Eurolega: Bertans diventa Superman, il Darussafaka schiaccia anche il Baskonia

Un Darussafaka travolgente soprattutto al tiro pesante vince nettamente contro il Baskonia Vitoria Gasteiz, inaugurando nel migliore dei modi la seconda giornata del girone di ritorno della regular season di Eurolega. Vittoria convincente soprattutto nella metà campo offensiva per la compagine guidata da David Blatt, che conferma un andamento strepitoso tra le mura amiche, visto che dopo Real Madrid e CSKA Mosca anche i baschi, lanciatissimi, cadono alla Wolkswagen Arena. Prestazione splendida soprattutto di Dairis Bertans, che chiude a quota 29 punti con due soli errori dal campo, mentre dall'altra parte Andrea Bargnani gioca pochissimo e anche malissimo.

Poco ritmo offensivo in avvio, poi Moerman risponde al layup di Hanga. Le due squadre ben presto lasciano perdere i ritmi alti per provare a ragionare palla in mano, meglio i baschi soprattutto in difesa. I turchi non riescono a trovare la chiave offensiva, gli ospiti occupano bene gli spazi e corrono con Larkin: prima il layup, poi l'assist per Budinger per il +8. Clyburn risponde, ma Hanga spara da fuori prima del gioco da tre punti di Wanamaker. Darussafaka che si rifa sotto grazie all'ex Bamberg e a Bertans (gioco da quattro punti), Beaubois spara la bomba, Wilbekin risponde ed è 20-24 a fine quarto. Avvio di secondo periodo negativo per Bargnani (due falli in 48") e ottimo per il Darussafaka, che pareggia con lo schiaccione di Bertans e passa con i liberi di Wilbekin e il layup di Moerman. Pareggia Blazic da tre punti, il lettone risponde ancora e le due squadre trovano finalmente ritmo offensivo: Wilbekin si inventa però il +4 Darussafaka. È ancora l'americano a rispondere alla bomba di Hanga, che poi si inventa una tripla assurda allo scadere dei 24, mentre Voigtmann si sblocca anche da fuori e riporta avanti il Baskonia. Turchi che però si sbloccano e allungano con Wanamaker, poi Hanga riapre il fuoco per il 47-46 di metà gara.

Bertans era a 5 punti di media in Eurolega: stasera sono 29...

Clyburn e Hanga dalla lunetta aprono le danze dopo l'intervallo. Poi Diop schiaccia e la situazione si sblocca: tripla e sorpasso di Wilbekin, che poi ne spara un'altra senza ritmo. Shengelia risponde da campione, poi alla scorribanda di Clyburn risponde Budinger: -2 Baskonia. Bertans torna sul parquet e riprende il comando (cinque punti in fila), Larkin risponde con l'and-one ma è ancora il lettone a sparare da fuori. Il Darussafaka prova a scappare, Tillie torna a timbrare il cartellino e il Baskonia torna a galla prima del 77-68 firmato Wanamaker. Hanga si risveglia in avvio di ultimo periodo, risponde Clyburn prima dell'acuto di Shengelia. Il cambio di marcia del Baskonia non lascia presagire una rimonta: attacco sterile, Bertans mette il +12 Darussafaka, che allunga ancora con Clyburn. Squadre presto in bonus, i viaggi in lunetta non avvantaggiano i baschi: torna a segnare Bertans dopo la schiacciata di Budinger, poi la tripla del lettone vale il +15 che chiude la gara. Gli ospiti provano a scuotersi con l'ex Houston Rockets e con Tillie per un tardivo parziale di 7-0, ma la partita ormai è andata