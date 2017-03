Eurolega - Il Darussafaka non molla la corsa playoff, Barcellona al tappeto (67-56)

Il Darussafaka risponde all'Efes nella corsa agli ultimi posti per la zona playoff, battendo tra le proprie mura il Barcellona per 67-56. Top scorer per gli uomini di Blatt sono Clyburn con 15 punti e Wilbekin con 11, mentre per gli ospiti si salva solamente Perperoglou con 16 punti. I catalani sono ormai fuori dalla lotta per accedere ai quarti di finale e non vedono l'ora che arrivi l'ultima sirena di questa sciagurata stagione europea.

Il Barcellona parte forte con le bombe di Rice, Perperoglou e Claver. I blaugrana conquistano 3 rimbalzi in attacco di fila e Blatt chiama time out (4-11). Anderson dai 6.75 prova a scuotere i padroni di casa con due bombe che rimettono in carreggiata i turchi, ma Tomic padroneggia nel pitturato (11-13).

Koponen punisce dalla media distanza rispondendo a Zizic, ma Clyburn si mette in partita con 6 punti di fila permettendo al Darussafaka di mettere il naso avanti (19-15). L’attacco del Barcellona si blocca, Wilbekin punisce le crepe catalane e Batuk dall’angolo firma il +9 per la squadra di Blatt. Koponen va a segno per gli ospiti ma Wilbekin da casa sua trova il fondo della retina e Clyburn firma il +15 (34-19). Il Barcellona è alle corde e Harangody con 7 punti nel finale di periodo ipoteca la vittoria a metà gara (43-22).

Perperoglou e Claver provano ad approfittare di un Darussafaka tornato dallo spogliatoio un po’ troppo svogliato e sicuro di sé (43-27) ma Ziziz pesca un gioco da 3 punti replicato da Oleson e Rice (46-32). Botta e risposta Clyburn-Perperoglou, con Wanamaker che si mette in gara con una penetrazione. Claver sfrutta un assist di Tomic e Perperoglou porta sotto la doppia cifra di svantaggio i suoi, ma Wilbekin risponde presente (53-42).

Batuk con 4 punti risponde a Renfroe (56-47), il Barcellona fallisce troppe conclusioni dalla lunga distanza con Faverani e Rice ed esurisce molto presto il bonus. Tomic sbaglia due liberi ma Rice ci mette una pezza (59-52). Ancora Clyburn e Zizic respingono gli assalti catalani, nonostante Perperoglou non voglia alzare ancora bandiera bianca (65-56). Wilbekin chiude definitivamente la gara su un assist di… Tomic.