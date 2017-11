Italbasket vittoriosa a Zagabria, le dichiarazioni dei protagonisti

Fonte: Official Twitter Vanoli Cremona

Dopo aver sconfitto la Romania al Pala Ruffini nella gara d'esordio, l'Italbasket si conferma e vince anche contro la Croazia per 80-64. Si prende così, la nostra Nazionale, il primo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri sono primi nel gruppo con due vittorie e zero sconfitte, seguono la Romania ed i Paesi Bassi con due punti ed infine la Croazia, fanalino di coda, chiude malinconica a zero. Ottima prova offensiva, ma anche in difesa l'Italia ha espletato alla grande tutti i suoi compiti, tenendo la Croazia - seppur squadra mutilata dalle tante assenze di giocatori impegnati in giro per il mondo tra Eurolega ed NBA - a soli 64 punti.

In conferenza stampa, queste sono state le parole del nostro coach, Meo Sacchetti, indubbiamente soddisfatto da quanto fatto vedere in campo dalla sua squadra: “Siamo entrati in campo come bambini paurosi in un’atmosfera che ci ha messo soggezione. Gentile con 10 punti ci ha tenuto in corsa evitando che prendessimo un brutto parziale ma poi i ragazzi hanno preso fiducia cominciando a giocare come sanno. Loro sono una squadra molto fisica e all’inizio ci hanno messo in difficoltà. Sono contento che poi i ragazzi abbiano reagito alla grande. Si sono sciolti e finalmente hanno fatto vedere di cosa sono capaci. Amedeo ha giocato come di solito gioca a Reggio Emilia difendendo anche di più e per noi è stato più che importante. Ho avuto ottime risposte da tutti e devo dire, da coach, che è stato bello vederli giocare questa sera. Siamo agli inizi, sono solo le prime due partite e non sappiamo cosa accadrà ma questo è un bellissimo gruppo. Il percorso è ancora lunghissimo, ma nel frattempo ci godiamo questo due su due che fane al morale”.

Raggiante anche Amedeo Della Valle, top scorer dell'Italia con 25 punti realizzati (8/14 dal campo e 5/8 da tre, a cui ha aggiunto 3 rimbalzi e 2 assist senza neanche una palla persa per un incredibile +28 di plus-minus in 29 minuti). Grande prova del giocatore reggiano, sia in attacco che in difesa. L'arma in più della nostra Nazionale a Zagabria ha analizzato la gara e la sua prestazione: “Non ci era piaciuto come avevamo concluso la gara contro la Romania e ci siamo detti che volevamo reagire. Stasera è stata una grande partita e sono contento per la mia prestazione e per quella di tutta la squadra. Abbiamo meritato la vittoria".