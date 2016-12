Eurolega - Bamberg travolgente, Galatasaray al tappeto

Vittoria importantissima in chiave playoff di Eurolega quella del Brose Bamberg di Andrea Trinchieri e Nicolò Melli che sbanca l'Abdi Ipekci Arena di Istanbul avendo la meglio di un Galatasaray in partita soltanto nel primo quarto. La difesa, ed il sistema offensivo dei tedeschi, fanno la differenza a cavallo tra secondo e terzo periodo, quando le individualità dei padroni di casa non possono mettere un freno alla fuga degli ospiti nel punteggio. Clamorosa prestazione balistica degli ospiti, che con Causeur e Strelnieks creno i presupposti per la sesta vittoria europea stagionale. I tedeschi si avvicinano alla zona playoff, mentre il Galatasaray dice probabilmente addio alle speranze di quarti di finale.

Ataman può contare su Fitipaldo, appena arrivato da Capo d'Orlando, e sul ritrovato Daye, ma nessuno dei due parte in quintetto, con Koksal e Micov che fanno compagnia a Guler sul perimetro. Schilb da numero quattro e Pleiss a battagliare sotto le plance con Melli e Radosevic. Zisis in cabina di regia, mentre Causeur e Miller completano il quintetto.

Primo quarto di sostanziale equilibrio, con sporadiche accelerazioni da una parte e dall'altra. Stenta a cavalcare il solito entusiasmo la squadra di casa, con Ataman che prova a sfruttare il ritrovato Daye ed i centimetri di Pleiss per attaccare la sfrenata fisicità difensiva dei tedeschi. E' proprio la difesa che infonde fiducia e serenità all'attacco del Bamberg di Trinchieri, che grazie a Strelnieks, Causeur e ad un ottima percentuale da oltre l'arco (7/12 a fine primo tempo), chiude avanti il primo quarto (19-24) complice anche la tripla dalla distanza allo scadere della guardia lettone. L'inerzia della sfida non cambia e, in avvio di ripresa, i tedeschi rifilano la prima spallata ai turchi: Melli ruba due volte, Lo e Theis chiudono al ferro approfittando delle maglie larghe difensive della retroguardia di Ataman. E' ancora Daye, con otto punti di fila, a riportare a contatto i suoi, che tuttavia continuano ad avere problemi a trovare facili soluzioni in attacco. Le triple di Lo e Causeur assestano il secondo gancio, forte e preciso, che fa vacillare ulteriormente le resistenze dei padroni di casa: Miller rifinisce dalla lunetta, prima del canestro di Tyus da sotto che chiude il primo tempo sul 38-47 in favore della truppa Trinchieri.

Le difficoltà di Guler e del Galatasaray - Foto Euroleague

Approcio decisamente blando quello del Bamberg alla ripresa, mentre i turchi tornano sul parquet con il piglio giusto: Pleiss prima e Micov successivamente firmano il parziale di 6-0 che avvicina il Galatasaray nel punteggio ai fuggitivi. Melli chiude il parziale, prima delle triple del solito Causeur e di Miller che spegnono la crescente pressione dell'Abdi Ipekci Arena (45-57). Il minuto di sospensione di Ataman non interrompe affatto l'inerzia agli ospiti, che dopo aver recuperato l'ennesimo pallone in difesa, sfruttano anche un pizzico di fortuna che consente a Melli di piazzare la tripla sulla sirena. L'azzurro è scatenato e firma il personalissimo parziale di 7 punti, mentre Daye è l'unico giallorosso a provare a reagire. Il Gala si affida alle individualità, scelta che non paga, mentre Zisis dalla parte opposta sigilla il parziale con cinque punti di fila e l'assist per l'alley oop di Theis che di fatto mette i sigilli all'incontro (50-72). I tedeschi legittimano nei primi minuti dell'ultima frazione, controllando l'eventuale reazione dei turchi che però non arriva. Il canestro di Tyus riporta i padroni di casa sotto i venti di svantaggio, ma è la tripla di Strelineks a mandare i titoli di coda sul (61-83) prima dell'inizio del garbage time finale.