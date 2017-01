Eurolega - Beffa Bamberg, il Real la spunta sulla sirena (89-91)

Sconfitta amara in Eurolega per il Brose Bamberg, solo sulla sirena Causeur e compagni si devono inchinare agli spagnoli del Real Madrid che conquistano così la quinta vittoria nelle ultime cinque partite. Per i padroni di casa, nonostante la beffa, ottima prestazione corale, con Melli e Strelnieks sugli scudi (diciassette e diciotto di valutazioni complessive). Gli uomini di Laso resistono più volte al rientro dei tedeschi e sferrano la zampata decisiva ad un secondo dalla fine con il solito Sergio Llull, autore di ben ventisei punti e quattro assist. Da segnalare nelle file del Real anche la prestazione di Ayon che mette a referto sedici punti, otto rimbalzi e quattro assist.

Coach Andrea Trincheri schiera Zisis e Causeur larghi sul perimetro con Miller playmaker. Completano Melli e Radosevic a lottare sotto le plance. Starting five piuttosto insolito per il collega Laso. Con Doncic out, Maciulis accompagna Llull in regia con Reyes e Ayon a formare la coppia di lunghi, Jeffery Taylor gioca da numero 3.

Partenza migliore degli spagnoli, Reyes e Llull firmano i primi due canestri del match. Arriva immediata la replica di Causeur, cinque punti in successione della guardia francese rilanciano i padroni di casa. Ayon domina nel pitturato e l’asse con Llull funziona a meraviglia, i canestri di Melli e Zisis tengono in parità il risultato. Il primo break è del Real, parziale di 0-6 targato Llull-Rudy Fernandez e blancos avanti. Miller colpisce due volte dall’arco, dall’altra parte le risposte arrivano ancora da Ayon, sempre ben servito. Melli trova canestro più fallo e insieme ai punti di Strelnieks porta avanti i suoi, le due bombe consecutive di Llull e Rudy inchiodano il risultato sul 21-25.

Il subentro di Theis dà centimetri ai padroni di casa, suoi i canestri in avvio di secondo quarto. Punti dalla panchina arrivano anche per il Real: Hunter, Carroll e Draper mostrano subito di essere tutt’altro che riserve. Strelnieks prova a contenere da tre, Rudy replica allo stesso modo. Si alza il pressing dei tedeschi, nell’attacco ospite qualcosa si inceppa, arriva il primo strappo casalingo di 8-0. Carroll è una spina nel fianco per la difesa del Brose, segna undici punti in tre minuti, McNeal e Causeur ricuciono un po’ lo strappo. Col canestro più libero di Draper il vantaggio del Real sale in doppia cifra, nel momento peggiore arriva la reazione di Melli e compagni, parziale di 6-0 e partita riaperta (47-51).

Causeur, Brose Bamberg. Fonte foto: http://www.euroleague.net

Al rientro in campo si alzano i decibel del palazzetto, Causeur e Radosevic riagganciano subito gli spagnoli. La risposta è tutta di Llull, cinque punti del genietto spagnolo ridanno ossigeno alla squadra di Laso. Ancora Causeur e Radosevic spingono forte sull’acceleratore, Ayon cattura tutti i rimbalzi e corregge a canestro le conclusioni sui ferri dei compagni. Il Real tenta ancora una fuga con Llull e Reyes, McNeal segna dal campo e risveglia i suoi. Il palazzetto diventa una bolgia, il parziale di 5-0 nel finale di periodo, con tripla di Heckman, porta i tedeschi sul -1 prima dell’ultimo intervallo (69-70).

Theis è scatenato ad inizio quarto periodo, due sue canestri riportano altrettante volte in vantaggio il Bamberg. Carroll e Thompkins non mollano, Radosevic trova canestro e libero aggiuntivo ma la guardia americana del Real mette la bomba che riporta avanti i suoi. Per tutto il quarto entrambe le compagini ballano a cavallo della parità. A tre minuti dalla fine non tremano le mani dei madrileni, cinque punti in serie sembrano chiudere definitivamente il match. I tedeschi non si danno per vinti, Theis e Zisis riportano due volte la parità, l’uomo in più però è ancora una volta quel fenomeno di Llull: a cinque secondi dalla fine entra in drive nel pitturato e alza la parabola per il canestro che vale la vittoria (89-91).