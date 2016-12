EA7 Milano - Panathinaikos Atene in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (72-86): Altra sconfitta pesante per l'Olimpia

EA7 Milano - Panathinaikos Atene 72-86

Milano ha toccato il punto più basso della propria stagione. Il Panathinaikos Atene passa al Forum. 72-86 il risultato finale, tanti i fischi dei tifosi biancorossi rivolti ai propri giocatori.

FINISCE 72-86, FISCHI AL FORUM

68-87 ed ultimo minuto di gioco

62-81 McLean forse l'unico che si salva di milano

60-81 Mancano due minuti e trenta secondi

58-79 Altra tripla per il Pana..

58-76 2/2 per Macvan..Ma ormai mancano meno di cinque minuti

56-76 Altro canestro di McLean, assist del play lituano

54-76 Penetrazione vincente per Kalnietis

52-76 2/2 dalla lunetta per macvan

50-76 Il Pana ha preso il largo.. dentro quasi tutte le seconde linee

50-74 Fallo antisportivo fischiato a McLean

50-72 due punti per McLean

48-72 James in contropiede e time out chiamato da Repesa

48-69 quinto fallo di Raduljica che deve lasciare il campo. 2/2 per Bourousis dalla lunetta

48-68 1/2 dalla lunetta per Rivers. due punti per Macvan

46-67 Fallo fischiato a Raduljica, quarto per lui

46-67 Altra tripla del Pana, ma questa volta Simon rispondeanche lui con un calestro pesante

43-64 1/2 dalla lunetta lunetta per Raduljica, ma milano resta in attacco

Terzo quarto da incubo per Milano: Il Panathinaikos Atene è avanti di 22 punti, 42-64 al Forum. Tanti i fischi dei tifosi biancorossi

42-64 Più 22 per il Pana, canestro pesante per James

42-61 Due punti per Macvan

40-61 Canestro di Singleton, il Pana sta facendo quello che vuole in attacco

40-59 2/2 per Sanders dalla lunetta

38-59 Due punti comodi di Fotsis e più 21 per il Pana...

38-57 Altro canestro di Calathes

Mancano 3 minuti e 55 secondi alla fine del terzo quarto e il Pana conduce sempre 55-38 su Milano

38-55 Altro canestro da tre punti per Feldeine

38-52 Triplaa di Feldeine Dall'altra parte risponde Dragic

36-49 1/2 per il play milanese

35-49 In lunetta Hickman, fallo di Rivers

35-49 Fallo fischiato a Hickman, in lunetta Feldeine. 2/2 per lui

35-47 Canestro di Sanders

33-47 Due punti per McLean

31-47 Chiamato dal pubblico entra Bruno Cerella, fuori SImon

31-47 1/2 per il giocatore del Pana

31-46 Primo fallo di Hickman e in lunetta singleton

31-46 Gioco a due tra Saners e McLean, due punti per l'ex sassarese

29-46 Notte fonda per Milano

29-46 Altra tripla del Pana questa volta realizzata da Rivers

29-43 Altra palla persa per Milano e subito time out chiamato da Repesa dopo non appena 58 secondi dall'inizio del terzo quarto

29-43 Il Pana riparte da dove si era fermato, canestro da tre punti Singleton

29-40 E' iniziato il terzo quarto, prima palla giocata da Milano e prima palla persa del quarto

Milano riparte da:Dragic, Sanders, Simon, Mclean e Hickman

Pana: Feldeine, Singleton, Rivers, Calathes e nicholas

29-40 Finisce il secondo quarto con il Panathinaikos avanti 29-40 su milano. Tanti i fischi dei tifosi biancorossi rivolti ai propri giocatori. L'Olimpia non ha iniziato poi così male, ma da metà del secondo quarto ha concesso troppo agli avversari, soprattutto a rimbalzo. A tra poco per il terzo quarto

29-40 Canestro sullo scadere per James

29-38 Altro canestro pesante dei greci che prova a dare uno primo strappo al match

29-35 triplaaa di Fotsis

29-32 schiacciata di McLean, dall'altra parte risponde ancora una volta il play greco

27-30 Bel canestro del centro serbo, Milano c'è

25-30 Tripla di Rivers e di nuovo più 5 per il Pana

25-27 Terzofallo per Raduljica, ma per il momento Repesa lo tiene in campo

25-27 Contropiede realizzato da Hickman e meno due per Milano

23-27 Mancano cinque minuti esatti alla fine del primo tempo

23-27 Schiacciatone di Sanders, assist di Kalnietis.

21-27 James in contropiede e time out immediato chiamato da Repesa

21-25 Gioco da tre punti realizzato da Bourousis, e secondo fallo di Raduljica

21-22 2/2 per il giocatore del Pana

21-20 Primo fallo di Kalnietis e in lunetta Pappas

21-20 Time out chiamato da Repesa. Mancano 7 minuti e 47 secondi alla fine del secondo quarto

21-20 Due punti per James

21-18 Fallo in attacco fischiato a Bourousis, terzo per lui

21-18 Secondo fallo di Bourousis

21-18 Fuori un buon dragic e dentro Abass

21-18 Primo canestro del secondo quarto realizzato da Bourousis

21-16 In campo anche un'altro ex milanese, Fotsis

Dopo i primi dieci minuti, Milano è in vantaggio 21-16 sul Panathinaikos. Per il momento bene la squadra di Repesa. Dall'altra parte già 12 punti per Calathes

21-16 Canestro sullo scadere di Hickman

19-16 Fallo in attacco fischiato a Simon

17-16 Dentro Hickman e Macvan, fuori Sanders e Kalnietis

17-16 McLean da due punti

17-16 A simon risponde Calathes

15-14 Altro canestro di Dragic, dall'altra parte a segno Feldeine

13-12 Contropiede di Milano e realizzato da Dragic

11-12 Altro canestro dalla lunga distanza per il play greco. Schiacciata per McLean

9-9 triplaaaa per Calathes e parità al Forum

9-6 Per il Pana in campo Rivers, riposo per Gabriel

9-6 tv time out, mancano 4 minuti e 57 secondi alla fine del primo quarto

9-6 Altro canestro per il centrone serbo che lascia il campo. Al suo posto McLean

7-6 Fallo di Singleton, rimessa per Milano

Sono trascorsi 4 minuti di gioco

7-6 TRIPLAAA DI DRAGIC, Primo vantaggio Milano

4-6 Raduljica da due punti

2-6 2/2 anche per il numero 0 del Pana

2-4 Singleton in lunetta, fallo di Sanders.

2-4 Altro canestro per il play greco

2-2 per l'ex Sassarese dalla lunetta

0-2 Fallo di Gabriel e in lunetta Sanders

0-2 Calathes conquista un rimbalzo e realizza il primo canestro della gara

0-0 altro tiro sbagliato dal serbo e primo fallo per lui

0-0 Primo tiro sbagliato da sotto per Raduljica

0-0 Inizia la partita, prima palla giocata da Milano

Le entrate in campo

Milano: Raduljica, Simon, Kalnietis, Sanders e Dragic

Panathinaikos: Singleton, Nichols, Feldeine, Gabriel, Calathes

19.54 E' il momento delle presentazioni delle due squadre

19.42 Macvan, dopo i problemi muscolari, torna a disposizione. Repesa per turnover lascia fuori fontecchio

19.31 Anche il Pana fa il suo ingresso in campo

19.30 L'Olimpia fa il suo ingresso in campo per ultimare il riscaldamento

19.20 Eccoci collegati

Buona giornata e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Panathinaikos Atene. Siamo live dal Forum d'Assago per raccontarvi questa avvincente gara valida per la tredicesima giornata della regular season di Eurolega 2016/17. Palla a due ore 20.00. Restate con noi!

Questa sera Milano è attesa da una partita molto delicata: al Forum d'Assago arriverà il Panathinaikos, ovvero il club che ha tesserato Alessandro Gentile, a disposizione solo dall'inizio del nuovo anno.

L'Olimpia ha vissuto un inizio di dicembre piuttosto complicato. La vittoria casalinga in campionato di domenica scorsa contro l'Enel Brindisi ha ridato sicuramente coraggio alla squadra di Jasmine Repesa.

Ma i biancorossi devono interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive. Dunque una partita da non fallire per Milano se vuole risalire la classifica, ma attenzione agli ellenici, in pienissima corsa per le prime otto posizioni.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmin Repesa: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni ma come ho detto altre volte è necessaria una vittoria contro una grande squadra per ritrovare fiducia e il nostro gioco. La partita con il Panathinaikos per quanto difficile è un’occasione perfetta per riuscire a farlo, Loro hanno esperienza, un point-man di altissimo livello, tiratori tremendi come Rivers e Feldeine, lunghi che sono pericolosi sia spalle a canestro che fuori come Bourousis. Noi dovremo aggredire la partita con grandissima grinta e determinazione fin dalla palla".

Miroslav Raduljica: "Si tratta di una squadra forte, coperta in tutti i ruoli, quindi ci aspetta una gara molto dura ma abbiamo bisogno di vincerla per tornare in corsa. Personalmente, ho avuto un periodo difficile ma basandomi sulla mia esperienza di rientro dall’attività delle nazionali i mesi più complicati sono sempre stati novembre e dicembre. In questo momento sto meglio e gradualmente la forma sta migliorando".

PRECEDENTI E STATISTICHE

L’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 12 volte nella sua storia. Il record è 4-8 (3-7 se consideriamo solo l’EuroLeague odierna. Ad Atene ha vinto solo nelle Top 16 di EuroLeague del 2011/12 con il punteggio di 67-58. Ad Atene il totale è 5-1 Panathinaikos. A Milano il record è 3-3. Nella stagione 1997/98 le due squadre si affrontarono nella semifinale di Coppa delle Coppe. Il Panathinaikos vinse la gara di andata 77-58 ma al ritorno, al Forum, l’Olimpia allenata da Franco Casalini si prese la rivincita con un memorabile 86-61 che la qualificò per la finale in cui tuttavia perse contro lo Zalgiris Kaunas.

L’attuale general manager dell’Olimpia, Flavio Portaluppi, era in campo allora assieme a Nando Gentile che poi sarebbe passato proprio al Panathinaikos. L’Olimpia ha vinto le ultime due gare giocate a Milano, 77-75 nelle Top 16 del 2014 e 66-64 nella regular season del 2015 (si giocò a Desio).

Antonis Fotsis and Ioannis Bourousis hanno giocato a Milano due stagioni, 2011/12 e 2012/13 raggiungendo la finale scudetto del 2012, perdendola 4-1 con Siena (il titolo è stato poi revocato ma non riassegnato). Unico superstite di quella squadra è l’assistente Mario Fioretti. Il coach allora era Sergio Scariolo.

In passato hanno giocato nelle due squadre Nando Gentile, Sasha Djordjevic e Dejan Bodiroga. Tra i giocatori del Panathinikos sono stati in Italia, James Gist (Biella), Mike James (Omegna), James Feldeine (Cantù), KC Rivers (Latina, Treviso, Virtus Bologna). Un ex anche in maglia Olimpia, Miroslav Raduljica che ha giocato ad Atene la stagione passata vincendo la Coppa di Grecia

In EuroLeague, il Panathinaikos in EuroLeague ha un record di 7-5 dopo aver battuto nell’ultimo turno il Fenerbahce sul proprio campo. Ha vinto tre delle ultime quattro ma ha un bilancio di 1-4 in trasferta, unico successo a Bamberg. In campionato è 10- 1 dopo il successo sul Trikalla della scorsa domenica per 79-77 (Mike James 17). L’unica sconfitta è stata nel derby con l’Olympiacos, perso 88-63. Ioannis Bourousis con 12.8 punti e 6.0 rimbalzi nel torneo ellenico al momento è il giocatore migliore per le statistich e.

[fonte olimpiamilano.com]