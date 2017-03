Eurolega - Il Gala sbanca Atene grazie ad uno straordinario Micov (71-80)

Il Galatasaray sbanca a sorpresa Atene grazie ad una prestazione straordinaria di tutta la squadra, ma in particolare di Micov che si rende autore di ben 18 punti. Non solo perchè l'ala serba viene ben accompagnato da Tyus che inanella ben 14 punti e Koksal che ne mette insieme 13. Con questo successo il roster turco mette fine ad una striscia di cinque vittorie consecutive dalla quale proveniva l'Olympiacos, alla quale non bastano i 14 punti di Green e Printezis.

I greci pagano la pessima percentuale da oltre l'arco, infatti la squadra di Sfairopoulos tira con il 10% concludendo la sfida con un misero 2/20. Il tecnico ellenico consapevole dei rischi che poteva nascondere una sfida del genere aveva deciso di affidarsi ai suoi uomini migliori con Spanoulis e Mantzaris in cabina di regia, Papanikolaou e Printezis sulle ali e Birch da centro. Dall'altra parte Ataman nonostante l'aritmetica eliminazione dalla competizione si è presentato con il quintetto base composto da Fitipaldo e Guler nei ruoli di point-guard, con Micov a fare da filtro per i due pivot, Daye e Pleiss.

Micov e Printezis aprono la partita con due canestri da oltre l'arco, poi Daye con un semplice appoggio a tabellone porta in vantaggio i turchi. Birch con un tiro da dentro l'area firma la parità, poi Spanoulis con i liberi porta per la prima volta avanti nel punteggio i padroni di casa. Guler con la tripla accorcia le distanze ed allora Sfairopoulos per evitare l'aggancio decide di chiamare il time-out. Nonostante il minuto di sospensione la squadra turca continua la propria rimonta consolidando la fase difensiva come testimonia la stoppata di Tyus su Printezis, poi Fitipaldo con un canestro da oltre l'arco porta a otto le lunghezze di svantaggio del Galatasaray. Dall'altra parte Green con un tiro dal perimetro ristabilisce le distanze in favore del roster greco, che nel finale allunga grazie all'appoggio a tabellone di Milutinov, il quale fissa il punteggio al termine dei primi dieci minuti di gioco sul 27-14 in favore dell'Olympiakos.

Fitipaldo apre il secondo quarto con la tripla del -10, ma sul possesso successivo Agravanis con una buona penetrazione a canestro difende il vantaggio costruito fino ad ora dai padroni di casa. L'Olympiakos riesce a scappare fino al 34-22 quando Sfairopoulos decide di chiamare il time-out per correggere alcuni movimenti offensivi dei suoi. Nonostante le direttive del coach greco le distanze tra i padroni di casa e gli ospiti rimangono invariate, poi nel finale il Gala riesce ad accorciare le distanze con i liberi realizzati da Koksal e Korkmaz. Prima della sirena Spanoulis col piazzato prova a riallungare in favore dei padroni di casa, ma il suo tiro viene abilmente stoppato da Arar, il quale manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 48-35 per l'Olympiacos.

La terza frazione di gioco vede andare subito a segno Milutinov e Pleiss, poi Koksal con la tripla riporta i suoi sotto la doppia cifra di vantaggio costringendo Sfairopoulos a chiamare il time-out. Il minuto di sospensione chiamato dal coach greco non sortisce gli effetti sperati, infatti Guler con un canestro da oltre l'arco riporta la compagine turca a soli sei punti di distacco. Micov e Daye con due triple consecutive firmano la parità a quota 57 e Sfairopoulos non può far altro che fermare il gioco. Dopo la pausa Birch mette fine al buon momento dei turchi con una stoppata su Guler, poi Waters col piazzato chiude il terzo quarto sul punteggio di 59-57 in favore dell'Olympiakos.

Tyus con quattro punti consecutivi ribalta il risultato ad inizio di ultima frazione, ma dall'altra parte Lojeski con un'azione da tre punti rifissa il +1 in favore dei padroni di casa. Mantzaris con la tripla prova ad allungare ma viene stoppato al momento del tiro da Guler, poi Micov con un canestro da oltre l'arco riporta il match in parità (64-64). L'ala serba conduce la compagine turca al vantaggio con un'ottima azione personale, ma Young con l'appoggio a tabellone rifirma il pareggio, che però dura poco a causa del nuovo canestro realizzato da Micov. Sfairopoulos chiama il time-out per provare a correggere gli errori difensivi dei suoi, ma dopo il minuto di sospensione Green si fa stoppare da Tyus.

La guardia americana dell' Olympiacos si riscatta con la tripla del vantaggio, che viene poi difeso da Papanikolaou, il quale si rende autore di una bella stoppata su Micov. Guler con un tiro da dentro l'area riporta avanti i turchi, che poi allungano grazie alle due triple consecutive di Micov. Sfairopoulos per riportare il match in equilibrio chiama il time-out, infatti dopo il minuto di sospensione Printezis accorcia le distanze andando a segno con i liberi. Ataman per evitare l'aggancio ferma il gioco e dopo la pausa Daye torna ad allungare realizzando dalla lunetta.

Nel finale Papanikolaou chiude la sfida rendendosi autore di un fallo antisportivo su Koksal, il quale non solo si dimostra cinico con i liberi, ma va anche a segno con un tiro da dentro l'area con il quale consegna la vittoria alla compagine turca, infatti il punteggio finale recita Galatasaray 80 Olympiakos 71.

Nel prossimo turno l'Olympiakos sarà ospite della Stella Rossa, mentre il Galatasaray attenderà tra le proprie mura l'Unics Kazan.