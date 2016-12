Eurolega, Barcellona domina e batte Milano (89-75)

Il Barcellona era chiamato a vincere per dare la svolta definitiva alla propria stagione europea e soprattutto per cancellare la sconfitta nel derby spagnolo contro il Baskonia, e così è stato; Milano inanella la sesta partita di fila senza vittoria e nonostante si sia giunti solamente al giro di boa, l'eliminazione per i lombardi si fa sempre più reale. Bartzokas, per tornare al successo, si affida allo stesso starting five che ha affrontato il Baskonia con l'unica novità di Navarro al fianco di Rice in cabina di regia, mentre sulle ali vengono confermati Doellman e Claver così come Tomic all'interno del pitturato. Dall'altra parte Repesa sceglie Kalnietis nel ruolo di play, con Dragic e Abass al suo fianco, con Sanders in appoggio a Raduljica nell'area.

LA GARA

1° QUARTO

Rice e Sanders aprono la partita con due canestri da dentro l'area, poi Claver con una buona azione personale porta in vantaggio i padroni di casa. Tomic trascina i catalani sul 10-4, ma Bartzokas decide di fermare il gioco per chiedere ai suoi di sfruttare maggiormente i movimenti sul perimetro. Ancora il centro croato del Barcellona realizza 5 punti consecutivi, dopodichè conserva il vantaggio da lui stesso costruito con una stoppata su McLean. Rice allunga ulteriormente andando a segno da oltre l'arco ed allora Repesa non può far altro che chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione i catalani continuano ad allungare con Koponen che realizza dal perimetro, che poi con una nuova tripla fissa il punteggio sul 27-15 per i padroni di casa. Dorsey aggiorna il punteggio facendo 2/2 ai liberi, poi Navarro mette la sua firma nella partita con un canestro dal perimetro. Macvan dal pitturato prova ad accorciare le distanze ed allora Bartzokas decide di fermare il gioco. Sul possesso successivo Vezenkov manda la tripla sul ferro, così come fa Sanders fissando così il punteggio al termine del primo quarto sul 32-19 per i padroni di casa.

2° QUARTO

La seconda frazione di gioco vede Hickman andare a segno dalla lunetta, ma Koponen riallunga immediatamente con un canestro dal perimetro. Il Barcellona continua a sfruttare la buona vena da oltre i 6.75 metri della guardia finlandese, il quale trascina i catalani sulle quattordici lunghezze di vantaggio. Tomic sedimenta il +15 (43-28) dei padroni di casa con una stoppata su Kalnietis, ma Bartzokas decide di chiamare il time-out per correggere alcuni movimenti dei suoi in fase offensiva. Il minuto di sospensione avvantaggia Milano che realizza 5 punti consecutivi con Sanders, poi McLean lavora bene in fase difensiva chiudendo con una stoppata l'iniziativa personale di Rice. Il coach dei catalani, notando gli errori dei suoi nel pitturato, decide di fermare il gioco. Alla ripresa Tomic allunga per il 49-35 in favore del Barcellona e Repesa decide di chiamare il time-out. Sull'ultimo possesso del quarto Hickman sbaglia l'appoggio a tabellone ed allora il punteggio all'intervallo rimane invariato con i padroni di casa che conservano il vantaggio di quattordici lunghezze.

3° QUARTO

I catalani partono forte ad inizio terzo quarto con il piazzato di Doellman e la tripla di Rice. Milano va a segno con i liberi realizzati da Dragic, ma Navarro con la tripla riporta i lombardi a debita distanza. Tomic fissa il +20 con un appoggio a tabellone ed allora Repesa si vede costretto a fermare il gioco. Il minuto di sospensione giova all'EA7 che va a segno con la tripla di Sanders, il quale si ripete poco dopo portando la compagine milanese sul -16 (63-47). Nel finale di frazione si mette in mostra Rice che prima assiste Koponen che realizza dal perimetro, poi serve Dorsey che da dentro l'area firma il +21 (72-51). Nelle file dell'EA7 si salva solamente Sanders che va ancora a segno con una buona penetrazione a canestro.

4° QUARTO

L'ultimo quarto vede Hickman realizzare due triple consecutive, intervallate dal piazzato di Vezenkov. Claver e Sanders si rispondono da oltre l'arco e Bartzokas decide di fermare il gioco per organizzare la difesa dei suoi sugli attacchi dal perimetro. Ancora l'ala americana di Milano (Sanders) si mette in mostra con una efficace stoppata su Claver, ma Vezenkov sul possesso successivo ristabilisce le venti lunghezze di vantaggio con una tripla. Sanders riesce, nel finale, a rendere meno amara la sconfitta per i suoi con un canestro da oltre l'arco che fissa il punteggio finale sull'89-75 per i padroni di casa.

Un successo maturato grazie alla prestazione "monstre" di Tomic che ha inanellato ben 19 punti, a cui si aggiungono i 15 di Koponen con 5/7 dal perimetro, i 13 di Vezenkov ed i 10 di Rice. Nell'altra metà campo c'è da registrare un Sanders in forma smagliante, che ha trascinato la sua squadra con 27 punti, che però non sono bastati per la vittoria finale. Oltre all'ala americana, c'è da segnalare anche Macvan che ha siglato ben 11 punti. L'ultimo impegno europeo dell'anno vedrà il Barcellona affrontare il Darussafaka, mentre Milano ospiterà lo Zalgiris Kaunas.