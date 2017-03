EA7 Milano - Brose Bamberg in diretta, Eurolega 2016/17 LIVE (20.45)

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Brose Bamberg. Siamo come sempre live dal Forum d'Assago per raccontarvi questa gara di Eurolega. Restate con noi!

Terz'ultima partita di Eurolega per l'EA7 Milano e questa sera (palla a due ore 20.45) ospiterà il Brose Bamberg.

Jasmine Repesa dovrà fare a meno di Simon, Dragic, Fontecchio e Cerella (tutti e quattro infortunati), invece Mantas Kalnietis è ritornato disponibile già martedì nella gara persa da Milano ad Atene contro il Pana. Da valutare al momento della gara l’ipotesi di utilizzare Rakim Sanders.

Brose Bamberg del grande ex di giornata: Nicolò Melli ritorna per la prima volta da avversario al Forum. Il reggiano ha giocato a Milano per cinque stagioni dal 2010/11 al 2014/15 compreso (la prima stagione fu interrotta con il passaggio temporaneo a Pesaro). Con l’Olimpia ha vinto lo scudetto del 2014. La dirigenza biancorossa ha voluto omaggiarlo con un video. Ricordiamo che anche Radosevic ha vestito la maglia dell'EA7.

Entrambe le squadre sono già matematicamente eliminate dalla corsa ai play off, ma siamo sicuri che questa sera si daranno battaglia.

Queste le parole di Jasmin Repesa al termine della gara contro il Pana: "Purtroppo abbiamo una situazione molto difficile a causa degli infortuni. Non avevamo panchina o rotazione. Vorremmo finire bene la stagione ma onestamente non è facile. Giocare in emergenza contro questa squadra dovevamo controllare il ritmo e limitare le palle perse. Non abbiamo fatto tutto bene ma nessuno si è fatto male e siamo stati in grado di competere".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

I precedenti risalgono alla regular season della stagione 2013/14 quando l’Olimpia vinse a Bamberg 76-62 con 18 punti di Alessandro Gentile, 13 di Samardo Samuels e 11 di Nicolò Melli e Curtis Jerrells, e poi riuscì a ripetersi 74-73 in casa (a Desio) con 17 punti di Gani Lawal e 16 di Alessandro Gentile.

Le due squadre si sono poi incontrate di nuovo a Bamberg quest’anno con vittoria del Bamberg dopo un tempo supplementare 106-102. L’Olimpia aveva acciuffato il pareggio con un 3/3 dalla lunetta di Ricky Hickman. Ci furono 25 punti di Rakim Sanders, 18 di Alessandro Gentile, 17 di Jamel McLean. Nel Bamberg ne fece 27 Darius Miller. Il totale quindi è 2-1 Olimpia.

Il Brose Bamberg è stato la squadra di riferimento in Germania nelle ultime stagioni. Ha vinto le ultime due edizioni della Bundesliga, oppure quattro delle ultime sei. In tutto ha vinto otto titoli nazionali, inclusi quelli del 2005 e del 2007. Cinque volte ha vinto la Coppa di Germania compresa quella del 2017.

Rakim Sanders ha giocato a Bamberg nella stagione 2013/14 per poi trasferirsi in Italia, a Sassari. Vladimir Veremeenko ha giocato contro l’Olimpia la finale scudetto dello scorso anno quando era a Reggio Emilia. Nikos Zizis ha giocato a Treviso e Siena

