NCAA - Louisville penalizzata, titolo 2013 revocato

La notizia era nell'aria, il terremoto c'è stato. Il titolo NCAA vinto nel 2013 e l’apparizione alle Final Four del 2012 dei Louisville Cardinals verranno cancellate dagli albi. Questa la decisione finale dell'NCAA dopo intense investigazioni riguardo alcuni reclutamenti avvenuti tra il 2011 e il 2015 da parte di un membro dello staff dei Cardinals, Andre McGee, che avrebbe organizzato spettacoli di spogliarelli e atti sessuali in un dormitorio del campus per giocatori e reclute.

Tutto ciò per allietare le giornate dei ragazzi che in quegli anni indossavano la maglia dei Cardinals (Russ Smith, Gorgui Dieng e Montrezl Harrell, solo per citarne qualcuno). Nella fattispecie, quantificando il discorso in denaro, un membro del personale aveva pagato circa diecimila dollari per "benefici" (danza erotica, atti sessuali, ecc.) che tra il 2010 e il 2014 erano serviti a convincere studenti delle scuole superiori a unirsi all'università o per "ricompensare" i membri della squadra. Ovviamente, dopo tale decisione della lega, Louisville dovrà restituire tutti i soldi incassati dalle vittorie di quelle competizioni, importo che ammonta più o meno a 15 milioni di dollari e le vittorie conquistate in quel lasso di tempo, ben 123. Per tutto questo, aveva già pagato anche l'allenatore Rick Pitino. Se quest'ultimo aveva mantenuto il suo posto dopo le prime rivelazioni su questo scandalo, è stato successivamente licenziato dopo un'indagine dell'FBI sulla corruzione.

Tante le reazioni, meno lo stupore in quanto, come detto, la notizia circolava da mesi ed era preventivabile che Louisville venisse penalizzata. Non si da pace, invece, Greg Postel, il quale immediatamente dopo la decisione dell'NCAA si è fatto uscire dalla bocca parole abbastanza forti: "Questa decisione non mi trova d'accordo, credo che l'NCAA sia in errore. Abbiamo avuto questa nuvola nera sopra alle nostre teste per oltre due anni, con un impatto negativo sul nostro programma sportivo, i nostri tifosi e l’intera famiglia dell’università". Poi però conclude, guardando il futuro: "Ora è tempo di chiudere questa parentesi e voltare lo sguardo in avanti, e bisogna farlo con grande impegno, maggiore rispetto a quello profuso fino ad ora".

Lo striscione del titolo 2013 al KFC Center, casa dei Cardinals, è già stato rimosso.