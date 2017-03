Eurolega - Il Panathinaikos sbanca col brivido il campo del Baskonia (72-63)

Il Panathinaikos inanella la terza vittoria consecutiva vincendo sul non facile campo del Baskonia, che invece vede interrompersi una striscia di quattro successi di fila. La squadra di coach Alonso paga un approccio alla partita assolutamente molle ed inspiegabile considerando l'importanza della posta in palio, infatti questa sfida rappresentava per entrambe le squadre un crocevia fondamentale per la qualificazione alle Final Eight. Il roster basco è protagonista di una prestazione a dir poco imbarazzante nel primo quarto, nel quale riesce ad inanellare solamente 6 punti. Dall'altra parte la squadra ellenica non si lascia scappare l'occasione ed allunga subito nel punteggio tirando con il 63% dal campo, poi nel finale gli uomini di Pascual rischiano la rimonta avversaria a causa di un atteggiamento troppo rinunciatario. La fortuna della squadra ellenica è stata proprio quella di aver costruito fin da subito un divario significativo, che gli ha permesso di resistere al tentativo di rimonta finale della formazione avversaria.

Gli atteggiamenti delle due squadre hanno dunque fatto la differenza, anche perchè guardando ai quintetti iniziali si sarebbe dovuto assistere ad una partita piuttosto equilibrata, infatti entrambi gli allenatori si sono affidati ai propri uomini migliori. Da una parte Alonso ha scelto Larkin nel ruolo di play, con Budinger al suo fianco, Hanga e Shengelia sugli esterni, con Voigtmann da centro. Dall'altra parte invece Pascual ha schierato Feldeine e Calathes nei ruoli di point-guard, con Nichols e Gist sulle ali e Singleton a fare densità all'interno del pitturato.

Il Panathinaikos apre la partita con i canestri di Gist e Singleton, poi Shengelia con un tiro da dentro l'area realizza i primi due punti della sfida in favore dei padroni di casa. Gli ellenici allungano con la tripla messa a segno da Gist, ed allora Alonso per non veder scappare subito gli avversari decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione la squadra greca continua a scappare con il piazzato di Nichols ed allora Alonso decide di fermare nuovamente il gioco. Dopo la pausa la situazione non muta, infatti Singleton entra in scena prima con una stoppata su Diop e successivamente con la tripla che vale il +15 in favore dei suoi (6-21). Nel finale Gabriel con un canestro da oltre l'arco chiude il quarto sul punteggio di 24-6 per il Panathinaikos.

La seconda frazione di gioco vede andare subito a segno Hanga, Larkin e James, i quali realizzano tre triple consecutive, poi sul punteggio di 18-31 Alonso decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione James torna ad allungare con un piazzato, ed allora il coach di casa per cercare di abbozzare una rimonta decide di fermare nuovamente il gioco. L'intento del coach spagnolo si realizza con la tripla di Laprovittola, ma nel finale Singleton dalla lunetta chiude questo quarto sul punteggio di 37-21 in favore della squadra ellenica.

Singleton apre la terza frazione di gioco con un tiro da dentro l'area, ma dall'altra parte gli risponde subito Diop con i liberi. Il Baskonia nonostante l'ampio svantaggio continua nel proprio atteggiamento assolutamente mediocre, facilitando così il Panathinaikos che si dimostra solido in difesa con la stoppata di Singleton su Budinger. La guardia americana dei greci (Singleton) e Feldeine infieriscono sui baschi andando a segno con due triple consecutive ed Alonso per provare a porre un freno a tale situazione arresta il gioco. Dopo il minuto di sospensione Hanga e Budinger provano a riportare a contatto il Baskonia, ma nel finale Gabriel va a segno con la tripla, con la quale si chiude il terzo quarto sul punteggio di 54-37 in favore del Panathinaikos.

L'ultima frazione vede andare subito a segno Diop con un semplice appoggio a tabellone, ma dall'altra parte Bourousis con i liberi ristabilisce immediatamente le distanze. Il Baskonia prova a rientrare in partita, ma sul punteggio di 43-56, Pascual decide di chiamare il time-out. Il minuto di sospensione non giova alla squadra greca, infatti i baschi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio usufruendo anche del fallo antisportivo fischiato a Gist. Dalla lunetta il solito Diop non sbaglia, ma successivamente il Pana torna a fare il suo gioco, difendendo con relativa facilità il vantaggio costruito.

I greci allungano con la tripla di Feldeine, ma dall'altra parte gli risponde subito Budinger con un canestro da oltre l'arco. Il Pana, nonostante i tentativi di rimonta della squadra di casa, riesce a tenere botta ed allora Alonso per cercare il forcing finale decide di fermare il gioco. Dopo la pausa i baschi tornano definitivamente in partita col piazzato di Hanga ed i liberi di Budinger. Risponde però per le rime il Pana e Gist, Calathes e Singleton riescono a tenere a distanza i padroni di casa che vanno a segno col solo Voigtmann, il quale chiude la partita sul punteggio di 72-63 in favore del Panathinaikos.

Nel prossimo turno il Baskonia sarà impegnato nella trasferta di Istanbul, nella quale affronterà il Galatasaray, mentre il Panathinaikos ospiterà il CSKA Mosca.