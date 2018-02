ItalBasket a caccia di conferme: Sacchetti ospita l'Olanda a Treviso

Il Palaverde di Villorba apre le porte all'Italia del Basket di Meo Sacchetti. Dopo le prime due gare chiuse con due vittorie, il cammino dell'ItalBasket verso il primo posto nella prima fase delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2019 è assolutamente in discesa. Vitali e compagni vogliono però archiviare la pratica il prima possibile e mettere in ghiaccio la qualificazione alla seconda fase nelle gare che si disputano in questo weekend contro Olanda, stasera, e Romania. Gli azzurri vanno a caccia di conferme, soprattutto in termini di coesione e di mentalità, di grinta e carattere, quelle viste soprattutto nell'apparizione di Zagabria.

"Giochiamo contro una squadra che ha come qualità primaria l’aggressività con esterni che difendono forte e cercano di andare a canestro nel modo più veloce possibile. Noi non abbiamo giocatori di stazza o di peso, perciò anche a noi piace giocare in velocità": La presentazione dell'incontro di coach Sacchetti lascia presagire quali saranno i temi della sfida, con l'Italia chiamata a sopperire alle assenze dei migliori marcatori come Aradori e Gentile e, al contempo, alzare il ritmo della contesa, approfittando della non esaltante vena realizzativa degli olandesi. Gran parte del peso offensivo degli azzurri sarà sulle spalle di Della Valle, protagonista assoluto della vittoria in terra croata di qualche mese fa.

L'attacco di coach Van Helfteren ha fin qui realizzato 68 punti a partita nelle prime due uscite, non il massimo per presentarsi a Treviso e puntare alla vittoria. Successo che sarebbe di fondamentale importanza per gli olandesi per evitare il ritorno della Croazia in classifica ed allontanare, contestualmente, la Romania avvicinandosi alla qualificazione. Impresa difficile, non impossibile.

Palla a due alle ore 20.15 al Palaverde di Villorba, diretta su Sky Sport 2.

I roster

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, P/G, 46/139, Grissin Bon Reggio Emilia)

#2 Simone Fontecchio (1995, 203, A, 5/14, Vanoli Cremona)

#6 Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, 19/66, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, 121/373, Germani Basket Brescia)

#10 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, -/-, The Flexx Pistoia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, 20/140, Sidigas Avellino)

#14 Davide Pascolo (1990, 203, A, 36/105, EA7 Emporio Armani Milano)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, -/-, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, 26/61, EA7 Emporio Armani Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, 10/14, Germani Basket Brescia)

#32 Christian Charles Burns (1985, 203, A/C, 20/52, Red October Cantù)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, 3/4, Germani Basket Brescia)

Commissario Tecnico: Romeo Sacchetti

Paesi Bassi

#0 Yannick Franke 1996, 195, G/A Dolomiti Energia Trentino

#5 Leon Williams 1991, 188, P BC Göttingen - Germania

#6 Worthy de Jong 1988, 194, G Zorg en Zekerheid Leiden

#7 Charlon Kloof 1990, 185, G Universidad Catolica de Murcia - Spagna

#11 Shane Hammink 1994, 196, G Bilbao Basket - Spagna

#12 Thomas Van der Mars 1990, 206, A BC Kalev/Cramo Tallinn - Estonia

#13 Roeland Schaftenaar 1988, 2019, A Gymnastikos Larissa-Faros BC - Grecia

#14 Nick Oudendag 1987, 208, C New Heroes Basketball Den Bosch

#22 Terrence Bieshaar 1997, 208, C CB Clavijo - Spagna

#24 Jessey Voorn 1990, 193, G Zorg en Zekerheid Leiden

#33 Jito Kok 1994, 207, C Valladolid - Spagna

#44 Arvin Slagter 1985, 190, G Donar Groningen

Coach: Toon Van Helfteren