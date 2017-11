Italia, Sacchetti verso la Romania: "Risposte importanti dai ragazzi, ma l'esordio è sempre una partita particolare"

Italia sacchetti

Tutto pronto al PalaRuffini di Torino per l'inizio della nuova avventura della Nazionale Italiana di Basket targata Meo Sacchetti verso i Mondiali di Cina che si disputeranno nel 2019. La squadra azzurra, capitanata da Pietro Aradori, si è allenata nel capoluogo piemontese per tutta la settimana in vista dell'appuntamento odierno che vedrà gli italiani ospitare nella prima gara del girone la Romania di Zare Markovski, ex tecnico tra le altre squadre anche di Avellino.

Alla vigilia della sfida il tecnico della Nazionale, visibilmente emozionato per l'esordio sulla panchina italiana, è intervenuto nella classica conferenza stampa della vigilia, analizzando i temi della gara odierna: “Il debutto per un allenatore è sempre una partita importante. Non valuto la Romania, non dico se sia una squadra scarsa o da NBA perché l’esordio va al di là del valore del nostro avversario. Finora, ho avuto una risposta importante da parte dei ragazzi, ora mi aspetto una risposta dal campo. Intanto pensiamo a vincere, poi se vinciamo giocando bene, meglio così”.

Il tecnico ha sottolineato, oltre a rendere noti i quattro nomi dei giocatori che non saranno convocati per la sfida, l'atteggiamento che la squadra dovrà avere in campo: "Questi giocatori sono dei professionisti. Ma quando hanno cominciato, l'hanno fatto per divertimento, per passione. Domani vorrei vedere in campo quel tipo di entusiasmo, con gente pronta a tuffarsi in campo dalla panchina. Esclusi Gaspardo, Flaccadori, Giuri e Sacchetti. Conosco il valore di mio figlio, e non gli ho mai regalato nulla, ha la forza di carattere di capire questa scelta". Si passa inoltre all'analisi delle scelte: “Alessandro Gentile e Amedeo Della Valle stanno disputando un'ottima stagione, giusto che siano qui. Mi aspetto poi la fantasia di Luca Vitali. Infine, vorrei che molti giocatori domani mi stupissero”.

Ed infine, ancora riguardo la lista dei 24 convocati che potranno nel corso delle qualificazioni dare un apporto alla causa azzurra, la chiosa del tecnico: "Le strade che portano alla Nazionale sono aperte per tutti. Manca un campionato fra l'attività giovanile e quelli di vertice e così non è facile per gli italiani avere spazio, possibilità di sbagliare e quindi migliorare. Chi non è qui non deve viverla come una bocciatura. Ripeto, la Nazionale è aperta a tutti".



I 12 a disposizione del CT Sacchetti per Italia-Romania



Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Pietro Aradori (1988, 196, G, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Christian Charles Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

Andrea Crosariol (1984, 212, C, Red October Cantù)

Amedeo Della Valle (1993, 194, P/G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Segafredo Virtus Bologna)

Antonio Iannuzzi (1991, 208, C, Fiat Torino)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)