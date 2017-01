Eurolega - Torna alla vittoria l'Olympiacos, che sconfigge un Brose che non molla mai

Vittoria in casa per l'Olympiacos, che si riscatta immediatamente dalla sconfitta contro l'Olimpia Milano, e ferma il Brose Bamberg di coach Trinchieri. Una vittoria che proietta i greci al secondo posto a parimerito con il Real Madrid, impegnato proprio contro la compagine italiana. Il Brose invece vede allontanarsi la zona playoff, nonostante la bella prestazione e la seconda sconfitta della settimana maturata per pochi canestri. Coach Sfairopoulos ha risparmiato Georgios Printezis, lasciandolo in panchina per tutto il match.

Decisivo il dominio di Khem Birch all'interno del pitturato. I tedeschi non riescono a fermarlo ed il centro conclude con 15 punti e 14 rimbalzi, per una delle sue migliori prestazioni in Europa. Ottimo anche l'apporto di Vassilis Spanoulis, che chiude con 15 punti e 6 assist, e che grazie agli 8 punti del primo quarto permette ai suoi di scappare, creando il divario che è stato mantenuto per tutto il match. Tra le fila del Brose, si distingue ancora il nostro Nicolò Melli, che limitato dai falli riesce comunque a realizzare 14 punti e catturare 4 rimbalzi.

PRIMO QUARTO - Quintetto dei padroni di casa composto da Spanoulis, Papapetrou, Papanikolaou, Matzaris e Birch. I tedeschi rispondono con Zisis, Causeur, Staiger, Melli e Radosevic. Partenza decisa dei greci, che vogliono mettere subito in chiaro la partita. Spanoulis crea e Papanikolau segna portando velocemente l'Olympiacos sul +8 (11-3). Il Brose cerca di reagire, grazie ad un ispirato Miller, ma Spanoulis ha il piede pesante sull'acceleratore ed è infermabile per la difesa tedesca (24-13). Otto i punti di Spanoulis, protagonista assoluto dei primi dieci minuti.

SECONDO QUARTO - Ottimi i primi due minuti dei ragazzi di coach Trinchieri, che grazie a Zisis e Veremeenko riescono a rientrare fino al -7 (26-19). L'ingresso di Waters dalla panchina però da nuova linfa alla manovra ellenica, che ristabilisce il vantaggio di inizio quarto (34-23). Causeur realizza sei punti consecutivi, che accorciano il divario, obbligando Spanoulis a rientrare per non far rientrare i tedeschi (37-30). Birch entra in partita, dopo un primo quarto nullo in fase offensiva, e permette ai greci di tenere un buon vantaggio. Sbaglia però due liberi sulla sirena che potevano allungare ulteriormente il divario (41-32). Eccezionale prova di Spanoulis, autore di dodici punti.

TERZO QUARTO - I greci replicano la partenza del primo quarto, con un ottimo parziale (49-34). La partita è molto più vivace, le squadre corrono e divertono il pubblico. Causeur ha la mano calda e la squadra si affida a lui senza pensieri, dall'altra parte è Lojeski a rispondere (54-40). Melli e Zisis alzano a loro volta il livello delle loro giocate, ma la squadra tedesca è troppo fallosa, regalando parecchi viaggi in lunetta ai greci (61-50). Strelnieks cerca di dare una mano a Melli per rientrare, ma il quinto fallo di McNeal, sanzionato anche con un tecnico permette all'Olympiacos di mantenere il vantaggio di fine primo tempo, nonostante il quarto da 24 punti del Brose (65-56).

ULTIMO QUARTO - Coach Trinchieri ha strigliato per bene i suoi durante il breve intervallo ed il Brose riesce a rientrare fino ad un possesso di distacco (69-66). Ancora protagonista Melli, autore della tripla del -3 e di 14 punti totali. Birch cerca di rispondere, ma immediatamente Miller mette a segno un'altra tripla per lo distacco minimo da inizio partita (71-69). Birch però è immarcabile per la difesa tedesca e realizza subito altri due canestri, che grazie ad ulteriori due punti di Lojeski rimettono il più +8 (77-69). I tedeschi ci provano fino alla fine ma prevalgono i greci che mantengono il vantaggio e chiudono vincendo 83-77.