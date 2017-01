Eurolega, il Baskonia asfalta l'Unics (102-70)

Il Baskonia era chiamato alla vittoria per tentare l'assalto al 2° posto in classifica, mentre l'Unics voleva dare seguito alla striscia di tre vittorie consecutive. I baschi sono riusciti a prevalere con una prestazione di assoluta superiorità in tutti i momenti della partita. Alonso, per non fallire l'appuntamento con il successo, si affida ai suoi uomini migliori ovvero con Larkin in cabina di regia, Budinger ed Hanga ai lati, Tillie in aiuto a Voigtmann nel pitturato. Dall'altra parte Pashutin prova ad opporsi con Colom e Langford ad alternarsi nel ruolo di play, con Antipov e Panin a fare da supporto a Parakhouski all'interno dell'area.

Voigtmann apre il parziale con un semplice appoggio a canestro dal pitturato, subito seguito da Tillie che sfrutta le spaziature dei compagni per attaccare l'area avversaria e realizzare il 4-0. Parakhouski segna i primi punti della partita per l'Unics andando a segno dalla lunetta, ma Budinger torna immediatamente ad allungare in favore dei padroni di casa realizzando la prima tripla del match. Alonso chiama il time-out per rendere ancora più fluida la manovra offensiva dei suoi, ed infatti dopo il minuto di sospensione Hanga va a segno dal perimetro, ma dall'altra parte gli risponde Colom con un canestro da oltre l'arco.

Stoll prova ad accorciare le distanze con una nuova tripla, ma Beaubois con un canestro da oltre i 6.75 metri ristabilisce le distanze. Sul punteggio di 21-11 Pashutin decide di fermare il gioco. Alla ripresa ancora Stoll va a segno per i russi con la tripla, poi nel finale di frazione Langford risponde dalla lunetta ai 4 punti consecutivi siglati da Beaubois, fissando così il risultato al termine del primo quarto sul 25-15 in favore del Baskonia.

Blazic inizia la seconda frazione di gioco con la tripla del +13, ma Langford col piazzato segna subito i primi due punti nel quarto della squadra russa. Beaubois, dal perimetro, allunga sul 33-17 in favore dei padroni di casa ed allora Pashutin non può far altro che chiamare il time-out. Il minuto di sospensione fa bene ai russi che tornano a segnare da oltre l'arco col proprio giocatore di riferimento, ovvero Langford.

Beaubois con una nuova tripla torna ad allungare per i baschi, che però si vedono stoppare la propria inerzia favorevole da Parakhouski che ferma l'iniziativa personale di Shengelia. Colom torna ad accorciare le distanze andando a segno dal perimetro, ma dall'altra parte Larkin ristabilisce le distanze con un nuovo canestro da oltre l'arco. Il Baskonia tocca il +20 (46-26) con la tripla di Budinger, poi Parakhouski si rende autore di una nuova stoppata su Shengelia. Voigtmann, dal perimetro, punisce ancora una volta le continue disattenzioni difensive dei russi, ma successivamente ai liberi messi a segno da Langford, Alonso decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Johnson, con un tiro da dentro l'area, e Voigtmann, con i liberi, chiudono il quarto sul punteggio di 53-36 in favore del Baskonia.

I baschi iniziano il terzo quarto con l'intenzione di difendere il vantaggio accumulato fino ad ora e Beaubois dimostra ciò andando a segno col piazzato, ma dall'altra parte gli risponde subito Colom. Antipov abbozza un tentativo di rimonta realizzando da oltre l'arco, ma le speranze dei russi vengono immediatamente rese vane da Beaubois che non perdona dal perimetro. Sul punteggio di 67-44 Alonso chiama il time-out per chiedere ai suoi di non rallentare il ritmo di gioco, ed infatti i suoi allungano fino al 71-46, quando è Pashutin a chiamare il minuto di sospensione. Nel finale chiudono la terza frazione di gioco Diop, Beaubois e Parakhouski con i canestri che valgono il 77-50 in favore dei padroni di casa.

Il primo possesso dell'ultimo quarto è dell'Unics che va a segno dalla lunetta con Parakhouski, ma dall'altra parte Beaubois apre l'ultima frazione di gioco in favore del Baskonia con una tripla. A 5 minuti dalla fine entra in scena anche Bargnani con una stoppata su Langford, dopo la quale Alonso ferma il gioco per concedere ai titolari un pò di riposo e dare qualche minuto a chi è spesso in panchina. L'Unics torna a segnare da oltre l'arco con Antipov, seguito subito dopo da Stoll, ma dall'altra parte rimette le cose a posto Luz con un canestro dal perimetro. La partita si conclude sull'appoggio a tabellone di Parakhouski, la tripla di Blazic ed i liberi di Langford che valgono il 102-70 finale in favore del Baskonia.

Una vittoria ottenuta grazie soprattutto ai 29 punti di Beaubois ed ai 14 di Voigtmann. Per l'Unics ci sono invece i 19 punti di Langford, i 13 di Parakhouski e gli 11 di Stoll. Il prossimo turno vedrà il Baskonia impegnato in trasferta contro il Darussafaka, mentre l'Unics avrà l'opportunità di riscattarsi in casa contro il Bamberg.