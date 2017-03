EA7 Milano - Stella Rossa in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (20.45)

Buona giornata e benvenuti alla diretta scritta di EA7 Milano - Stella Rossa, gara valida per la 26esima giornata di Eurolega. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il match direttamente dal Forum d'Assago. Palla a due ore 20.45, restate con noi!

Milano, a questa Eurolega, non ha più niente da chiedere: la squadra di Repesa occupa l'ultima posizione (insieme al Kazan ndr) ed è già ufficialmente fuori dai giochi per i playoff.

Ma l'Olimpia cercherà di vincere tutte le partire restanti per chiudere al meglio questa travagliata annata europea. E sicuramente comincerà già da stasera: al Forum arriva la Stella Rossa.

Nella partita di andata la Stella Rossa vinse 83-70 con 24 punti di Marko Simonovic. Alessandro Gentile fu l’unico giocatore dell’Olimpia ad andare in doppia cifra segnando 14 punti.

Repesa dovrà fare a meno di Dragic (out tutta la stagione) e Fontecchio (out per un mese). Kalnietis e Simon sono sulla via del recupero, ma non dovrebbero scendere in campo contro la squadra di Belgrado.

Non potrà contare sul nuovo arrivato Kaleb Tarczewski: il centro arriverà solamente domani a Milano, ma non potrà giocare in Eurolega visto che i tesseramenti sono stati chiusi.

Discorso diverso per la Stella Rossa: i serbi si giocano proprio ad Assago una fetta importante di qualificazione ai quarti di finale. Una vittoria, infatti, servirebbe per tenere quantomeno a distanza le rivali

Charles Jenkins, che era arrivato all’Olimpia dalla Stella Rossa, è tornato a Belgrado dopo un anno a Milano nel quale ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia. Dopo Jenkins, arriveranno a Milano anche Nicolò Melli (Bamberg) e Keith Langford (Kazan).

La squadra sarà accompagnata da una folta tifoseria. Infatti, secondo il Giorno, la Prefettura, su richiesta della Questura, ha emesso un'ordinanza di divieto per la vendita e la somministrazione di alcolici. La prescrizione interesserà l'interno dell'impianto sportivo, le aree esterne e le vie adiacenti, dalle 14 fino a mezzanotte.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmine Repesa: "Siamo di fronte ad una squadra che giocherà con grande determinazione perché si trova nel bel mezzo della corsa per un posto nei prossimi playoff e ogni vittoria per loro è essenziale".

Andrea Cinciarini: "La Stella Rossa è in arrivo con un grandissimo numero di supporter e determinata a vincere la partita".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La sfida di andata a Belgrado è l’unico precedente tra Stella Rossa e Olimpia nell’era EuroLeague.

I due serbi dell’Olimpia, Milan Macvan e Miro Raduljica non hanno mai giocato nella Stella Rossa.

La Stella Rossa ha vinto 15 titoli slavi e gli ultimi due titoli serbi. E’ uno dei club serbi più prestigiosi, con grande tradizione, rivale storico del Partizan Belgrado anche se ha avuto un percorso altalenante dopo i 10 titoli in fila conquistati dopo la seconda guerra mondiale.

