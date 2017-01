Eurolega, riparte la regular season: derbyssimi ad Atene ed Istanbul, sfida Real Madrid-CSKA Mosca

Sedicesima giornata di regular season, nonchè primo turno del nuovo anno anche per l'Eurolega, che finalmente compie il giro di boa e si prepara alla discesa verso la composizione della griglia per gli ottavi di finale. Una giornata che partirà questa sera con un attesissimo derby di Istanbul, quello tra Anadolu Efes e Galatasaray. La compagine di casa vive ormai ai margini di quella zona di classifica che consentirebbe di proseguire la corsa in coppa anche dopo il girone unico, considerando lo stesso piazzamento dell'ottava forza della competizione. Una vittoria consentirebbe ad Heurtel e compagni di mantenere vive le speranze, e al tempo stesso di spegnere quasi definitivamente quelle degli uomini di coach Ataman, i quali chiudono la classifica insieme a Milano. Due squadre che cercano un rilancio proprio in proiezione di un girone di ritorno tutto da godere, sono il Brose Bamberg e il Barcellona. Entrambe sono in piena lotta per agganciare le prime otto posizioni della classifica, entrambe sono reduci da una bella vittoria con cui hanno chiuso alla grande il 2016 in chiave continentale. Entrambe, dunque, vogliono continuare a vincere per dare forza ai loro sogni di post-season. Bella sfida, ancora una volta, anche per il nostro Niccolò Melli, il quale ha concluso l'anno con il titolo di miglior giocatore in Eurolega per quanto riguarda il mese di dicembre.

Tutta da seguire anche la sfida tra il Maccabi Tel Aviv e il Darussafaka. La compagine israeliana è una vera e propria mina vagante in questa competizione, sa di poter vincere ma anche perdere contro chiunque, alternando giornate di vera grazie a partite in cui non si riesce a cavare un ragno dal buco. Non la migliore condizione per affrontare questa gara, dunque, per gli uomini allenati da David Blatt, i quali ripartono da una settima posizione magari non facile da pronosticare alla vigilia ma che può essere tranquillamente migliorata, se consideriamo il grande tasso di talento a disposizione e la navigata guida tecnica del coach americano. A chiudere il quadro delle gare in programma questa sera, saranno Baskonia Vitoria Gasteiz e Unics Kazan. Lanciatissima la compagine basca, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica in condominio con Real e Olympiacos, e che dunque proverà a sfruttare il turno interno quantomeno per confermare questo piazzamento in avvio di anno nuovo. Dall'altra parte, però, ci sono i russi che sembrano aver superato l'empasse delle prime gare, come possono dimostrare le ultime recite in cui sono state mietute anche delle vittime di un certo spessore.

Il venerdì targato Eurolega si apre con una sfida che, almeno sulla carta, non dovrebbe presentare delle sorprese. Il Fenerbahce ospiterà la EA7 Emporio Armani Milano, in un duello che opporrà la quinta e l'ultima forza della regular season dopo la fine del girone di andata. La compagine turca vuole rilanciarsi per riprendersi le primissime posizioni della classifica, perse a causa di qualche passaggio a vuoto nella fascia centrale della stagione. Gigi Datome e compagni vogliono riprendere la corsa in campo continentale, al cospetto di una squadra che ha perso consecutivamente le ultime otto gare disputate fuori dai confini nazionali. Difficile aspettarsi una svolta in un lasso di tempo così breve, ma la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo. Partita che senza dubbio contiene motivi d'interesse, è quella tra Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado. Una sola vittoria separa le due squadre alla vigilia di quello che è diventato uno scontro diretto per la qualificazione ai quarti. I lituani sono reduci dal bel blitz al Forum contro l'Olimpia, e vogliono dimostrare di aver finalmente trovato il ritmo giusto anche in campo europeo. Di fronte c'è la squadra che, per il momento, chiude il novero delle qualificate, e che sta dimostrando di poter giocare una pallacanestro che ben si sposta con il ritmo dell'Eurolega.

A proposito di derby, tema con cui abbiamo aperto la presentazione, si gioca domani sera il più atteso e il più carico di tensioni e di aspettative. Di fronte Olympiacos e Panathinaikos, squadre che di per sè sono rivali acerrime e dichiarate, e che a maggior ragione in Eurolega si sfidano per assicurarsi una posizione migliore in classifica. Inoltre c'è il precedente di questo campionato, in cui i biancorossi hanno surclassato i propri rivali cittadini, inducendo coach Pedoulakis a rassegnare le dimissioni, lasciando la panchina a Xavi Pascual. Ben salda, invece, la posizione di coach Sfairopoulos, il quale si gode per il momento la seconda piazza in classifica e spera di migliorare a spese dei contendenti cittadini. Chiudiamo il nostro giro d'Europa con una partita a dir poco stellare. Di fronte il Real Madrid e il CSKA Mosca, due tra le migliori formazioni del Vecchio Continente, e non solo a giudicare da una classifica che le vede una davanti all'altra, in testa. I blancos vogliono vendicarsi della sconfitta - seppur di misura - patita nella gara di andata sul parquet russo, in cui hanno comunque dimostrato che la distanza non è poi così tanta. I campioni in carica, invece, vogliono riprendere il ritmo perso in maniera clamorosa nello scorso turno di regular season, in cui sono stati sconfitti nettamente, nel punteggio e sul piano dell'intensità, dalla Stella Rossa.