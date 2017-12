Legabasket Serie A, Milano vince il derby contro Cantù (93-77)

L'EA7 Milano torna alla vittoria in campionato battendo Cantù per 93-77. I biancorossi conquistano due punti nel derby grazie ai 23 punti di Goudelock. I biancoblu non sfigurano, giocano per tutti i 40 minuti ma pagano la panchina troppo corta.

L'Olimpia mette più aggressività sul perimetro ed ha per tutto il primo tempo il pallino del gioco, con la squadra di Sodini incapace di rimanere aggrappata ai biancorossi. Milano nel terzo quarto dilaga e nel quarto quarto controlla la rimonta di Cantù.

I Quintetti

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Tarczewski, Theodore, Abass, Jerrells e Pascolo.

RED OCTOBER CANTU': Chappell, Smith, Burns, Crosariol e Culpepper

1° Quarto

Milano guidata da uno dei tanti ex di giornata, Abass, e dalle triple di Jerrells piazza il primo parziale, 16-9, costringendo Sodini a chiamare time out.

Il minuto fa bene a Cantù che uscendo dal time out piazza un contro parziale di 6-0 (18-15). Con un gioco da quattro punti di Smith, i biancoblu ritrovano il vantaggio (18-19). Successivamente Goudelock risponde alla tripla di Cournooh (23-24).

Milano sul finire trova un gioco da tre punti con Tarczewski, salito in cattedra, e chiude il primo quarto sul più 4, 30-26 (9 punti proprio del lungo e 6 di Abass).

2° Quarto

Micov e Goudelock danno il massimo vantaggio all'Olimpia, 37-29, costringendo, ancora una volta, al time out Sodini. Milano però, esce meglio dalla panchina e con Bertans vola sul più 10 (40-30). Problema di falli proprio per il lettone, con Pianigiani costretto a tirarlo fuori dopo il terzo fallo commesso (42-34). L'Olimpia mantiene il vantaggio e va negli spogliatoi sul più 9, 50-41. 12 punti di Goudelock da una parte e 10 di Smith dall'altra.

Nel primo tempo Milano tira con il 65% da due, 38% da tre, 3 palle perse. Cantù invece con il 62% da due, 2/8 da tre ma 9/13 dalla lunetta e 18 rimbalzi a 13 (10 perse). Tarczewski 9 punti con 5/5 dalla lunetta (è l'unico nell'Olimpia che abbia tirato liberi). 3 assist Theodore ed invece per Jerrells 3 palle rubate .

3° Quarto

Abass firma il massimo vantaggio della gara per l'EA7 53-41. Milano però, galvanizzata forse dal risultato, abbassa i ritmi e Cantù ne approfitta per tornare sotto con le triple di Thomas e Culpepper, 55-49. Time out immediato di Pianigiani.

Due triple di Goudelock e i tiri liberi realizzati Abass ridanno all'Olimpia un pò di ossigeno (63-49). Proprio il numero 0 biancorosso, salito letteralmente al proscenio, piazza un altro canestro pesante che dà a Milano il massimo vantaggio 68-53.

Schiacciata di Gudaitis e poi la tripla di Thomas sulla sirena chiudono il terzo quarto con l'Olimpia chiude sempre avanti di 13 punti, 71-58. 12 punti di Culpepper e ben 21 di Goudelock.

4° Quarto

Ad avvio dell'ultimo quarto Cantù prova a sparare le ultime cartucce rimaste (73-66) con Pianigiani costretto a chiamare minuto. I biancoblu non si fermano e provano la rimonta (73-68). Theodore e Micov piazzano quattro punti di fila con Sodini che ferma il gioco con un time out (77-68 a meno di cinque minuti dal termine).

Jerrells segna la tripla che chiude definitivamente i giochi (80-69). Gli ultimi minuti servono solo a fissare il risultato finale: l'Olimpia vince su Cantù per 93-77.