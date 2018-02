World Cup China 2019 - Italia show in Romania: Sacchetti fa poker!

Vince e convince sempre di più l'ItalBasket di Meo Sacchetti che, in Romania, asfalta a Cluj-Napoca la squadra di Zare Markovski. Polare il distacco finale con il quale gli azzurri archiviano la quarta vittoria della prima fase delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Cina 2019, importantissima per sigillare il passaggio del turno ed implementare il bottino in dote nella seconda fase. Sempre sugli scudi Della Valle, che chiude con 29 punti personali decisivi nell'iniziale allungo, ma è tutta l'orchestra azzurra che piace per umiltà ed abnegazione. Poca cosa la Romania di Markovski, che si scioglie ben presto e chiude la gara senza mai lottare.

Sacchetti approccia la gara con Vitali in posizione di regista, Della Valle e Abass sul perimetro, Burns e Pascolo sotto le plance. Risponde la Romania di Markovski, priva di Moldoveanu e Torok, con Watson, Mandache e Kuti sugli esterni, Olak e Orbeanu internamente.

Due minuti e mezzo di gara e l'Italia prova a mettere già in chiaro le cose: Burns fa ammattire i lunghi di casa, Della Valle rifinisce il 9-2 di parziale con quattro punti personali. La Romania si accontenta delle conclusioni perimetrali ma le sbaglia praticamente tutte, mentre dalla parte opposta la guardia di Reggio scrive il +10. I rumeni soffrono l'intensità e l'energia degli azzurri, i quali riescono a scappare nel punteggio toccando il +15 con l'ala canturina (4-19). Cate e Watson provano a suonare la carica per la squadra di Markovski, ma sono Fontecchio e Flaccadori a chiudere il quarto da tre per il 35-12 di fine primo quarto.

L'Italia resta padrona di tutti gli aspetti del gioco anche in avvio di seconda frazione, ma stenta a chiudere al ferro con le altissime percentuali del primo periodo. Di contro la Romania non trova ritmo e fiducia, di conseguenza nemmeno qualche canestro che possa dare nuovo entusiasmo alla squadra di Markovski. Fontecchio sblocca da sotto per il più 25 azzurro, prima della tripla di Della Valle che abusa della pessima difesa rumena. I padroni di casa non segnano praticamente mai (5/24) dal campo, ma si arrampicano sulle zingarate di Watson e sulla fisicità di Cate. Della Valle sembra spegnere ancora una volta i crescenti entusiasmi dei rumeni, ma le due triple di Mandache mettono in partita pubblico e squadra per il 25-47 dell'intervallo.

Alla ripresa delle ostilità la squadra di Sacchetti mette la gara definitivamente in ghiaccio. Abass risponde inizialmente alla tripla di Watson, prima di chiudere ancora dalla distanza un 8-0 aperto da cinque punti di Della Valle. Il meneghino è scatenato e firma altri cinque punti personali, prima con la schiacciata, poi con la terza tripla del periodo: l'Italia vola sul più 35, con la Romania che esce dalla gara irrevocabilmente. Gli azzurri invece bombardano dalla distanza con estrema facilità, prima con Burns poi con Flaccadori, prima del punto esclamativo firmato da Michele Vitali per il più 40.

La Romania non si scuote, mentre l'Italia trova da Vitali M., Fontecchio e Biligha punti ed entusiasmo. Parlare di garbage time è fin troppo superfluo, perché negli ultimi minuti si gioca di fatto ad un solo canestro. Gli azzurri toccano il più 50 prima di chiudere sul definitivo 50-101.

