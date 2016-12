Basket, Eurolega: Milano all'esame Panathinaikos, CSKA Mosca in trasferta

Sotto Natale l'Eurolega raddoppia. Doppio turno in questa settimana che ci accompagnerà verso la prima vera festa di fine anno, alla quale ci avvicineremo a suon di grande basket, intanto con la tredicesima giornata della regular season della massima competizione continentale. Giornata che verrà inaugurata dalla sfida tra Unics Kazan e Galatasaray. I russi continuano a rimanere al palo, nonostante stiano giocando una pallacanestro sempre più propositiva ma non sempre premiata, come nel caso della sfida persa la scorsa settimana, sempre in casa, contro il Baskonia. I turchi, invece, si sono staccati dall'ultima posizione e ora puntano al colpo grosso in trasferta per provare a giocarsi le ultime carte verso una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. Si proseguirà con la sfida tra Anadolu Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas. I turchi stanno attentando con decisione alle prime otto posizioni, che valgono l'accesso al prossimo turno a eliminazione diretta, e cercano di mantenere continuità davanti ai propri tifosi per far sì che questa rincorsa non venga vanificata. Dall'altra parte c'è la formazione lituana, che questa continuità continua a non trovarla, nonostante delle ottime prestazioni soprattutto sul piano mentale. Dopo aver sfiorato l'impresa a Madrid nell'ultima trasferta, la caccia al colpaccio prosegue.

Dopodichè il turno numero 12 entrerà nel vivo, con la sfida tra Olympiacos e Stella Rossa Belgrado. La larga vittoria sul parquet di Kaunas e alcuni risultati tutto sommati imprevisti hanno consentito agli ellenici, nel turno precedente, di agganciare la seconda posizione in classifica, e la partita da giocare davanti ai propri tifosi potrebbe consentire quantomeno di mantenere questo posto, anche se di fronte a Spanoulis e compagni ci sono i mai domi serbi, i quali cercano un risultato di prestigio per restare almeno a contatto con le prime otto posizioni che consentiranno di proseguire il cammino. Torna a giocare davanti al proprio pubblico anche il Real Madrid, che dopo la netta sconfitta patita sul parquet del Darussafaka vuole riscattarsi e riprendere la marcia delle scorse giornate. Si gioca al Barclays Center per affrontare il Brose Bamberg. Una partita da non fallire per gli uomini di coach Laso, anche se la compagine tedesca ha sempre dimostrato di giocarsela alla pari contro qualunque avversario, a dispetto di una classifica che vede il solo Unics davanti agli uomini di coach Trinchieri.

Si passa alle gare di domani, con un interessantissimo derby turco tra il Fenerbahce e il Darussafaka. I vice-campioni d'Europa sono reduci da un tonfo piuttosto rovinoso ad Oaka contro il Pana e vogliono dunque dare la caccia al riscatto, anche perchè c'è un secondo posto da difendere in una classifica che, dietro alla capolista CSKA, si sta schiacciando troppo pericolosamente. Dall'altra parte ci sono gli uomini di coach Blatt, reduci da una bellissima vittoria in casa contro il Real ma che nelle scorse giornate hanno perso quella continuità che aveva portato la compagine turca - alla seconda presenza nella storia dell'Eurolega - ad un passo dalle primissime posizioni della classifica. Poi tornerà in scena la EA7 Emporio Armani Milano, squadra che sta cercando di rimettersi in pista dopo aver vissuto un inizio di dicembre piuttosto complicato. Il ritorno alla vittoria contro Brindisi potrebbe essere la ricetta giusta, ma il destino vuole che il prossimo avversario in campo continentale sia proprio il Panathinaikos, ovvero il club che ha tesserato Alessandro Gentile, nonostante sia a disposizione solo dall'inizio del nuovo anno. Una partita da non fallire, nonostante gli ellenici siano in pienissima corsa per le prime otto posizioni.

Dopodichè entrerà in scena l'indiscussa capolista di questa regular season di Eurolega. Il CSKA Mosca continua la sua marcia quasi perfetta (con un solo ko in dodici partite) e lo farà sul parquet del Maccabi Tel Aviv, squadra che a propria volta sta cercando in maniera disperata di rientrare in pianta stabile tra le prime otto posizioni della classifica. Coach Itoudis potrebbe ritrovare in tempo per questa partita sia Teodosic che De Colo, le due stelle della compagine campione in carica, ma in ogni caso la squadra russa parte nettamente con i favori del pronostico a prescindere dalla loro presenza sul parquet. Chiudiamo con un altro derby, che rappresenta le due anime indipendentiste della Spagna. Da una parte l'orgoglio basco del Baskonia Vitoria Gasteiz, dall'altra la fierezza catalana del Barcellona. Da una parte una squadra che è partita male ma che la scorsa settimana ha agganciato la seconda posizione in classifica - anche se non in solitaria - mentre dall'altra parte c'è una squadra decisamente quotata ma che attualmente sarebbe fuori dalle posizioni che valgono l'accesso ai quarti.