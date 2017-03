Eurolega, tutto facile per il Maccabi contro Milano: finisce 92-82 in favore dei gialloblu

Un risultato che può ingannare.

Milano, orfana di Jasmine Repesa (rimasto in italia per influenza ndr), non pervenuta o quasi in Israele: finisce 92-82 in favore del Maccabi. L'EA7 gioca molto a sprazzi, va sotto di 23 punti, ma poi rimonta fino al meno sei. Troppo poco per la squadra guidata da Cancellieri che "gioca" solo il terzo quarto.

I gialloblu oggi ha fatto quello che ha voluto, con l'Olimpia, che, come al solito, non riesce ad avere continuità su tutti i 40 minuti ed insacca così la 12esima sconfitta consecutiva in campo esterno in Eurolega.

fonte foto: eurohoops.net

LA CRONACA

QUINTETTI:

Maccabi Fox Tel Aviv: Rudd, Seeley, Smith, Ohayon, Iverson

Ea7 Milano: Abass, Raduljica, Sanders, Hickman, Macvan

1° Quarto

Il Maccabi parte bene (8-4), Milano però risponde colpo su colpo, guidata da Abass e da Raduljica (12-12, al primo tv time out). L'ex canturino, on the fire in questi primi minuti di gioco, firma il primo vantaggio Olimpia (14-16).

Gli israeliani però sistemano le percentuali dalla lunga distanza e provano il mini allungo (26-18). Milano con qualche difficoltà in difesa e chiude il primo quarto sotto di sei punti, 26-20 per i padroni di casa.

2° Quarto

Milano inizia meglio il secondo quarto (28-24), ma dura solo un'attimo, perchè il Maccabi riprende le redini della partita e riprova a scappare (33-24) costringendo a Cancellieri al minuto.

Per qualche minuto nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del canestro, complice la frenesia, poi Hickman trova una preziosa tripla che costringe questa volta a Bagatskis a chiamare time out (36-29).

Il Maccabi esce bene dal minuto e torna a più 11(41-30). La squadra di casa però è in fiducia e prova a scappare (44-30). L'Olimpia subisce troppo, i gialloblu ne approfittano e chiudono il primo tempo sopra di 16 punti, 51-35.

fonte foto: eurohoops.net

3° Quarto

Milano rimane con la testa negli spogliatoi ed il Maccabi piazza ad inizio quarto un 7-0 di parziale (58-35), Cancellieri chiama immediatamente time out per evitare l'imbarcata.

Il minuto sembra aver dato una scossa ai giocatori biancorossi: due triple di Sanders, un piazzato di Mclean, valgono un bel 8-0 in uscita dal time out e questa volta a fermare il gioco è Bagatskis (58-43). L'Olimpia gioca sulle debolezze del Maccabi e prova a rientrare (61-49). Finalmente Milano trova ritmo in attacco (64-53) ed ha alzato anche il livello di intensità in difesa (64-58, 23-3 di parziale in favore dell'Emporio ndr).

Il Maccabi, dopo minuti di completo black out, torna a segnare e chiude il quarto avanti solamente di 9 punti (70-61).

fonte foto: eurohoops.net

4° Quarto

L'Ultimo quarto sembra la fotocopia del terzo: il Maccabi inizia meglio dell'EA7 e riprova così a scappare nuovamente 76-63 e, come è successo già parecchie volte in queste partita, arriva il time out immediato di Cancellieri.

L'Olimpia però non ne ha più ed alza bandiera bianca già a meta quarto (83-69). Gli ultimi minuti servono solo a fissare il risultato finale. Finisce 92-82 in favore del Maccabi. Ennesima sconfitta per Milano in questa stagione in Eurolega.