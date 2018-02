Qualificazioni Coppa Del Mondo 2019, le parole di Sacchetti alla vigilia della gara contro la Romania

Dopo la vittoria contro i Paesi Bassi, l'Italia è volata in Romania dove affronterà la squadra di Markovski domani alle ore 18.00 A a Cluj-Napoca . Meo Sacchetti ha rilasciato un intervista ai microfoni del sito della Fip: "La vittoria della Romania in Croazia oltre a dare due punti ai romeni, ha anche evidenziato la capacità della squadra di Markovski di lasciare a 56 punti i padroni di casa. Quella che affronteremo domani è una squadra intensa, che gioca bene assieme e con dei piccoli che lavorano molto. Una formazione solida che non ci permette di stare tranquilli. A questo livello ogni piccolo errore può essere fatale. Di sicuro non avremo il supporto del nostro pubblico, che a Treviso ci ha dato una bella spinta ma la crescita di una squadra passa anche attraverso queste trasferte".

Con un successo l'Italbasket si qualificherebbe alla seconda fase: "Per mentalità sono abituato a pensare ad un match alla volta. Ora siamo qui e vogliamo vincere contro la Romania. Al momento abbiamo fatto solo un quarto del percorso che ci deve portare al Mondiale. Vincere qui sarebbe un passaggio importante per la crescita di questo gruppo sotto tanti punti di vista. I ragazzi si trovano bene e riesco a vederlo da tanti piccoli particolari. Non ci sono gelosie e ognuno ha accettato di buon grado il proprio ruolo dando il proprio contributo alla causa".

I CONVOCATI

Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Christian Charles Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù)

Amedeo Della Valle (1993, 194, P/G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, Vanoli Cremona)

Davide Pascolo (1990, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, Germani Basket Brescia)

A disposizione



Raphael Gaspardo (1993, 207, A, The Flexx Pistoia)

Antonio Iannuzzi (1991, 208, C, Happy Casa Brindisi)

Michele Ruzzier (1993, 185, P, Vanoli Cremona)