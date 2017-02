Risultato finale EA7 Milano - Darussafaka Dogus Istanbul in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (89-87): l'Olimpia compie una splendida rimonta e batte il Darussafaka!

Google Plus

Darussafaka DogusIstanbul: Ender Arslan, Mehmet Yagmur, Metin Turen , Birkan Batuk , okben ulubay, Brad Wanamaker, Will Clyburn, Adrien Moerman, Furkan Aldemir, Oguz Savas, James Anderson, Ante Zizic, Dairis Bertans, Luke Harangody

EA7 Milano - Darussafaka Dogus Istanbul 89-87 (20-24; 38-51; 61-73)

Milano vince 89-87 contro il Darussafaka, ma che rimonta che ha compiuto: i biancorossi nel terzo quarto hanno toccato anche il meno 25, ma guidati da Simon(15) e Pascolo(15), sono riusciti a rimontare. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUIIIIIIII, MILANO VINCE CONTRO IL DARUSSAFAKA

89-87 Wanamaker 1/2

89-86 HICKMAN 2/2 DALLA LUNETTA

87-86 1/2 per Wanamaker. Time out Repesa a 4 secondi dal termine

87-85 Wanamaker in lunetta

87-85 1/2 per Simon dalla lunetta, time out Blatt.,mancano 16 secondi e la palla sarà proprio del Darussafaka

86-85 2/2 per Bertans dalla lunetta, fallo di fontecchio

86-83 Sanders da due punti. Time out blatt, mancano 29 secondi alla fine della partita

84-83 1/2 dall lunetta per il Darussafaka

84-82 2/2 dall lunetta per Pascolo

82-82 Canestrone di Simon e di nuovo parità al forum

80-82 Wanamaker da due punti

80-80 Pascolo in contropiede, mancano 3 minuti e poco più

78- 80 2/2 per Wanamaker dalla lunetta. In precedenza fallo di Sanders

78-68 Repesa toglie Simon ed inserisce Hickman..

78-68 SIMON PER IL PAREGGIO

76-78 triplaaaaaaaaa di Simon

73-78 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DI SIMON E TIME OUT BLATT

70-78 Altro canestro di Pascolo

68-78 Bell'azione di Milano: canestro di Pascolo, assist di Simon. time out in campo

66-78 tripla di Anderson..

66-75 Pascolo risponde a zizic

64-73 TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAAA DI KALNIETIS

Finisce il terzo quarto con il Darussafaka avani di 12 punti (61-73). Milano è stata sotto anche di 25 punti, ma sul finire del quarto è riuscita a piazzare un parziale che fan ben sperare per l'ultimo quarto.

61-73 TRIPLAAA DI KALNIETIS

58-73 Canestrino di Simon

56-73 Gioco da tre punti realizzato da Passcolo

53-73 1/2 dalla lunetta per Moerman. Canestro di Pascolo

51-72 Canestro di Sanders

49-72 tutto troppo facile per Bertans

49-70 tripla di Sanders

46-70 Altri due punti per Zizic

46-68 tripla di Macvan

43-68 Bertans da tre punti..

43-65 Malissino Milano al tiro...

43-65 Zizic ha segno dalla lunetta

43-62 gioco da tre punti per Macvan

40-62 Wanamaker da tre punti... più 22 per il Darussafaka

40-59 Canestro di Moerman

40-57 Due punti di Macvan

38-57 Due triple consecutive ad inizio terzo quarto per il Darussafaka e time out immediato di Repesa

Si chiude il secondo quarto con il Darussafaka avanti 51-38. Ottime percentuali al tiro per la squadra di Blatt, Milano male sia in attacco, ma soprattutto imprecisa al tiro. E fischi dei tifosi biancorossi. A tra poco per il secondo tempo

38-51 Anderson da tre punti

38-48 Gran caestro di Wanamaker, dall'altra parte risponde Mclean

36-46 1/2 per Dragic dall lunetta, time out Darussafaka ad un minuto dal termine del primo tempo

35-46 Due punti anche per Clyburn

35-44 due punti per Dragic

33-44 il Darussafaka prova a scappare, time out immediato di Repesa

32-39 Fallo tecnico fischiato a Repesa. tiro libero realizzato

32-38 Clyburn da tre punti

31-35 Macvan e time out Blatt a 4 minuti e 48 secondi dal termine del primo tempo

31-35 Bertans da due punti, risponde Mclean

28-33 2/2 dalla lunetta per McLean

26-33 Il Darussafaka prova a scappare, time out Repesa a 6 minuti e 48 secondi dal termine

23-26 Due punti per Wanamaker

23-24 TRIPLAA DI SANDERS

Finisce il primo tempo con il Darussafaka avanti 24-20 su Milano, per l'olimpia bene fontecchio già a quota 8 punti

20-24 Due punti per Hickman e tripla per Harangody

18-21 1/2 dalla lunetta per Hickman, in precedenza fallo di Wanamaker

17-21 Altri due punti per Wanamaker

17-19 Gran canestro di Hickman

15-19 Dentro Kalnietis e fuori Cinciarini

15-19 Clyburn da due punti

15-17 1/2 per Raduljica dalla lunetta. In precedenza fallo di Savas

14-17 Altri cambi per Milano: dentro Sanders e Raduljica, fuori Mclean e Fontechio

14-17 Tv time out a 3 minuti e 31 secondi dal termine del primo quarto

14-17 Due punti di Hickman

12-17 gran giocata del Darussafaka e gran canestro di Zizic

12-15 Questa sera Fontecchio è on fire, altro canestro per lui

10-15 4-0 per il Darussafaka

10-11 Doppio cambio per Repesa: dentro Pascolo e Hickman, fuori Simon e Macvan

10-11 Altro canestro di Zizic

10-9 Festival di triple: Bertnas risponde a Fontecchio

7-6 canestro di Zizic

7-4 Simon risponde ad Anderson

5-2 2/2 dalla lunetta per Wanamaker. In precedenza fallo di Fontecchio

5-0 canestro da due punti per Cinciarini

3-0 TRIPLAAAA DI FONTECCHIO

0-0 INIZIA LA PARTITA, prima palla giocata dal Darussafaka

Le entrate in campo:

Milano: Fontecchio, Macvan, Simon, Cinciarini e Mclena

Darussafaka : Batuk, Moerman, Anderson, Zizic e bertans

20.30 Per coach Repesa tutti a disposizione tranne Bruno Cerella che sta recuperando dall'infortunio alla mano

20.20 Eccoci collegati dal Forum

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta testuale di EA7 Milano - Darussafaka Instabul, gara valevole per la 21esima giornata di Eurolega. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la partita direttamente dal Forum d'Assago. Restate con noi!

L'Olimpia Milano è attesa dall'ennesimo impegno europeo: questa sera al Forum arriva il Darussafaka Istanbul. L'EA7 vuole riscattare la sconfitta in campionato contro Avellino e continuare a fare bene anche in Europa (2 vittorie su 3 nelle scorse giornate ndr).

La squadra di David Blatt arriva a Milano abbastanza decimata: out per infortunio Marcus Slaughter, Semih Erden e Scottie Wilbekin. Per Repesa l'unico assente sarà Bruno Cerella.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmine Repesa: "Il Darussafaka è una squadra forte, costruita per andare fino in fondo, si è rinforzata con Ante Zizic ed è migliorata molto rispetto alla partita di andata che vincemmo giocando bene".

Davide Pascolo: "Partite come quella che ho giocato contro l’Olympiacos danno fiducia oltre a rappresentare una grande emozione, ma non è il singolo episodio ad essere decisivo".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La gara di andata rappresenta l’unico precedente tra queste due squadre. Finì 81-80 per l’Olimpia con 19 punti di Milan Macvan, quattro uomini in doppia cifra, 11 punti e8 rimbalzi di Jamel McLean. Il Darussafaka ebbe 20 punti da Moerman.

Non ci sono ex né da una parte né dall’altra in Darussafaka-Olimpia.

Il Darussafaka è 10-10 in EuroLeague in questa stagione ma ha perso le ultime due partite e quattro delle ultime sei oltre alle ultime tre gare esterne dopo aver vinto sul campo del Fenerbahce in uno dei derby di Istanbul.

