Cecilia Zandalasini torna in WNBA con i Minnesota Lynx

Fonte foto: Minnesota Lynx on Twitter

Cecilia Zandalasini concede un fantastico bis e torna a firmare un contratto per una squadra militante nella WNBA. E com'era successo circa sei mesi fa, la nostra giocatrice più forte e più celebre tra quelle in attività tornerà tra le fila della franchigia che le ha anche regalato la grande gioia di vincere un titolo nazionale negli Stati Uniti. Le Minnesota Lynx, infatti, hanno deciso di confermare la presenza nel proprio roster della cestista nativa di Broni, annunciando l'accordo per il suo ritorno a Minneapolis. Questa volta il trasferimento di Cecilia Zandalasini alla corte di coach Cheryl Reeve avverrà con qualche settimana di anticipo rispetto alla passata stagione, quando l'azzurra - attualmente sotto contratto con la Famila Schio - attese la chiamata della formazione divenuta neo-campionessa della WNBA solo dopo la disputa dei campionati Europei, in cui la "Zanda" si mise in mostra con prestazioni da campionesse nonostante l'eliminazione della nazionale allora guidata da Andrea Capobianco. Una bella differenza, che ha una ragione ben chiara sul piano tecnico.

L'head coach delle Minnesota Lynx, infatti, ha deciso di ritrovare Cecilia Zandalasini in tempo per l'ultima parte della regular season della WNBA e non nel pieno svolgimento dei playoff per il titolo, come avvenne nella passata stagione in cui comunque l'azzurra riuscì a dare un discreto contributo alla causa della formazione di Minneapolis. Non ha giocato tantissimo ma ha comunque fatto gruppo e si è calata in maniera graduale in un contesto che, con ogni probabilità, la vedrà finalmente protagonista dopo l'apprendistato della annata precedente. Così, accompagnata dalla madre che continua a starle vicino nei passi più importanti della propria carriera, Cecilia Zandalasini ha firmato per la seconda volta nel giro di sei mesi il contratto che la legherà alla franchigia con cui ha da poco vinto il primo titolo WNBA della propria carriera, diventando di fatto un personaggio di culto in un Paese come il nostro, in cui il basket femminile viene a malapena considerato. Ma Cecilia non sarà la sola a lasciare l'Italia per tentare il grande passo negli States.

Come si legge nel comunicato diffuso dalle Minnesota Lynx, infatti, insieme a Cecilia Zandalasini partirà alla volta di Minneapolis un'altra giocatrice che milita nella Famila Schio. Si tratta di Endy Miyem, che viaggia a 10.8 punti e 3.9 rimbalzi nel nostro campionato e tornerà più che volentieri a vivere l'atmosfera a stelle e strisce. Il terzo ingaggio annunciato dalla franchigia campione in carica risponde al nome di Lynetta Kizer. Alla notizia del ritorno negli Stati Uniti di Cecilia Zandalasini, ecco le dichiarazioni della head coach Cheryl Reeve: "Abbiamo apprezzato molto il lavoro fatto da Cecilia nella parte finale della scorsa stagione. Lei era reduce da un ottimo 2017 in cui si è fatta notare soprattutto con la sua nazionale, nonostante non abbia centrato la qualificazione ai Mondiali. Le sue performance ad EuroBasket 2017 l'hanno descritta non a caso come la miglior debuttante di sempre in una manifestazione internazionale. Ora puntiamo su di lei per l'intera stagione in WNBA, e non vediamo l'ora di averla ancora con noi".