4 La Romania parte meglio dell'Italbasket, ma i canestri di Gentile e Crosariol fanno si che l'Italbasket impatta sul 4 pari

Il quintetto della Romania: Kuti, Cate, Moldoveanu, Mandache e Watson

Il quintetto dell'Italia: Polonara, Gentile, Vitali, Crosariol ed Aradori

20.11 Tutto il palaRuffini sta cantando l'inno di Mameli

20.10 Ed ora gli inni!

20.06 E' il momento delle presentazioni delle due squadre

19.56 Si riparte da uno dei luoghi che nascondono il maggior dolore recente per Italbasket, da Torino in cui un anno fa arrivò la dolorosa eliminazione nella corsa verso le Olimpiadi di Rio de Janeiro

19.44 Il programma delle partite (fonte Fiba)

19.35 Debutto ufficiale per il nuovo ct, Meo Sacchetti che a Torino debutterà nella caccia ad un posto per i Mondiali in Cina.

19.27 Eccoci collegati cari lettori di Vavel Italia

Buongiorno e benvenuti a Italia-Romania, in diretta la prima gara di qualificazione al Mondiale FIBA che si giocherà in Cina nel 2019. Io sono Radice Arianna e vi racconterò live la gara. Restate con noi!

Questa sera esordio nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali di Cina 2019 per l'Italia che affronterà la Romania di una vecchia conoscenza come Zare Markovski.

Molte squadre dovranno fare a meno dei giocatori impegnati nella NBA o in Eurolega visto che si gioca nelle finestre stabilite dalla FIBA all'interno della stagione regolare.

Meo Sacchetti debutterà a Torino sulla panchina della Nazionale.

Pietro Aradori, complice l'assenza di Datome, vestirà la fascia per la prima volta nella sfida contro la Romania.

LE PAROLE DELLA VIGILIA DI MEO SACCHETTI

“Il debutto per un allenatore è sempre una partita importante. Non valuto la Romania, non dico se sia una squadra scarsa o da NBA perchè l’esordio va al di là del valore del nostro avversario. Finora, ho avuto una risposta importante da parte dei ragazzi, ora mi aspetto una risposta dal campo. Intanto pensiamo a vincere, poi se vinciamo giocando bene, meglio così”.

I CONVOCATI

Italia



Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Pietro Aradori (1988, 196, G, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Christian Charles Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

Andrea Crosariol (1984, 212, C, Red October Cantù)

Amedeo Della Valle (1993, 194, P/G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Segafredo Virtus Bologna)

Antonio Iannuzzi (1991, 208, C, Fiat Torino)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)



A disposizione



Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, The Flexx Pistoia)

Marco Giuri (1988, 194, P, Happy Casa Brindisi)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)



Commissario Tecnico: Romeo Sacchetti

Assistenti: Emanuele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Cont





Romania



Vlad Moldoveanu (1988, 206, A, Demir Insaat Buyukcekmece – Turchia)

Emanuel Cate (1997, 206, C, CB Prat Juventud – Spagna)

Rares Uta (1997, 211, A/C, Ulsa Ciudad de Valladolid – Spagna)

Andrei Mandache (1987, 191, A, CSM CSU Oradea)

Giordan Watson (1985, 178, P/G, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Catalin Baciu (1988, 214, C, CSM Steaua Bucuresti Eximbank)

Radu Paliciuc (1988, 200, A, BC CSU Sibiu)

Nicolae-Bogdan Nicolescu (1997, 199, A, CSM CSU Oradea)

Roland Torok (1990, 203, A , U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Radu Virna (1997, 190, G, SCMU Craiova)

Nandor Kuti (1997, 197, G, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Iulian Orbeanu (1989, 204, C, SCMU Craiova)

Vlad Corpodean (1991, 193, A, BCMU FC Arges Pitesti)

Sebastian Ionescu (1997, 185, G, CSM CSU Oradea)

Luca Tohatan (1999, 182, G, BC SCM Timisoara)

All: Zare Markovski

IL GIRONE, LA FORMULA DELLE QUALIFICAZIONI

Gruppo D: Italia, Paesi Bassi, Croazia, Romania

Le migliori tre squadre di ogni gruppo si qualificheranno alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019.

24 novembre 2017

Italia-Romania (diretta Sky Sport 2 HD), Paesi Bassi-Croazia



26 novembre 2017

Croazia-Italia (diretta Sky Sport), Romania-Paesi Bassi



23 febbraio 2018

Italia-Paesi Bassi, Croazia-Romania



26 febbraio 2018

Romania-Italia, Croazia-Paesi Bassi



28 giugno 2018

Italia-Croazia, Paesi Bassi-Romania



1 luglio 2018

Paesi Bassi-Italia, Romania-Croazia



PRECEDENTI

17 partite giocate (13 vinte/4 perse)

La prima: Campionato Europeo, 3 maggio 1947 (Praga, Cecoslovacchia), Italia-Romania 55-39

L’ultima: Amichevole, 2 luglio 1981 (Porto San Giorgio), Italia-Romania 92-86

La vittoria più larga: Amichevole, 31 agosto 1968 (Cortina), Italia-Romania 85-62 (23)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 13 ottobre 1963 (Wroclaw, Polonia), Italia-Romania 66-85

[fonte: fip.it]