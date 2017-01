Eurolega - Cuore Galatasaray, lo Zalgiris cade ad Istanbul (87-79)

Il Galatasaray torna alla vittoria in Eurolega, dopo quattro sconfitte consecutive e lascia l’ultima posizione in classifica, precedentemente condivisa con l’Olimpia Milano.

I turchi, tra le mura amiche, si impongono sui lituani dello Zalgiris Kaunas, tenendo percentuali dal campo ben sopra le medie stagionali. Ottime prestazioni di Pleiss e Micov, ventuno di valutazione per entrambi con diciassette e undici punti, rispettivamente, messi a referto. Gli ospiti, nonostante le buone prove dei soliti Jankunas, Motum e Westermann, autori, in tre, di quarantadue punti, subiscono la seconda sconfitta consecutiva e vedono notevolmente ridimensionate le proprie mire europee. Tra le fila dei padroni di casa prestazione maiuscola dell’ex Capo d’Orlando, Bruno Fitipaldo, artefice di ventuno punti e sei assist.

Ergin Ataman schiera il solito Guler in Regia con Micov e Daye ali. A completare il quintetto titolare, il centro tedesco Pleiss e Fitipaldo, da numero due. Coach Jasikevicius, in risposta, sceglie Pangos playmaker con Milaknis e Westermann larghi sul perimetro. Nel pitturato agiscono i lituani Jankunas e Javtokas.

Partita equilibrata in avvio, Fitipaldo apre i giochi in penetrazione, la coppia Milaknis-Javtokas infila quattro punti consecutivi che portano al primo vantaggio ospite. Ancora la guardia uruguaiana, tra i migliori in avvio, prima inventa per Pleiss e poi trova la tripla che riporta i suoi sopra. Gli ingressi di Motum e Lekavicius si rivelano spine nel fianco per la difesa di casa, quattro punti del lungo australiano e altri quattro del play lituano spingono forte lo Zalgiris. L’unico a trovare canestro con frequenza, nelle file turche, è ancora Pleiss, 5 punti del tedesco danno aria al Galatasaray. Motum trova un altro canestro, Schilb e Tyus riportano in parità al primo intervallo (17-17).

Subito antisportivo fischiato a Lekavicius ad inizio secondo periodo, tre punti rapidi di Micov e Tyus. Jankunas risponde dall’altra parte ma ancora Micov e Koksal firmano il parziale di 5-0 casalingo. Lima, in entrata dalla panchina, lotta nel pitturato e trova due canestri, i compagni alzano il pressing in difesa esaurendo però, presto, il bonus di falli. Nella parte centrale pioggia di triple, Guler e Micov, per i turchi, replicano a Milaknis e Motum. Ulanovas trova canestro e libero aggiuntivo ma i padroni di casa, spinti da un palazzetto caldissimo, trovano tre canestri con Koksal, Schilb e Guler, portandosi sul massimo vantaggio (40-34).

Bruno Fitipaldo, Galatasaray. Fonte foto: http://www.euroleague.net

Si corre molto in avvia di ripresa, ritmi altissimi e canestri da una parte e dall’ altra. Lima e Westermann cercano un rientro, Fitipaldo, dall’arco, respinge il tentativo. Ancora due triple ravvicinate di Fitipaldo e Koksal ridanno vantaggio alla squadra di Istanbul. I lituani non ci stanno, reazione immediata e sette punti consecutivi di Motum, Pangos e Lima. I padroni di casa si fanno molto fallosi, già cinque fischi arbitrali in poco più di quattro minuti, Guler è costretto a rientrare presto in panchina per quattro sanzioni. Fitipaldo si conferma cecchino, Westermann risponde ma arrivano presto cinque punti consecutivi di Pleiss e Schilb. Nel finale di periodo Motum e Jankunas provano a contenere lo scarto, Daye, Micov e Pleiss, dal campo, trovano i canestri del +8 (65-57).

Dopo l’ultima pausa i Lituani rientrano subito in campo molto motivati, Lekavicius è imprendibile per la difesa di casa e segna cinque punti in fila. Guler respinge il rientro con una tripla, Jankunas sale in cattedra e segna altri quattro punti per i lituani. I turchi iniziano a temere un sorpasso, il capitano Guler è l’ultimo ad arrendersi, segna cinque punti e spegne gli entusiasmi ospiti. Dal time out di Jasikevicius esce ancora uno Zalgiris determinato, Westerman e Jankunas firmano lo 0-5 ma arrivano ancora una volta immediate la repliche di Pleiss e Guler. Il tempo stringe, le triple disperate dei lituani non hanno esito positivo, i liberi dell’ultimo minuto portano alla vittoria del Galatasaray per 87-79.