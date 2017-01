Eurolega: Milano alla 'mission impossible' contro il CSKA, il Real Madrid sogna la vetta

Seconda giornata del girone di ritorno in arrivo per le formazioni impegnate nella regular season di Eurolega. La classifica inizia a delinearsi in maniera sempre più chiara, anche se la bagarre per le posizioni che valgono l'accesso ai quarti di finale continua ad essere fitta e con tante squadre in corsa per un posto tra le migliori otto. Si riparte questa sera con la sfida tra Unics Kazan e Brose Bamberg, in uno dei tanti scontri diretti che ci attende in questa due giorni di grande basket. I russi stanno iniziando ad ingranare le marce giuste e stanno ottenendo risultati importanti davanti al proprio pubblico. Vedremo se riusciranno a ripetersi anche quest'oggi contro una delle squadre più in forma del momento e dal gioco più efficace, con un Nick Melli che sta sfoderando prestazioni di grande livello. Da seguire con grande attenzione anche il duello tra Darussafaka e Baskonia Vitoria Gasteiz. I turchi galleggiano ancora in quelle posizioni che oscillano tra la qualificazione ai quarti e l'eliminazione, pertanto una vittoria questa sera darebbe ulteriori certezze agli uomini di coach Blatt, anche se dall'altra parte ci sono i baschi, che hanno ormai fissato il proprio nome tra le migliori formazioni del torneo, con tanto di seconda posizione in coabitazione con Real e Olympiacos.

Baskonia in azione - Fonte Saski Baskonia su Twitter

Test importante anche per il Fenerbahce, che sarà di scena sul parquet della Stella Rossa Belgrado. Di fronte una delle favorite per la conquista del trofeo e quella che è probabilmente la più bella sorpresa di tutta l'Eurolega. I serbi stanno facendo vedere tanta grinta ma anche grande organizzazione sui due lati del campo, tanto da essere attualmente settimi in classifica, e stasera proveranno a mettere un'altra tacca al proprio fucile. Di fronte la compagine di coach Obradovic, che dopo la sofferta vittoria su Milano vuole continuare a vincere ma anche a convincere. A chiudere il calendario odierno ci penseranno il Barcellona e l'Olympiacos. I catalani continuano a fare fatica e soprattutto sono ancora fuori dalle prime otto posizioni, al punto da veder concretizzare sempre di più la possibilità di restar fuori dal prossimo turno, che a questo punto non sarebbe poi un verdetto così clamoroso. Una svolta potrebbe arrivare questa sera, anche se la formazione ellenica ha ormai trovato il giusto ritmo e si trova stabilmente in seconda posizione, spinti da una squadra che ormai si è compattata sotto la guida di coach Sfairopoulos.

La grinta di Datome per il Fenerbahce - Fonte Euroleague Turkiye su Twitter

Sarà la EA7 Emporio Armani Milano ad aprire il programma di domani sera, forse sul parquet più proibitivo tra tutti, quello del CSKA Mosca. I campioni in carica sono però reduci da tre sconfitte consecutive, che non hanno fatto perdere il primato in classifica ma ha visto comunque avvicinare le rivali. Motivo per cui c'è da credere che gli uomini guidati da coach Itoudis vogliano tornare a stabilire le gerarchie anche in Europa. Dall'altra parte Jasmin Repesa sembra aver risistemato qualcosa dentro lo spogliatoio dell'Olimpia, e le prove si possono trovare nella convincente rimonta di Cantù ma soprattutto nel modo in cui i meneghini hanno giocato punto a punto sul parquet del temuto Fenerbahce. Chissà che i tempi non siano maturi per piazzare una bella impresa. A seguire scenderanno sul parquet il Galatasaray e lo Zalgiris Kaunas, due squadre che almeno per il momento sembrano chiaramente fuori dalla corsa per le prime otto posizioni. La compagine turca di coach Ataman ha recuperato un po' di smalto e si vedono miglioramenti anche sul piano del gioco, ma finora i risultati non premiano la formazione che ha da poco accolto anche Bruno Fitipaldo. Di fronte c'è il "classico metodo lituano" della compagine guidata da coach Jasikevicius, che sembra avere tutte le carte in regola per spiccare il volo verso le posizioni più nobili della classifica, e questa sera spera di ottenere un'altra bella vittoria esterna.

Scontro al vertice, almeno per quanto riguarda le prime posizioni, quello dell'Oaka tra il Panathinaikos e l'Anadolu Efes Istanbul. Greci che sono reduci dal sempre doloroso ko nel derby contro l'Olympiacos, che ha tolto un po' di slancio agli uomini di coach Pascual ma non un piazzamento tra le prime otto, anche se sarà necessario tornare a vincere per tenere a distanza di sicurezza le dirette inseguitrici. Tra queste c'è proprio la formazione turca, che si trova proprio a ridosso dalla zona-qualificazione e spera di tornare da Atene con un successo che consenta proprio di agganciare i rivali di questa sera, al cospetto di un pubblico sempre molto caldo e acceso. Chiudiamo il nostro giro d'Europa con quella che potremmo definire la squadra del momento. Il Real Madrid, dopo aver demolito davanti al pubblico amico il CSKA Mosca, torna nuovamente a giocare in casa per affrontare il Maccabi Tel Aviv, squadra che sta tentando una risalita però troppo lenta. Manca ancora il ritmo giusto a Goudelock e compagni per poter attentare alle prime otto posizioni, mentre marcia spedita la compagine di coach Laso, che con una vittoria e una conseguente nuova caduta dei campioni in carica contro l'Olimpia tornerebbero clamorosamente al primo posto, aggravando ancor di più la posizione della formazione israeliana.