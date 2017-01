EA7 Milano - Galatasaray Istanbul in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (92-87): l'Olimpia torna di nuovo alla vittoria!

EA7 Milano - Galatasaray Istanbul 92-87 (23-21; 49-39; 71-60)

Milano torna finalmente alla vittoria in Eurolega: finisce 92-87 in favore dei biancorossi contro il Galatasaray Istanbul. Bene tutta la squadra, sugli scudi Simon e Raduljica. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI 92-87

92-87 1/2 per il play

91-87 Mancano 3 secondi dal termine ed Hickman andrà in lunetta

91-87 Tre punti anche per Fitipaldo

91-84 TRIPLAAAAAAAAAAA DI HICKMAN

88-84 Due punt di Tyus

88-82 Più 6 Milano a 45 secondi dal termine

87-82 Milano prova a dare lo strappo decisivo alla partita

85-82 Canestro di Guler

85-80 Macvan da due punti

83-80 Galatasaray di nuovo a meno tre

83-78 TRIPLAAAAAAA DI SIMON

80-78 Schiacciatona di Mclean

78-78 Guler firma di nuovo la parità

78-76 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAA DI SIMON, MILANO DI NUOVO AVANTI. time out Gala a 4 minuti e 15 secondi dal termine

75-76 Canestro di Hickman

73-76 Tripla di micov e time out immediato di Repesa che è una furia in panchina

73-73 Rimonta completata per il Galatasaray, tutto da rifare per Milano

73-71 Turchi sotto solo di due lunghezze

73-69 Due tiri liberi realizzati d Micov. Fallo in precedenza fischiato a Raduljica

73-67 Cinciarini prova a fermare la rimonta turca

71-67 Altro canestro della squadra ospite..

71-65 5-0 ad inizio 4° quarto del Galatasaray e time out immediato per Repesa

Si chiude così il 3° quarto con Milano avanti 71-60 sul Galatasaray Istanbul. Bene l'Olimpia che sta dominando la squadra turca

71-60 Milano risponde colpo su colpo ai canestri dei turchi

69-58 Gran contropiede realizzato da Cinciarini e time out Galatasaray Istanbul

67-58 Galatasaray di nuovo a meno 9

67-56 Tv time out, mancano 2 minuti e 53 secondi dal termine del terzo quarto

67-56 Simon da due punti, Daye a referto con un altra tripla

65-53 Canestro di Raduljica, dall'altra parte risponde subito schilb

63-51Altro cnestro di Dragic che è cresciuto im questo terzo quarto

61-51 tripla di daye

61-48 Gioco da tre punti di Macvan

58-48 Canestro di Dragic

56-48 Canestro fortunoso di Tyus e Gala che torna a meno 8!

56-46 Tripla di Guler

56-43 Gran canestro di Hickman, Milano a più 13

54-43 4° Fallo di Fitipaldo. Daye a segno con due punti

54-41 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI MACVAN

51-41 Dall'altra parte Gala a segno con tyus

51-39 Gran canestro di Simon

49-39 inizia il terzo quarto

21:13 SQUADRE IN CAMPO PER IL TERZO QUARTO

Dopo i primi 20 minuti di gioco Milano è avanti di 10 punti sul Galatasaray , 49-39 . Grandissima prova di tutta l'Olimpia, con menzione speciale per Raduljica (11 punti) e Fontecchio (8). A tra poco per il secondo tempo

49-39 Altr tripla di Daye

49-36 2/2 di Hickman dalla lunetta

47-36 5-0 del Galatasaray e time out immediato per Repesa ad un minuto e 36 secondi dal termine

47-31TRIPLAAAAAAAAAAAAAA DI SIMON, CHE GRAN PARTITA DI MILANO!

44-31 TRIPLAAAAAAAA DI FONTECCHIO, GRANDE PROVA PER L'EX VIRTUSSINO

41-31 Guler da due punti

41-29 Altro canestro di fontecchio, è entato anche Abass

39-29 Time out in campo. Stiamo vedendo la miglior prestazione di Milano fino a qui in Eurolega. Mancano 4 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto

39-29 Canestro di Diebler

39-27 TRIPLAAA DI FONTECCHIO

36-27 fitipaldo da tre punti

36-24 Altri quattro punti di Milano

32-24 altro canestro del play lituano

32-24 TRIPLAAAA DI KALNIETIS, PIU' 8 PER MILANO

29-24 Altro canestro di Raduljica e time out Galatasaray

27-21 Quatro punti ad inizio secondo quarto firmati da Pascolo e Cinciarini

Si chiude il primo quarto con Milano avanti di due punti 23-21. Da segnalare i 9 punti di Raduljica, il migliore tra le fila biancorosse

23-21 Canestro allo scadere di Pleiss

23-19 INDEMIONATO RADULJICA, GIOCO DA TRE PUNTI PER IL CENTRO DI MILANO

20-19 Altro canestro del centrone di milano

18-19 Vantaggio che dura solo un paio di secondi, tripla di Schilb

18-16 Bel canestro in penetrazione del play lituano e Milano ritorna avanti nel risultato

16-16 Pareggio firmato da Raduljica

14-16 1/2 dalla lunetta per fitipaldo, fallo di Kalnietis

14-15 TRIPLAAAAA DI KALNIETIS

11-15 altri cambi per Repesa: fuori Hickman e Simon, dentro fontecchio e Kalnietis

11-15 Bel canestro di Raduljica che oggi ha iniziato bene la gara

9-15 Schiacciata di Tyus

9-13 Canestro di Pascolo, Milano è viva

7-13 Due tiri liberi realizzati da Simon, dentro Cinciarini e fuori Dragic

5-13 Siamo a metà del primo quarto, tv time out

5-13 Gioco da tre punti per Guler, fallo in precedenza fischiato a Raduljica

5-10 Doppio cambio per Repesa: dentro Pascolo e Raduljica, fuori mcLean e Macvan

5-10 Altra tripla di fitipaldo,dall'altra parte canestro di McLean

3-7 Secondo fallo per Pleiss, dentro Tyus

3-7 1/2 per il lungo americano

2-7 Primo fallo per Pleiss, in lunetta McLean

2-7 Secondo fallo per McLean

2-5 A segno anche l'ex Cantù Micov

2-5 Primo fallo anche per Daye

2-5 Tripla di fitipaldo

2-2 Primo fallo per McLean

2-2 Pleiss in gancio firma il pari

2-0 Primi due punti della gara firmatati da Simon

I quintetti iniziali

GALATASARAY= MICOV, FITIPALDO, PLEISS, DAYE E GULER

MILANO= MCLEAN,MACVAN, HICKMAN, SIMON E DRAGIC

20.12 Tre minuti alla palla due

20.09 E' il momento delle presentazioni delle due squadre

19.55 Per milano ancora assenti Cerella e Sanders

19.50 Tantissimi i tifosi turchi presenti

19.45 Eccoci collegati dal Forum d'Assago

Buona giornata e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Galatasaray Istanbul, gara valida per la 18esima giornata di Eurolega 2016/2017. Io sono Arianna radice e vi racconterò live la gara direttamente dal Forum d'Assago. Restate con noi!

Quello di questa sera è un vero e proprio scontro diretto tra ultima ed penultima della classe: Milano occupa l'ultima posizione in classifica con 8 punti (4 vinte e 13 sconfitte ndr), il Galatasaray è a quota 10 lunghzze ( 5 vittorie e 12 sconfitte ndr). Una partita che potrebbe segnalare la svolta per i biancorossi: la squadra di Repesa non vince da dieci gare in Europa e ha dunque bisogno come il pane di queta vittoria.

Ormai l'EA7 ha abbandonato il sogno dei play off in Eurolega ( i bianconrossi hanno cinque partite di ritardo dalle squadre all’ottavo posto ndr), ma Repesa ha chiesto una reazione ai suoi dopo il bruttissimo ko contro il CSKA. Ancora out Sanders e Cerella, ma sono sulla via del recupero.

Anche il Galatasaray è ormai virtualmente eliminata dall'Eurolega, ma verrà a Milano per portare a casa un successo. Ricordiamo che nelle fila turca c'è Bruno Fitipaldo, il quale ha giocato la prima parte dela stagione con Capo d’Orlando.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmine Repesa: "Il Galatasaray è davanti a noi in classifica ma non è questo il motivo per cui vogliamo fare bene e vincere. Vogliamo farlo per noi stessi, ritrovare fiducia nel lavoro e migliorare".

Jamel McLean: "E’ un momento duro, per tutti, ma non abbiamo smesso di allenarci, cercare di migliorare, di far scattare qualcosa per cambiare la nostra situazione".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Galatasaray vincendo la gara di andata a Istanbul ha vinto l’unico precedente tra queste due formazioni.

Milan Macvan ha giocato nel Galatasaray dal 2012 al 2014 ed era allenato da Ergin Ataman. Tra i suoi compagni di squadra figuravano Can Korkmaz, Sinan Guler e Goksenin Koksal. Molti gli intrecci: Alex Tyus ha giocato con Ricky Hickman al Maccabi e a Cantù è stato compagno di squadra di Awudu Abass. Quest’ultimo e Andrea Cinciarini hanno giocato a Cantù insieme a Vladimir Micov.

Emir Preldzic al Fenerbahce ha giocato con Hickman e infine Miroslav Raduljica è stato in Turchia un anno all’Efes e in quella stagione Guler era un suo compagno di squadra. Austin Daye lo scorso anno giocava in Italia a Pesaro. Bruno Fitipaldo ha cominciato la stagione a Capo d’Orlando e giocò la sua prima partita italiana proprio contro l’Olimpia.

<img alt="eurolega.ney" height="387" src="https://img.vavel.com/b/miroslav-raduljica-ea7-emporio-armani-milan-eb16-1.jpg" width="610"/> eurolega.ney

[fonte: olimpiamilano.com]