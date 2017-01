EA7 Milano - Olympiacos Atene in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buonagiornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Olympiacos Atene. Siamo live dal forum d'Assago per raccontarvi in diretta questo affascinante match. Palla a due ore 20.45, restate con noi!

fonte foto: getty images

L'Olimpia è tornata settimana scorsa, alla vittoria dopo 10 sconfitte consecutive, contro il Galatasaray e lasciando l'ultimo posto in Eurolega proprio ai turchi. Questa sera ospita l' Olympiacos Atene, un impegno non facile per gli uomini di Repesa ma che cercheranno l'impresa contro i campioni di Grecia.

La squadra di Spanoulis vincendo questa sera ha l'opportunità di agganciare il Cska Mosca in vetta alla classifica. L'Olympiacos Atene è reduce da otto successi nelle ultime nove partite disputate. Non ci sarà Daniel Hackett, grande ex di giornata, ma si è infortunato ed è fuori per ancora alcuni mesi.

All'andata, l'EA7 Milano è stata sconfitta al Pireo per 91-81.

fonte foto: getty images

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmine Repesa: "Abbiamo reinserito Rakim Sanders in campionato perché il suo atletismo sarà utile contro l’Olympiacos. Per il resto, vogliamo essere più continui, in attacco e in difesa, anche mentalmente e aumentare la nostra fiducia in quello che stiamo facendo".

Zoran Dragic: "L’Olympiacos è una delle squadre più dure di questa EuroLeague quindi dovremo essere aggressivi in attacco e in difesa per tutta la partita ripartendo dal buon primo tempo che giocammo contro di loro ad Atene".

fonte foto: getty images

I PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 13 i precedenti tra queste due squadre. L’Olimpia ha vinto tre volte e perso 10. Al Pireo il bilancio è 6-1 per l’Olympiacos con l’unico successo dell’Olimpia il 6 marzo 2014, 88-86, canestro risolutivo di Keith Langford che ebbe 20 punti in quella gara.

Nella partita di andata l’Olimpia vinse 81-51 con 29 punti dello stesso Keith Langford. Il 29 gennaio 2009 l’altra vittoria dell’Olimpia 76-74, top scorer Luca Vitali con 15 punti. L’Olympiacos cavalca dunque una striscia di cinque vittorie consecutive nello scontro diretto.

Il grande ex sarebbe stato Daniel Hackett che ha giocato un anno e mezzo a Milano con lo scudetto del 2014 e un playoffs di Eurolega conquistato sempre nel 2014,. Un altro ex è Ioannis Athinaiou che nel 2014 trascorse un breve periodo a Milano.

Jamel McLean ha giocato con Matt Lojeski a Ostenda. Erick Green ha giocato una finale scudetto contro Milano quando militava nella squadra di Siena. Era il 2014 e nell’Olimpia c’erano Bruno Cerella e Daniel Hackett, tutti e due in questa gara assenti per infortunio.

fonte foto: olimpia milano

L’Olympiacos arriva a Milano cavalcando una striscia di quattro vittorie consecutive e otto delle ultime nove gare giocate. L’unica sconfitta è maturata a Bamberg. Con 73.4 punti subiti ha la seconda difesa di EuroLeague dopo quella della Stella Rossa.

L’Olympiacos è 14-0 in campionato dove Matt Lojeski con 13.2 per gara è il primo realizzatore e Klem Birch con 5.4 è il miglior rimbalzista di squadra. Tuttavia, l’Olympiacos ha perso la semifinale di Coppa di Grecia contro il Panathinaikos. Nell’ultimo turno ha battuto 85-62 il Koroivos (16 Papapetrou)

[Fonte Olimpiamilano.com]