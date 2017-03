Eurolega - Il Panathinaikos non sbaglia e batte Milano (74-61)

Il Panathinaikos vince ancora. Dopo il successo rimediato contro il Real Madrid, il roster ellenico, anche senza sfoderare una prestazione eccezionale, fa suo il match contro Milano, che invece inanella la sesta sconfitta consecutiva. La squadra di coach Pascual si affida ai suoi uomini di riferimento, quali James e Calathes che mettono insieme 13 punti, ma non solo perché ad andare in doppia cifra è anche Pappas con 10. Dall'altra parte l'unico a tentare di mantenere in partita Milano è Abass, che alla fine conclude la sfida con 15 punti. La guardia italiana viene parzialmente assistita da Macvan (12) e Cinciarini (11). I tre giocatori di Milano sono partiti nello starting five scelto da Repesa, il quale ha affidato la regia della squadra ad Hickman ed il ruolo di centro a Raduljica. Dall'altra parte invece Pascual si è presentato con un quintetto composto da Feldeine e Calathes nel ruolo di point-guard, Nichols e Gist come ali e Singleton a far densità all'interno del pitturato.

Milano approccia bene alla sfida grazie alla tripla di Cinciarini ed all'appoggio a tabellone di Raduljica, poi Feldeine con un tiro da dentro l'area segna i primi due punti dell'incontro per i padroni di casa. Abass con un canestro da oltre l'arco porta l'EA7 sul punteggio di 10-2 ed allora Pascual si vede costretto a chiamare il time-out. Il minuto di sospensione fa bene alla squadra ellenica che torna ad accorciare le distanze con Calathes, il quale va a segno con una tripla. Il Pana sfrutta il momento favorevole firmando un break di 7-0, che costringe Repesa a fermare il gioco. La pausa non interrompe la rimonta degli ellenici, che firmano il sorpasso con le triple di Nichols e Singleton. Calathes sigilla l'allungo con un canestro da oltre l'arco, poi Rivers con un tiro dal perimetro fissa il punteggio sul 21-13 in favore dei padroni di casa. Nel finale McLean va a segno con i liberi, i quali permettono a Milano di chiudere il primo quarto in svantaggio di sole sei lunghezze.

Abass e Calathes aprono la seconda frazione di gioco con due canestri da dentro l'area, poi la guardia italiana si fa stoppare da Pappas, il quale consolida il vantaggio costruito fino ad ora dal roster ellenico. Il Pana si dimostra nuovamente solido in difesa con Bourousis che stoppa McLean, poi Gabriel allunga con la tripla del +5 (28-23). Pascual, nonostante il vantaggio, decide di chiamare il time-out per chiedere ai suoi maggiore velocità in attacco, ed infatti dopo il minuto di sospensione Pappas va a segno con la tripla. Il Pana continua ad allungare anche grazie all'eccessivo nervosismo palesato dalla panchina di Milano, a cui viene assegnato un tecnico, che porta in lunetta Rivers, il quale non sbaglia. Repesa per provare a riportare la calma, ma soprattutto per tentare la rimonta decide di fermare il gioco, ma dopo la pausa la situazione non varia, infatti Bourousis si rende autore di una nuova stoppata su Hickman. Nel finale James con i liberi fissa il punteggio sul 38-25 in favore dei padroni di casa.

Il terzo quarto si apre con i canestri da dentro l'area di Calathes ed Abass, poi Hickman con la tripla accorcia le distanze per Milano. Rivers con un canestro da oltre l'arco riporta a quindici le lunghezze di vantaggio del Panathinaikos e Repesa non può far altro che chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione la squadra ellenica palesa qualche falla di troppo in fase difensiva ed allora Pascual decide di fermare il gioco. La pausa fa bene alla squadra di casa che va a segno con la tripla di James, il quale insieme a Feldeine e Pascolo chiude questa frazione di gioco sul punteggio di 57-40 in favore del Pana.

James ed Abass aprono l'ultimo quarto andando a segno da oltre l'arco, poi la guardia italiana accorcia le distanze per Milano con un tiro dal perimetro. L'EA7 mostra miglioramenti non solo dal punto di vista offensivo, ma anche difensivo, infatti Pascolo si rende autore di una bella stoppata su James. Il Pana torna ad allungare con la tripla messa a segno da Nichols ed allora Repesa per non veder nuovamente scappare la squadra avversaria decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Milano riesce a rientrare fino al 71-58, quando Pascual decide di fermare nuovamente il gioco. Dopo la pausa Rivers chiude virtualmente la sfida con un tiro dal perimetro, poi nel finale Macvan completa il tabellino con un canestro da dentro l'area, che vale il 74-61 in favore del Panathinaikos.

Nel prossimo turno la squadra ellenica sarà ospite del Baskonia, mentre Milano attenderà tra le proprie mura Bamberg.