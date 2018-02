Il Brose e Andrea Trinchieri si separano ufficialmente

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, con un pizzico di comprensione per una scelta dettata da problemi legati ai risultati ma anche a questioni di salute, ma comunque un fulmine a ciel sereno. Andrea Trinchieri non è più il capo allenatore del Brose Bamberg, formazione che proprio sotto la guida del tecnico italiano è diventata la più grande potenza della pallacanestro in Germania, oltre che una delle più belle realtà nel panorama continentale, divenendo una presenza fissa e una delle squadre più complicate da affrontare in Turkish Airlines EuroLeague. La notizia è arrivata in mattinata, e contiene diverse motivazioni che vanno dall'aspetto tecnico a quello personale dell'ex coach di Cantù. Il Brose Bamberg, infatti, attualmente si trova solo in decima posizione nel massimo campionato tedesco e sta arrancando anche in Eurolega, dove a poche giornate dalla fine della regular season appare assai difficile la qualificazione - e non sarebbe la prima qualora venisse centrata - ai quarti di finale.

Sotto la guida di Andrea Trinchieri, la storia del Brose Bamberg si può definire con un solo aggettivo: vincente. Arrivato nell'estate del 2014, il coach italiano ha consentito il successo in tre campionati nazionali consecutivi, con l'aggiunta nel 2017 della Coppa di Germania. E poi c'è la prima e storica - al momento anche l'ultima - qualificazione alla fase a eliminazione diretta nell'Eurolega della stagione 2015/2016, dopo un bel cammino nel girone preliminare che ha trovato un gran seguito nelle Top 16. Ora però è giunto il momento dell'addio, annunciato dallo stesso Trinchieri nella serata di ieri attraverso un tweet corredato da una foto che lo vedeva festeggiare insieme ai suoi ex giocatori nell'ultimo trionfo in campionato: "È stata una corsa stupenda, provo profonda stima nei confronti di chi ha reso tutto questo una bella e solida realtà. Auguro al club le migliori fortune", questo il testo del cinguettio del coach, il quale ha avuto anche dei problemi di salute che lo hanno frenato e non poco nel corso di questa sua ultima stagione in Germania.

Dopo la sconfitta patita in Turkish Airlines Euroleague contro il Maccabi Tel Aviv, datata 11 gennaio 2018, Andrea Trinchieri è infatti finito sotto i ferri per un intervento alla spalla, che lo ha costretto a restare lontano dal parquet e da quello che è il lavoro che lo ha reso uno dei migliori nel suo campo in giro per l'Europa. Da allora, la guida tecnica del Brose Bamberg è stata assunta da Ilias Kantzouris, il quale tra l'altro ne prenderà il posto proprio dopo la decisione della separazione dal coach azzurro. E il general manager del club campione di Germania, Rolf Bayer, ha voluto pubblicamente ringraziare Trinchieri attraverso il comunicato che ne ha reso ufficiale il licenziamento: "Andrea Trinchieri ha fatto tantissimo per il basket a Bamberg negli ultimi tre anni. Dopo la brutta annata del 2014 ci ha trascinato alla vittoria, e noi gli siamo veramente grati per tutto quello che ha fatto per questo club". Ora per Trinchieri potrebbero aprirsi nuovi scenari, e chissà che non arrivi un ritorno in Italia...