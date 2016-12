Basket, il Baskonia sgrida Bargnani: "Quasi mai in campo, non possiamo considerarlo una stella"

In casa Baskonia, sembra che la pazienza nei confronti di Andrea Bargnani non si più così a lungo termine. Ormai da diverse partite non si vede più in campo il Mago nelle rotazioni della compagine basca, che sta andando bene in campionato e ha rapidamente risalito la china in regular season di Eurolega. Una certa insofferenza è trapelata nelle dichiarazioni di coach Sito Alonso, il quale ha fatto capire di essere un po' stufo della prolungata indisponibilità del lungo romano: "Andrea è venuto con la squadra ad Atene, ma si è preso una gastroenterite e non era nelle condizioni necessarie per scendere in campo. Non abbiamo più giocato con Bargnani, non parliamo di tre settimane ma ormai dall'inizio della stagione. Ci ha dato una mano in alcune partite in cui ha messo in mostra tutto il suo talento e il livello di gioco che può raggiungere, ma finora la squadra sta facendo molto bene in Eurolega e mi sta dando ottime sensazioni, soprattutto senza Bargnani nelle rotazioni".

Finora Andrea Bargnani ha messo minuti soltanto in 16 delle 28 partite disputate in questa stagione dal Baskonia Vitoria Gasteiz. Un numero decisamente più basso rispetto a quanto si sperava e ci si aspettava in casa basca, anche se i problemi fisici del Mago non erano poi così nascosti, come ha ribadito lo stesso Alonso: "Andrea nel recente passato ha avuto dei problemi fisici che ne hanno rallentato la carriera, noi lo sapevamo ma abbiamo comunque voluto puntare e scommettere su di lui perchè diventasse una delle nostre stelle. Però a questo punto della stagione dobbiamo essere realisti e dure che finora non lo è stato e deve ancora dimostrare tutto con la nostra maglia".

Qualcuno ha parlato di un Bargnani poco interessato a fare bene con la canotta del Baskonia e con altri interessi. Alonso non vuole minimamente pensare ad un Mago svogliato al momento del suo ritorno nel basket europeo, e spera anzi di poterlo riavere al più presto a disposizione: "Non credo che Andrea sia venuto qui per fare il turista, noi abbiamo scommesso su di lui ma anche lui ha scommesso su questa squadra per rimettere la propria carriera sui binari giusti e sono sicuro che anche lui voglia tornare presto in campo per disputare una bella stagione. Se non dovesse riuscire, so che il proseguio della sua carriera sarà problematico, ma lui vuole scendere in campo e lo vuole più di quanto noi vogliamo rivederlo sul parquet".