Basket, Eurolega: Unics Kazan a valanga sul Galatasaray

Bella affermazione dell'Unics Kazan, che apre la tredicesima giornata di regular season di Eurolega con un rotondo successo ai danni del Galatasaray. Gara che in realtà è rimasta in bilico per poco più di due quarti, visto che nel terzo è venuta fuori la superiorità della formazione russa, più sul piano tattico e della gestione delle enerie nervose, visto che dal punto di vista della qualità tecnica le due squadre si equivalgono. Si tratta di una vittoria preziosa per i padroni di casa, che agganciano proprio i turchi - oltre ad altre squadre tra cui l'Olimpia Milano - nel gruppetto che attualmente chiude la classifica a quota 4 vittorie.

Partono bene i padroni di casa con un parzialino 5-0 firmato da Kaimakoglou e Parakhouski, ma il Gala risponde e si porta in vantaggio con le triple firmate da Guler e Diebler. Sin dall'inizio, comunque, si vede il predominio da parte delle difese sugli attacchi, visto che al giro di boa del primo quarto il punteggio è già molto basso. Il parziale turco aumenta con Pleiss, ma l'Unics riesce a reagire e a riportarsi ben presto in vantaggio: quattro punti in fila (che saranno gli unici a fine gara) di Johnson, poi si sblocca anche Banic, il quale chiude anche il quarto con il canestro del 15-11 dopo la realizzazione di Guler. Il secondo quarto si apre con gli attacchi decisamente più sciolti. Ad Antipov risponde ancora Guler da tre punti, poi Voronov dà il via ad una prova realizzativa che a fine gara sarà clamorosa. Intanto per Kazan si sblocca anche Colom oltre ad un Parakhouski che appare molto in fiducia in questa prima parte, ma il punteggio rimane in equilibrio perchè il Galatasaray reagisce col solito Guler, ma dopo il suo canestro arriva il primo strappo dei russi: parziale di 10-0 e fuga dell'Unics, interrotta solo dalla tripla di Preldzic. Il viaggio in lunetta di Pleiss allunga il contro-parziale del Gala e porta le squadre negli spogliatoi sul 37-31.

Galatasaray che accorcia ulteriormente le distanze fino al -1 in avvio di terzo quarto, poi l'Unics decide di chiudere in maniera quasi definitiva la gara ed alza la propria difesa. Arriva così un clamoroso parziale di 14-0, che i russi costruiscono proprio grazie all'energia messa sotto il proprio canestro, addirittura con cinque stoppate consecutive inferte agli attaccanti turchi, mentre in attacco salgono in cattedra Colom e Voronov. La formazione di coach Ataman ci mette un po' prima di reagire, poi segna Thompson e le distanze si riducono. Finale di quarto in cui torna a bersaglio anche Preldzic, ma Kazan risponde con Parakhouski, il quale mette il canestro del 55-43 che chiude il terzo periodo. Ultimi dieci minuti di gioco che si aprono con il nuovo canestro di Colom, ma anche con un mini-parziale degli ospiti che tornano sul -8 grazie a Tyus e all'inesauribile Guler. Poi si scatena Voronov con sei punti in fila che aizzano la folla di fede biancoverde e le distanze tornano enormi tra le due squadre, prima di un altro canestro da parte di Tyus. Si gira la boa con l'Unics avanti di dodici lunghezze, ma il vantaggio ben presto crescerà con la tripla di uno scatenato Colom che, a quattro minuti dalla sirena, di fatto chiude le ostilità. Poi i russi sfiorano anche il ventello di margine grazie a un super Voronov, mentre a due minuti e mezzo dalla fine si sblocca anche Schilb, ma il suo è un tiro libero dal valore nullo. I canestri nel finale di Koksal e Korkmaz sono tardivi, vince nettamente l'Unics.

UNICS KAZAN - GALATASARAY 73-60 (15-11, 37-31, 55-43)

UNICS KAZAN - Johnson 4, Antpov 3, Stoll 2, Parakhouski 11, Colom 17, Klimenko, Banic 4, Voronov 22, Karpukhin ne, Panin 2, Kaimakoglou 8, Williams.

GALATASARAY - Preldzic 12, Micov, Tyus 8, Korkmaz 2, Thompson 2, Schilb 1, Haciyeva ne, Pleiss 6, Guler 17, Diebler 6, Koksal 6.