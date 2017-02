Eurolega - Per il Barcellona è notte fonda, il Galatasaray sfata il tabù trasferta 62-69

Il Galatasaray batte il Barcellona sfatando il tabù trasferta col punteggio di 62-69 al termine di una partita non bellissima. A decidere le sorti della gara sono i 19 e 9 rimbalzi di Alex Tyus, i 16 di Schilb e i 14 (con 4/4 da 3) di Diebler. Per i padroni di casa gli unici a non andare dietro la lavagna sono Vezenkov e Koponen, rispettivamente con 18 e 15 punti.

Pleiss apre le danze ma Vezenkov e Tomic partono forte (9-2). Ci pensano Micov e Daye a fermare l’emorragia (9-6) ma Vezenkov è particolarmente caldo in fase d’attacco. Botta e risposta Perperoglou-Schilb, mentre il Barcellona sbaglia una marea di liberi con Tomic, Perperoglou e Claver, chiudendo la prima frazione avanti solo 16-10.

Tyus con un gioco da 3 punti e Schilb con un tap-in riavvicinano il Galatasaray, mentre si continua a non segnare da oltre i 6.75 (16-15). Claver concretizza un rimbalzo d’attacco di Tomic mentre è Diebler a rompere il ghiaccio da 3 impattando la gara. Navarro con la sua “lacrima” viene replicato dai bersagli da sotto di Tyus e Koksal (20-24). Ci pensa Koponen a sbloccare i catalani dopo un lungo digiuno con due triple, ma Guler chiude il primo tempo con gli ospiti sul -2 (28-26)

Vezenkov dopo due minuti batte un colpo da fuori, Schilb corregge un errore di Guler ma Koponen non si ferma più (36-28). Schilb dalla lunetta non sbaglia, ma il Barcellona in attacco trova finalmente fluidità con 5 punti di fila di Rice (43-35). Tyus e Fitipaldo non ci stanno e costringono Bartzokas al time out. Ancora Koponen va a segno ma Diebler e Schilb mantengono a galla i giallorossi (45-43). Navarro con una bomba allo scadere dei 24” e Munford provano a dare respiro ai padroni di casa. Fitipaldo chiude il terzo periodo sul 50-45.

Tyus e Diebler impattano la gara (50-50) per aprire il quarto quarto. L’ex Cantù mette a segno il nuovo sorpasso turco ma Rice e Vezenkov rispondono per le rime (57-56 al 35°). Micov manda al bar la difesa catalana e Schilb concretizza un contropiede, ma Koponen non alza bandiera bianca. Una persa di Rice presenta un’autostrada per Diebler che mette a segno anche un’altra bomba replicata da Vezenkov (62-67). Micov è preciso dalla lunetta e sigilla la vittoria per gli uomini di Ataman.