Eurolega: ancora una scoppola per il CSKA Mosca, vince la Stella Rossa

Si ferma ancora una volta, ed è la seconda volta consecutiva, la corsa in Eurolega del CSKA Mosca, che viene sconfitto anche al Pionir dalla Stella Rossa Belgrado. Ottima prova, soprattutto sul piano dell'intensità difensiva, per la compagine serba, che fa vivere una notte da sogno ai tifosi presenti al Pionir. Trascinano in attacco soprattutto Kuzmic e Simonovic, ma la prova di squadra dei padroni di casa spazza via i campioni in carica, tra le cui fila era comunque evidenza l'assenza di una condizione accettabile delle stelle più splendenti, ovvero De Colo e Teodosic.

Mitrovic schioda il punteggio con una bella penetrazione, imitato da Jovic e da Dangubic in contropiede per il 6-0 Stella Rossa. Mani glaciali in avvio per il CSKA, che attacca male e viene punito da Jenkins da tre e ancora da Dangubic. Ci vuole Teodosic per sbloccare l'attacco ospite, poi Hines porta il passivo sotto la doppia cifra. Ancora un mini parziale firmato Mitrovic, poi la bomba di Simonovic fa esplodere il Pionir e interrompe la striscia firmata Vorontsevich. Moscoviti sulle spalle del numero 20 nel finale di quarto, che si chiude sul 27-14. Segna Antonov in avvio di secondo periodo e apre un 6-0 per il CSKA interrotto da Simonovic. Russi in chiara ripresa e trascinati da Kurbanov, prima della bomba di Teodosic per il -4. Augustine risponde a Guduric, poi la sfuriata degli ospiti si ferma per qualche possesso e così i serbi possono allungare di nuovo fino al +8: Kuzmic cancella Jackson prima di riportare la Stella Rossa in doppia cifra di vantaggio. Attacco ospite che si ferma di nuovo, Jenkins torna a trascinare i serbi e così si va negli spogliatoi sul 48-34 con il layup di Jackson e i liberi del play di casa.

Si torna dagil spogliatoi e Guduric fa breccia nella difesa ospite prima della schiacchiata di Hines. Poi è il CSKA a provare ad alzare la velocità con la bomba di Vorontsevich, poi al break di Simonovic risponde ancora il numero 20 da tre punti: la sua seconda tripla viene seguita dal canestro di Jackson che vale il -9. Punteggio quasi in equilibrio grazie all'and-one di Hines, russi che non sfruttano un paio di chance e Guduric ne approfitta per schiacciare. Il quarto si chiude con due ottime difese: è 64-56. Segna De Colo in avvio di quarto periodo, il CSKA tampona bene in difesa ma non riesce ad avvicinarsi e così Wolters punisce con una tripla senza ritmo e un altro jumper. Russi ricacciati ancora a -13 da un terzo tempo maestoso di Simonovic, poi Vorontsevich riapre il fuoco da fuori prima di una breve fase di confusione totale e di errori da ambo le parti. Una giocata pazzesca sull'asse Jenkins-Lazic chiude la pratica, la Stella Rossa torna a controllare la partita E mette il sigillo con l'inchiodata di Simonovic.

STELLA ROSSA BELGRADO - CSKA MOSCA 78-67 (27-14, 48-34, 64-56)

STELLA ROSSA - Wolters 9, Dangubic 7, Mitrovic 2, Lazic 2, Dobric ne, Simonovic 14, Rakicevic ne, Jenkins 11, Guduric 9, Jovic 6, Kuzmic 16, Bjelica 2.

CSKA MOSCA - De Colo 6, Teodosic 6, Augustine 3, Fridzon 2, Jackson 10, Antonov 2, Vorontsevich21, Higgins, Kulagin ne, Khryapa, Kurbanov 8, Hines 9.