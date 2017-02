EA7 Milano - FC Barcellona in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (20.45)

Google Plus

Aggiorna il contenuto

Buona giornata e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - FC Barcellona, match valido per la 23 giornata di Eurolega 2016/2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò in diretta dal Forum la gara. restate con noi!

Milano torna in campo dopo il successo di domenica in Coppa Italia e lo fa questa sera tra le mura amiche del Forum d'Assago. Di fronte ci sarà il Barcellona.

Una partita tra due deluse in Eurolega: due squadre che dovevano ambire alla zona play off, ma che invece sono quasi eliminate dalla competizione a otto giornate dal termine della prima parte. L'Olimpia occupa l'ultima posizione, i catalani sono 12esimi e ai play off si qualificheranno le migliori otto.

Il Barcellona arriva in Italia con molte assenze, tra cui il leader Navarro. In casa biancorossa tanti i dubbi sulle condizioni di Simon, Mclean e Kalnietis non ancora al meglio dopo la quattro giorni di Rimini.

Sarà un'occasione per Jasmine Repesa di far giocare i giovani.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmine Repesa: "La matematica ci dà ancora speranza ma realisticamente siamo distanti dai playoffs. C’è rammarico perché abbiamo perse partite che potevamo vincere basti pensare a Bamberg dove abbiamo perso al supplementare, al Galatasaray, dove abbiamo avuto il tiro della vittoria, all’Efes dove abbiamo perso una gara che sembrava vinta o la stessa partita di Madrid"

Andrea Cinciarini: "Forse l’EuroLeague è compromessa ma abbiamo il dovere di affrontare ogni partita alla morte perché giocare questa competizione è un privilegio da onorare"

Ricky Hickman: "Non guardiamo alla classifica. Giochiamo ogni partita e proviamo a vincere sempre. Ci sono ancora tante partite da giocare".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Nei 13 precedenti, il Barcellona conduce 7-6. Nel 2014 l’Olimpia si impose con un clamoroso 91-63 ispirato dai 24 punti di Alessandro Gentile, record carriera in EuroLeague e inflisse al Barcellona la peggiore sconfitta europea dal 2007 interrompendo una striscia di 24 vittorie consecutive nelle Top 16. La stagione successiva il Barcellona però ha vinto sia a Milano che in casa pareggiando il conto negli scontri diretti.

E adesso la sua striscia vincente è arrivata a quota tre contando la partita di andata, 89-75 con 19 punti di Ante Tomic e 27 nell’Olimpia di Rakim Sanders (record carriera). In quell’occasione il Barcellona ebbe 30 assist, record di club in una gara di EuroLeague.