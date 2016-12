EA7 Milano - Zalgiris Kaunas in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE    (70-78)

Aggiorna il contenuto

EA7 Milano - Zalgiris Kaunas 70-78 (16-21; 33-36)

Lo Zalgiris Kaunas batte Milano per 70-78. Altra sconfitta per l'Olimpia Milano ed 8 l'ottava consecutiva in questa Eurolega. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

70-78 Kalnietis allo scadere

68-78 2/2 per Kalnietis dalla lunetta a due minuti e poco più al termine

66-78 Lo zalgiris, in questo momento, segna solo con Ulanovas

66-74 2/2 per Macvan dalla lunetta

64-74 1/2 per lo sloveno dalla lunetta

63-74 Due tiri liberi per Dragic a 3 minuti e 40 secondi dalla fine

63-74 Triplaa di Kalnietis a 4 minuti dal termine

60-74 Canestro di Ulanovas e Time out immediato di Repesa..

60-72 Tripla i Jankunas

60-69 Due punti per Kalnietis

58-69 Altro canestro di Ulanovas

58-67 2 punti per Macvan e mancano meno di sei minuti al termine

56-57 triplo cambio per Repesa: fuori Pascolo, Cinciarini e Fontecchio. Dentro Dragic, Hickman e McLean

56-67 Tre punti per Pangos...

56-64 Canestro di Ulanovas

56-62 Due triple di fila per Milaknis e time out immediato per Repesa

56-56 Problemi fisici per Sanders, al suo posto dentro Fontecchio

56-56 Inizia il 4° quarto

Finisce il terzo quarto in perfetta parità tra EA7 Milano - Zalgiris Kaunas (56-56). Sicuramente la milano vista in questa terza frazione di gioco è tutta un'altra squadra rispetto a quella che si è vista nelle ultime uscite.

56-56 Pareggio di Kaunas

56-54 Fallo tecnico fischiato sia a McLean e a Kavaliauskas. Peccato che per il giocatore dello Zalgiris sia il secondo ed è costretto a lasciare la partita.

56-54 TRIPLAAAA DI HICKMAN

53-54 2/2 dalla lunetta per Motum. Fallo di McLean

53-52 Due punti di Pascolo appena entrato

51-52 Kavaliauskas da due punti

51-50 Canestro dello Zalgiris

51-48 TRIPLAAA DI HICKMAN: La difesa lituana si dimentica del play di Milano che la punisce con una tripla

48-48 Fallo di Macvan, Motum in lunetta. 2/2 per lui

48-46 Canestrone per Sanders

46-46 Pareggio firmato da Kavaliauskas

46-44 Quarto fallo di dragic, anche questo molto dubbio

46-44 Lo Zalgiris torna a muovere la retina

46-42 Altro canestro realizzato dall'ex Sassari

44-42 SCHIACCIATONA DI SANDERS. Per la prima volta, Milano avanti nel punteggio

42-42 0/2 dalla lunetta per McLean

42-42 dragic e pareggio Olimpia

40-42 Contropiede realizzato da Hickman e time out immediato dello Zalgiris. MILANO C'E'

38-42 Continuano i falli fischiati alla difesa di Milano. in un amen fallo fischiato a Sanders e Dragic

38-42 CHE AZIONEEE, SCHIACCIATONA DI SANDERS, MA MEGA ASSIST DI MCLEAN

36-42 TRIPLAAAA DI HICKMAN

33-42 Fuori Abass e dentro Sanders

33-42 Milano in campo con Hickman, Dragic, Abass, Macvan e McLean

22.11 Problemi risolti, si ritorna a giocare

22.06 Ancora non rinizia EA7 Milano - Zalgiris Kaunas..

Problemi al tavolo

33-42 Altra tripla di Milaknis e time out immediato chiamato da Repesa

33-39 Tripla realizzata da Milaknis

33-36 inizia il terzo quarto

Al termine del secondo quarto lo Zalgiris Kaunas è avanti solo di tre punti su Milano 33- 36. Non una magnifica olimpia, ma sempre meglio delle ultime uscite. A tra poco per il terzo e quarto quarto

33-36 Bel contropiede realizzato da Dragic, assist Abass

31-36 2/2 per Westermann

31-34 Altro fallo fischiato alla difesa di Milano, secondo per Sanders. Qui l'ex Sassari ha preso solo la palla...

31-34 TRIPLAAAA DI SANDERS

28-34 Fallo in attacco fischiato a McLean. Time out in campo, mancano 2 minuti e 51 secondi alla fine del secondo quarto

28-34 Due punti per Jankunas

28-32 Fallo fischiato a Kalnietis. Dentro Abass

28-32 McLean da due punti

26-32 Due punti facili per Zalgiris Kaunas. Repesa in panchina è una furia

26-30 Sanders da due punti, time out Zalgiris. Mancano 4 minuti e 58 secondi al termine del primo tempo

24-30 Fallo in attacco fischiato a Raduljica. Anche questo fischio esagerato a nostro parere. Al suo posto McLean

24-30 Fallo tecnico fischiato a Kavaliauskas. Hickman realizza il canestro a sua disposizione

23-30 Altro canestro del play lituano, ma dall'altra parte Milanon difende e Lekaviciusrealizza

21-28 2/2 per Seibutis dalal lunetta. Fallo di Sanders

21-26 Belissimo canestro in penetrazione di Kalnietis

19-26 1/2 per Hickman dalla lunetta

18-26 Kaunas esce bene dal time out: tripla realizzata da Motum

18-23 Canestro in contropiede realizzato da Hickman e time out chiamato Dallo Zalgiris

16-23 Lima esce dal campo ed entra Kavaliauskas

16-23 Fontecchio esce dal campo e al suo posto rientra Dragic

16-23 Terzo fallo per Fontecchio

16-23 Time out immediato per Repesa

16-23 Schiacciatona di lima in contropiede

16-21 Inizia il secondo quarto

16-21 2/2 per Lekavicius

16-19 Altro fallo fischiato alla difesa di Milano. Questa volta è di CInciarini

16-19 TRIPLAAAAA DI KALNIETIS

13-19 Bel canestro di Lekavicius

13-17 2/2 dalla lunetta anche per Macvan

11-17 2/2 per Milaknis

11-15 Altro fallo fischiato a Fontecchio. Fischio troppo eccessivo

11-15 Ma dall'altra Fontecchio si fa perdonare segnando due punti

9-15 2/2 dalla lunetta per Milaknis. Fallo di Fontecchio

9-13 Canestrone di Macvan

7-13 Dentro Fontecchio e fuori Sanders

7-13 Doppio cambio per Repesa: fuori Dragic ed Hickman, dentro Cinciarini e Kalnietis.

7-13 1/2 per Lekavicius. Fallo di Hickman

Tv time out a 4 minuti e 39 secondi dal termine

7-12 Gioco da tre punti realizzato da Dragic. Fallo di Lima

4-12 Mega schiacciatona di Lima

4-10 Fallo di Raduljica. Lima 2/2 dalla lunetta

4-8 Secondo fallo per Pascolo dentro Macvan

4-8 Fallo di Pangos su Hickman. 2/2 dalla lunetta per il numero 7 biancorosso

2-8 Tripla a segno per Ulanovas

2-5 Bene Raduljica a rimbalzo che costringe Javtokas a commettere il secondo fallo della sua gara. Al suo posto dentro Lima

2-5 Milano si sblocca in attacco, due punti per Dragic

0-5 Milano si addormenta in difesa e Javtokas realizza un canestro comodo da sotto

0-3 Primo fallo per Javtokas

0-3 Tripla dello Zalgiris realizzata da Pangos

0-0 Primo fallo anche per Dragic

0-0 Primo fallo di Pascolo

0-0 Inizia EA7 Milano - Zalgiris Kaunas, prima palla giocata dagli ospiti

I quintetti:

EA7 Milano: Raduljica, Hickman, Pascolo, Sanders, Dragic

Zalgiris Kaunas:

Pangos, Westermann,Jankunas, Javtokas, Edgaras

Ulanovas

20.39 E' il momento della lettura delle formazioni di EA7 Milano e Zalgiris Kaunas

20.36 Nonostante l'Olimpia non stia attraverso un buon momento, il forum è abbastanza pieno

20.27 Ancora fuori Simon per il problema alla schiena

20.15 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo per ultimare il riscaldamento

20.05 Eccoci collegati

Buonagiornata e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Zalgiris Kaunas. Siamo live dal Forum d'Assago per raccontarvi minuto per minuto questa avvincente gara. Palla a due ore 20.45, restate con noi!

Milano torna sul proprio parquet per affrontare lo Zalgiris Kaunas. I biancorossi non stanno vivendo un buon periodo: l'EA7 nel mese di dicembre ha ottenuto una sola vittoria tra campionato ed Eurolega e così coach Jasmin Repesa continua ad essere sulla graticola.

Ma in Eurolega la situazione appare già quasi compromessa: quelle sette sconfitte consecutive in Eurolega potrebbero aver già segnato l'avventura europea di Milano per questa stagione, ma non può e non deve essere trasformata in un calvario nel girone di ritorno.

Fonte foto: olimpiamilano.com

Livio Proli insiste con Repesa. Ma resta fiducia a termine. Il presidente spera ancora nella svolta con il croato, confermato sino alla sfida di Mosca. Cioè fino a metà gennaio, poi eventualmente l'alternativa resta sempre Massimo Cancellieri, perché di big in giro non ce ne sono. E prendere un traghettatore non avrebbe senso.

Dall'altra parte la compagine lituana guidata da Sarunas Jasikevicius è alla portata sulla carta, ma attenzione che lo Zalgiris ha nelle sue corde il fatto di lottare dal primo all'ultimo possesso: e proprio la grinta dei baltici potrebbe essere decisiva ai fini del risultato finale.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmin Repesa: "Sono una squadra aggressiva e profonda, primi in tutta l’EuroLeague in falli commessi e secondi nei rimbalzi offensivi. Sono tratti caratteristici che dovremo tener ben presenti, ma quello che voglio vedere è un approccio mentale e un livello di attenzione molto alto. E’ una partita che in qualche modo dobbiamo vincere perché solo una vittoria può curare i nostri mali. Credo che il pubblico abbia capito il nostro momento: abbiamo bisogno di stare tutti insieme uniti e avere fiducia gli uni negli altri, non è il momento invece di puntare l’indice su questo o quello".

Mantas Kalnietis: "Non è una partita qualunque per me, non è la prima volta che affronto la mia ex squadra ma in questo momento l’unica cosa che conta è vincere per uscire da questa situazione. I nostri problemi al momento non sono tecnici o atletici ma mentali. Prendiamo parziali e improvvisamente si spegne la luce. Dobbiamo evitarlo da subito".

Fonte foto: olimpiamilano.com

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Le due squadre si sono incontrate 7 volte con un bilancio di 5-4 per lo Zalgiris. L’ultimo confronto risale alla stagione 2013/14 con una vittoria per parte rispettando il fattore campo. Nella stagione 1985/86, lo Zalgiris di Arvydas Sabonis vinse 80-79 contro l’Olimpia a Kaunas, ma Milano si rifece in casa vincendo 95-66. La stagione successiva, quando l’Olimpia avrebbe vinto la prima delle due Coppe dei Campioni consecutive, si impose sullo Zalgirios due volte su due, 75-71 in casa, 100-85 a Kaunas. Lo Zalgiris si impose nella finale di Saporta Cup del 1998 (82-67).

Nel 1999, lo Zalgiris Kaunas vinse l’EuroLeague battendo a Monaco di Baviera in finale la Virtus Bologna con Tyus Edney e l’ex Olimpia, Anthony Bowie. L’anno prima Saulius Stombergas segnò 35 punti in finale e lo Zalgiris vinse la Coppa Saporta sconfiggendo in finale proprio l’Olimpia di Franco Casalini, subentrato a Franco Marcelletti dopo la rimonta in semifinale sul Panathinaikos (Flavio Portaluppi, oggi general manager Olimpia, era in campo). Fu 82-67 il finale: si giocò a Belgrado

Fonte foto: olimpiamilano.com

Mantas Kalnietis è più di un ex. In sostanza è cresciuto nello Zalgiris e speso con la maglia verde un’ampia fetta della sua carriera professionistica. Kalnietis è nato il 6 settembre 1986 proprio a Kaunas. Ha cominciato a giocare nell’Accademia di Arvydas Sabonis a Kaunas e poi nelle giovanili dello Zalgiris. Ha debuttato in prima squadra nel 2003 e vi ha giocato fino al 2012 incluso vincendo quattro volte il titolo lituano, quattro volte la Coppa di Lituania, quattro volte la Lega Baltica. Nell'estate del 2015 è tornato a Kaunas prima di trasferirsi a Milano.

[fonte statistiche: olimpiamilano.com]