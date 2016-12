Eurolega: Efes, rimonta vincente sul Galatasaray

Bella vittoria per l'Anadolu Efes, che nel derby di Istanbul che apre la quattordicesima giornata della regular season di Eurolega sconfigge a domicilio il Galatasaray. Grande rimonta per la formazione guidata da coach Perasovic, andata sotto in maniera netta soprattutto nel secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi gli ospiti trovano il ritmo giusto sotto entrambi i canestri e riescono a scavare un solco dal quale la squadra di casa - attualmente ancora ultima in classifica - non riesce a risalire.

L'Efes parte meglio e infila subito un 6-0 con i suoi americani, assistiti da Osman. Il Galatasaray ci mette un po' prima di entrare in ritmo e mettere in partita i tifosi, poi Tyus sale di colpi e il punteggio si equilibria. Si accendono però anche Heurtel e Brown, ma nel finale di quarto i padroni di casa infilano un 10-0 pesantissimo soprattutto con Thompson e Schilb. Il quarto si chiude sul 18-16 per il Gala, poi in avvio di secondo periodo torna a segnare Tyus, agganciato subito da Dunston. L'ex varesino prova a mettersi l'Efes sulle spalle, prima di un 9-0 in cui si vedono le firme di Guler e Diebler. Padroni di casa che allungano in maniera decisa, alzando le percentuali in attacco, e nonostante l'ottima serata al tiro di Heurtel il vantaggio resta sempre in doppia cifra. Guler sembra inarrestabile, Schilb ha deciso di rimediare alla serataccia di Kazan, mentre dall'altra parte si sblocca Paul da fuori. Gala che dorme in difesa e regala a Brown e Balbay i canestri che valgono il 44-38 di metà gara.

Al rientro l'Efes cerca di avvicinarsi ulteriormente: difesa più dura e un Heurtel strepitoso che firma il -3, prima che Tyus lo cancelli. Il Gala perde ritmo offensivo ma ringrazia il solito Schilb che infila quattro punti in fila, ma gli ospiti distribuiscono meglio i punti: tripla di Paul che poi pareggia dalla lunetta. Thomas da fuori risponde ancora a Schilb, poi Koksal corre in contropiede prima della bomba di Granger. Poi la fortuna assiste Honeycutt: 58-60 a fine quarto. Granger e Dunston inaugurano alla grande il quarto periodo per l'Efes, mentre il Galatasaray si smarrisce un po' e Ataman chiama timeout sul -6. L'uruguagio scava un altro piccolo solco con due canestri pazzeschi, poi i problemi di falli attanagliano i padroni di casa e gli ospiti scappano con Paul. Il secondo tecnico condanna Ataman all'espulsione, Tyus prova a scuotere compagni e ambiente realizzando quattro punti in fila, ma poi tutti dimenticano Dunston sotto canestro. Efes che continua a dominare a rimbalzo ma non uccide la partita, dall'altra parte Preldzic firma due triple che riaprono tutto, ma gli ospiti riallungano dalla lunetta.

GALATASARAY - ANADOLU EFES ISTANBUL 76-88 (18-16, 44-38, 58-60)

GALATASARAY - Preldzic 8, Tyus 15, Korkmaz 2, Thompson 5, Schilb 21, Arar ne, Haciiyeva ne, Pleiss 4, Guler 9, Diebler 9, Koksal 3.

EFES - Thomas 5, Honeycutt 3, Balbay 2, Brown 16, Osman 6, Geyik ne, Granger 9, Omic, Heurtel 14, Mutaf, Paul 19, Dunston 12.